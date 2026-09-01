Diện mạo Hồ Tây trong tương lai

UBND TP Hà Nội mới đây đã tổ chức lễ khởi công và khánh thành các dự án hạ tầng trọng điểm, trong đó nổi bật là Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Thực hiện trên quy mô nghiên cứu gần 570 ha, dự án sẽ giữ nguyên hiện trạng hơn 520 ha mặt nước Hồ Tây, diện tích đất gần 47 ha và tập trung chỉnh trang, cải tạo đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh, không gian sinh hoạt công cộng, đầu tư các hoạt động văn hóa, giải trí. Theo tiến độ phê duyệt, toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 30.151 tỷ đồng .

Khi dự án hoàn thành, người dân và du khách sẽ có thêm các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí tại khu vực Hồ Tây. Các chương trình có thể gồm triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, nhạc nước, trình diễn ánh sáng và pháo hoa vào một số dịp đặc biệt.

Cùng với đó, dự án dự kiến hình thành hành lang xanh “Greenway”, kết nối các quảng trường, cầu cảnh quan, công viên, di tích, làng cổ, Nhà khách Trung ương Đảng và Nhà hát Opera Hà Nội. Dự án cũng tính đến việc khai thác không gian mặt nước Hồ Tây cho các hoạt động thủy - bộ, với hệ thống bến thủy mới. Việc xử lý và kiểm soát nước thải được đặt ra nhằm bảo đảm chất lượng nguồn nước hồ.

Các hạng mục hạ tầng và các hoạt động văn hóa, giải trí, sự kiện hướng tới tăng sức hút của Hồ Tây với du khách và tạo thêm dư địa cho du lịch, kinh tế đêm và các hoạt động sáng tạo.

Trọng tâm của dự án là hợp phần cải tạo tuyến đường ven Hồ Tây với tổng chiều dài khoảng 13,5 km, tạo trục kết nối liên tục bao quanh mặt hồ qua các tuyến đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Vệ Hồ, Nhật Chiêu và một phần Quảng Bá, Quảng Khánh, Quảng An.

Theo chủ đầu tư, việc mở rộng đường được nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng để không xâm lấn khu dân cư hiện hữu, áp dụng giải pháp cầu cạn kết hợp sàn cảnh quan và cầu đi bộ vươn ra mặt hồ, tạo thêm không gian ngắm cảnh, dạo bộ mà vẫn giữ được trọn vẹn các đặc trưng của Hồ Tây.

Sun Group vừa được lựa chọn làm nhà đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng .

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