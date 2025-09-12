Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điện lực nói gì vụ tiền điện hơn 12 triệu đồng của cụ bà ở Ninh Bình?

  • Thứ sáu, 12/9/2025 18:10 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Điện lực Khu vực Nam Định (Công ty Điện lực Ninh Bình) đã có thông tin chính thức, xác định nguyên nhân sự cố xuất phát từ tình trạng rò rỉ điện ra hệ thống dây viễn thông.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh trường hợp cụ Nguyễn Thị Ninh (77 tuổi, phường Mỹ Lộc, Ninh Bình) bất ngờ nhận hóa đơn tiền điện tháng 8/2025 lên tới hơn 12 triệu đồng, ngày 12/9, Điện lực Khu vực Nam Định (Công ty Điện lực Ninh Bình) đã có thông tin chính thức, xác định nguyên nhân sự cố xuất phát từ tình trạng rò rỉ điện ra hệ thống dây viễn thông.

Cụ thể, cụ Nguyễn Thị Ninh sống một mình, con cái ở xa, bất ngờ nhận hóa đơn với tăng vọt 3.420 kWh, tương ứng số tiền hơn 12 triệu đồng, cao gấp hàng chục lần so với mức sinh hoạt thường kỳ.

Qua kiểm tra, Điện lực Khu vực Nam Định xác định, đường dây sau công tơ của gia đình bị hỏng cách điện, dẫn tới rò điện sang hệ thống dây viễn thông, khiến sản lượng điện tăng đột biến.

Theo quy định, phần dây dẫn sau công tơ thuộc trách nhiệm quản lý của khách hàng. Tuy nhiên, phía điện lực cũng thừa nhận công tác hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ rò điện, nhất là đối với hộ gia đình cao tuổi, đơn thân, chưa được thực hiện đầy đủ và kịp thời.

Đội Quản lý điện lực khu vực Nam Định cho biết, đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa để tránh xảy ra tình huống tương tự. Trong quá trình xử lý, cán bộ trực tiếp gặp gỡ, giải thích nguyên nhân và bàn bạc phương án hỗ trợ cùng gia đình cụ Ninh.

Chị Phạm Lệ Bình - con gái cụ Ninh cho hay: “Ngành điện đã kịp thời tư vấn, hỗ trợ gia đình các giải pháp đảm bảo an toàn điện sau công tơ, đồng thời chia sẻ khó khăn bằng tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi cũng kiến nghị ngành điện và viễn thông tiếp tục phối hợp chỉnh trang, bó gọn hệ thống lưới điện, viễn thông để bảo đảm an toàn lâu dài”.

Đại diện đơn vị viễn thông tại địa phương cũng khẳng định sẽ sớm triển khai việc bó gọn hệ thống cáp, giảm nguy cơ chạm chập với đường điện, hạn chế tình trạng rò rỉ và đảm bảo an toàn cho người dân.

