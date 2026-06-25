Điện Kremlin: Chỉ vũ khí hạt nhân mới ngăn được chiến tranh toàn cầu

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột khu vực, toàn cầu đang gia tăng, và răn đe hạt nhân vẫn là lực lượng duy nhất có khả năng kiềm chế điều đó.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Theo Tân Hoa xã tối 24/6, trong một phát biểu cùng ngày tại Diễn đàn Quốc tế “Primakov Readings” lần thứ 12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết về tổng thể thì nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột khu vực và toàn cầu đang gia tăng, và răn đe hạt nhân vẫn là lực lượng duy nhất có khả năng kiềm chế điều đó.

Ông Peskov nhấn mạnh: “Trên thực tế, ngoài răn đe hạt nhân ra, thế giới không còn điều gì khác”, đồng thời nói thêm rằng đây là lực lượng duy nhất ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn cầu, nhưng không thể bảo đảm khả năng bảo vệ trước các cuộc xung đột khu vực, trong khi nguy cơ của những cuộc xung đột như vậy đang gia tăng một cách đáng tiếc.

Ông Peskov cho biết những tiến bộ khoa học hiện nay cho phép dự đoán sự xuất hiện của các loại hệ thống vũ khí phi hạt nhân mới, mà trong tương lai có thể đạt sức hủy diệt tương đương với vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy việc xây dựng một hiệp ước mới có sự tham gia của Trung Quốc, quốc gia đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân nhưng vẫn sở hữu số lượng đầu đạn ít hơn đáng kể so với Liên bang Nga hoặc Mỹ.

Bắc Kinh đã công khai bác bỏ sức ép này còn Moskva cho rằng nếu Trung Quốc được đưa vào một thỏa thuận mới, thì các đồng minh hạt nhân của Washington là Vương quốc Anh và Pháp cũng phải được đưa vào đàm phán.

Việc Hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Liên bang Nga và Mỹ, New START, hết hiệu lực vào tháng Hai vừa qua đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều thập niên không còn bất kỳ hiệp ước nào có hiệu lực nhằm hạn chế việc triển khai vũ khí hạt nhân.

Được ký kết năm 2010, New START là hiệp ước cuối cùng trong chuỗi các thỏa thuận kiểm soát vũ khí từ thời Chiến tranh Lạnh, giới hạn Moskva và Washington ở mức tối đa 1.550 đầu đạn hạt nhân triển khai đối với mỗi bên.

Trước khi hiệp ước New START hết hiệu lực, cả Liên bang Nga và Mỹ đều nhiều lần cáo buộc đối phương không tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận.

Sau khi hiệp ước New START hết hiệu lực, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy hai bên sẽ gia hạn hoặc thay thế thỏa thuận này, mặc dù cả hai đã đồng ý khôi phục các cuộc đối thoại quân sự cấp cao.