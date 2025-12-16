Điện Kremlin bác bỏ đề xuất đình chiến dịp Giáng sinh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Liên bang Nga tập trung vào việc “đạt được các mục tiêu” và “bảo vệ lợi ích của mình”, điều mà ông khẳng định sẽ bảo đảm hòa bình lâu dài cho châu Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA

Báo The Kyiv Post hôm 16/12 cho biết cùng ngày, Điện Kremlin đã bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về một lệnh đình chiến dịp Giáng sinh tại Ukraine, cho rằng động thái này chỉ nhằm tạo cho Kyiv một khoảng nghỉ để chuẩn bị tiếp tục chiến tranh.

Theo hãng tin Interfax ngày 16/12, khi được hỏi về đánh giá của Moskva đối với đề xuất về một lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một lệnh ngừng bắn để cho Ukraine có thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị tiếp tục chiến tranh”.

Ông Peskov cho rằng “theo cách nói của Tổng thống Trump, hiện nay vấn đề là liệu chúng ta có tiến tới một ‘thỏa thuận’ hay không… Nếu phía Ukraine có, và bắt đầu ưu tiên, mong muốn thay thế việc đạt được một thỏa thuận bằng các giải pháp tức thời nhưng không khả thi, thì chúng tôi khó có thể sẵn sàng tham gia vào điều đó”.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh lập trường của Moskva là nhất quán, minh bạch và được biết rõ cả tại Mỹ lẫn ở Ukraine.

Hiện nay, theo ông Peskov, Liên bang Nga “muốn chấm dứt cuộc chiến này, đạt được các mục tiêu của mình, bảo đảm các lợi ích của chúng tôi và bảo đảm hòa bình cho châu Âu trong tương lai”.

Trước đó vào hôm 15/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận với các phóng viên qua WhatsApp rằng Thủ tướng Friedrich Merz đã đề xuất lệnh đình chiến trong các cuộc đàm phán tại Berlin, một đề xuất được Kyiv và Washington ủng hộ.

Phát biểu với các phóng viên qua WhatsApp Messenger trên chuyến bay rời Đức, Tổng thống Zelensky cho biết thêm các nhóm đàm phán của Ukraine và Mỹ đang hoàn tất những văn kiện then chốt sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán.

Theo Tổng thống Zelensky, Kyiv và Washington đang chuẩn bị tổ chức một vòng đàm phán mới về kế hoạch hòa bình tại Mỹ, sớm nhất là vào cuối tuần này, sau các cuộc tham vấn của Washington với Moskva và nhiều ngày thương lượng căng thẳng tại Berlin.

Tổng thống Zelensky nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng tôi sẽ hoàn tất các văn kiện. Sau đó, phía Mỹ sẽ tiến hành tham vấn với phía Liên bang Nga. Tiếp theo, các nhà đàm phán sẽ gặp Tổng thống Mỹ, rồi các nhóm của chúng tôi sẽ tái họp tại Mỹ. Điều này thậm chí có thể diễn ra ngay cuối tuần này”.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, kết quả của các cuộc thảo luận sẽ quyết định những bước tiếp theo, bao gồm khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp nguyên thủ giữa Ukraine và Mỹ.

Theo các nguồn tin, Mỹ ủng hộ yêu cầu của Liên bang Nga rằng Ukraine phải nhượng lại các tỉnh Luhansk và Donetsk thuộc vùng Donbass, bao gồm cả những khu vực hiện chưa bị rơi vào sự kiểm soát của Moskva, cũng như một phần các tỉnh Zaporizhzhia, Kherson và Bán đảo Crimea.

Tuy nhiên, Kyiv vẫn tiếp tục bác bỏ sức ép từ Mỹ yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ, bao gồm việc rút khỏi một số khu vực ở Donbass mà lực lượng của Liên bang Nga vẫn chưa chiếm được hoàn toàn trên chiến trường.

Trao đổi với các phóng viên vào tối 15/12, Tổng thống Zelensky cho biết: “Donbass (gồm Donetsk và Luhansk) là một vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Trước hết, vì tôi đã bắt đầu nói về miền Đông đất nước chúng ta, nên hãy tiếp tục”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Về lập trường của phía Liên bang Nga, cho đến nay vẫn không thay đổi. Họ biết rõ rằng họ muốn Donbass của chúng ta. Lập trường của chúng ta là thực tế, khả thi và công bằng; chúng ta kiên định với điều đó, và chúng ta không muốn từ bỏ Donbass của mình?.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm: “Người Mỹ muốn tìm một thỏa hiệp. Họ đang đề xuất một khu kinh tế tự do. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: khu kinh tế tự do không có nghĩa là nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga. Đây là những đặc điểm rất quan trọng đối với tôi trong bất kỳ khuôn khổ nào liên quan đến Donbass. Cả về mặt pháp lý (de jure) và trên thực tế (de facto), chúng tôi đều sẽ không công nhận Donbass là của Liên bang Nga”.