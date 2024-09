Diễn biến vụ thần tượng đẹp nhất Hàn Quốc bị tẩy chay

Ngày 26/9, Sports Kyeonghyang công bố cuộc phỏng vấn độc quyền với 5 cựu nhân viên, từng làm việc với nhóm nhạc nữ April. 5 nhân viên lần lượt được gọi là A , E (đại diện công ty quản lý DSP Media), B (cựu quản lý của April), C và D đều là nhà tạo mẫu tóc.

Theo 5 nhân chứng này, chưa bao giờ có "hành vi bắt nạt nhắm vào một thành viên cụ thể" xảy ra trong nhóm April và Lee Na Eun "không phải là người chủ động bắt nạt" như tin đồn.

Đầu tiên A nói: "Nếu bạn nhìn vào tranh cãi gần đây của Na Eun và KwakTube thì đó chẳng qua chỉ là những kẻ tấn công ác ý nhắm vào Lee Na Eun theo kiểu ‘săn phù thủy’. Một người đang bị tấn công vì một số sự cố không đáng kể từ nhiều năm trước. Không có nhóm nào không có bất đồng quan điểm. Nhưng tất cả họ vẫn là những con người có phẩm giá và họ đều còn trẻ. Tôi hy vọng không có thêm thiệt hại nào xảy ra nữa".

Trong khi đó, C khẳng định Lee Na Eun không đủ can đảm để bắt nạt cựu thành viên Hyun Joo như tin đồn lan truyền.

E cũng bày tỏ: "Tôi không có ác cảm gì với bất kỳ thành viên nào của April. Họ đều tốt với tôi. Tôi chỉ không thể chịu đựng được khi thấy bất kỳ ai trong số họ bị coi là thủ phạm. Họ đều còn trẻ và Hyun Joo là chị của hầu hết bọn họ. Các thành viên không bao giờ nói xấu Hyun Joo".

D nói thêm khi làm việc cùng nhau Hyun Joo thường xuyên đến muộn hoặc trốn lịch trình. “Cô ấy giống một quả bom hẹn giờ. Nhưng vì các thành viên đều muốn bảo vệ nhóm nên họ đã cố gắng hết sức để không làm cô ấy nổi điên", D cho biết.

B kể thêm với Sports Kyeonghyang: "Những sự cố liên quan đến giày, tumbler và kimbap chỉ là những sự cố không đáng kể, không ai nghĩ chúng cần phải được giải quyết. Không có thành viên nào tham gia vào bất kỳ hành vi bắt nạt nào".

Đầu năm 2021, em trai của Hyun Joo đăng bài viết trên mạng xã hội. Người này tuyên bố các thành viên đã bắt nạt Hyun Joo và đây là nguyên nhân khiến cô rời nhóm năm 2016. Sau vụ việc, April bị tẩy chay. Nhiều nhãn hàng quyết định chấm dứt hợp đồng quảng cáo với Na Eun. Nữ ca sĩ thậm chí bị loại khỏi dự án phim Taxi Driver. Trước đó, sự nghiệp của Na Eun khởi sắc. Cô thậm chí vượt qua Suzy, YoonA, Tzuyu... và đứng đầu cuộc bình chọn Thần tượng đẹp nhất Hàn Quốc do Daily Sports thực hiện.

Gần đây, Na Eun xuất hiện trên kênh KwakTube (tên thật là Kwak Joon Bin), nơi có hơn 2 triệu người đăng ký.

Chosun cho biết ngày 16/9, KwakTube đăng tải video về chuyến đi đến Rome, Italy với Lee Na Eun trên kênh cá nhân. Trong video, KwakTube tiết lộ anh từng trải qua khoảng thời gian khó khăn khi là nạn nhân của bạo lực học đường. Do đó, anh đã chặn Na Eun sau khi cô bị cáo buộc bạo lực với bạn cùng nhóm. KwakTube bỏ chặn Na Eun sau khi đọc một bài báo với nội dung nữ ca sĩ phủ nhận hành vi bạo lực. KwakTube xin lỗi Na Eun vì đã quá nhạy cảm.

Trong video này, anh được cho là “thay mặt các nạn nhân tha thứ cho Lee Na Eun". Tuy nhiên, sự trở lại của Na Eun không được đón nhận. Một lần nữa, nữ ca sĩ bị tẩy chay dữ dội. KwakTube sau đó 2 lần xin lỗi và gỡ bỏ video. Khán giả thậm chí gửi khiếu nại tới Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc.

