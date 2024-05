Diễn biến thời tiết đáng chú ý ở TP.HCM và Nam bộ tuần mới

Từ nay đến cuối tháng 5, thời tiết TP.HCM và khu vực Nam bộ phổ biến có mưa từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (26/5), ở khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Biên Hòa (Đồng Nai) 36.4 độ C, Cao Lãnh (Đồng Tháp) 36.8 độ C...

Từ nay đến cuối tháng 5, thời tiết TP.HCM và khu vực Nam bộ phổ biến có mưa từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to (mưa chủ yếu xảy ra trong khoảng từ trưa đến chiều tối, ban đêm mưa ít và buổi sáng trời có nắng). Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn.

Dự báo trong hôm nay (27/5), khu vực Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày mai (28/5), nắng nóng ở Nam bộ có xu hướng giảm dần.

Dự báo thời tiết khu vực TP.HCM, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, cho biết từ nay đến cuối tháng 5, thời tiết thành phố phổ biến có mưa từ rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa chủ yếu xảy ra trong khoảng từ trưa đến chiều tối, ban đêm mưa ít và buổi sáng trời có nắng. Người dân cần đề phòng lốc xoáy, gió giật, sét đánh có khả năng xuất hiện trong những cơn mưa dông. Đồng thời, đề phòng mưa lớn gây ngập một số tuyến đường vào lúc chiều tối.

Tổng lượng mưa trong thời kỳ 10 ngày cuối tháng 5 tại TP.HCM phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, hầu hết ở khoảng từ 80 - 150 mm.

Nhiệt độ khu vực trung bình phổ biến cao hơn TBNN cùng thời kỳ, ở khoảng từ 28 - 29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 - 27 độ C và cao nhất phổ biến từ 33 - 36 độ C.

