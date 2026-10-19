Diễn biến MU vs AS Roma

Rạng sáng 4/11, MU sẽ tiếp đón AS Roma trên sân nhà Old Trafford ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League.

Michael Carrick gặp khó tại MU. Ảnh: Reuters.

Áp lực đang đè nặng lên vai huấn luyện viên Michael Carrick sau chuỗi trận đáng thất vọng của "Quỷ đỏ". Một kết quả bết bát nữa ngay tại Old Trafford nhiều khả năng sẽ đặt dấu chấm hết cho triều đại của chiến lược gia người Anh.

Hành trang mà đội chủ nhà mang vào trận đánh này là chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường, trong đó có tới 3 thất bại liên tiếp gần đây. Kể từ trận thắng Sabah cách đây gần hai tháng, MU hoàn toàn đánh mất phương hướng.

Trận thua 0-2 Chelsea ở vòng 9 Premier League tiếp tục phơi bày những vấn đề trong khâu tận dụng cơ hội cũng như sự mong manh nơi hàng phòng ngự, khiến "Quỷ đỏ" chìm sâu ở vị trí thứ 17.

Ở chiều ngược lại, đội bóng áo bã trầu lại hành quân đến xứ sở sương mù với tâm lý hoàn toàn trái ngược. Dưới sự dẫn dắt của Gian Piero Gasperini, AS Roma thăng hoa với chuỗi trận bất bại tại Serie A kể từ đầu mùa (7 thắng, 3 hòa), đứng thứ ba trên bảng xếp hạng.

Điểm tựa lớn nhất của "Giallorossi" nằm ở khả năng công phá khủng khiếp khi tập thể này nã vào lưới đối phương từ ba bàn trở lên ở 4 trong 5 trận đấu đã qua.

Dù hệ thống phòng ngự của AS Roma vẫn bộc lộ những sơ hở nhất định sau các bàn thua liên tiếp, hỏa lực thượng thặng cùng sự tự tin cao độ vẫn đủ để đội khách sẵn sàng xóa đi những ký ức buồn trong quá khứ mỗi lần ghé thăm Old Trafford.

Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sống còn này, bài toán nhân sự cũng đang khiến ban huấn luyện hai bên phải toan tính kỹ lưỡng. Manchester United tiếp tục chịu tổn thất nghiêm trọng khi Patrick Dorgu, Luke Shaw và chân sút Benjamin Sesko đều vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Marcus Rashford cùng Amad Diallo vẫn còn bỏ ngỏ và cần chờ đánh giá thể lực vào phút chót.

Dẫu vậy, "Quỷ đỏ" có đôi chút an ủi khi trung vệ Lisandro Martinez vẫn đủ điều kiện thi đấu ở Champions League để đá cặp cùng Harry Maguire, án ngữ trước khung thành của thủ môn Lammens bên cạnh hai hậu vệ biên Noussair Mazraoui và Diogo Dalot.

Tại tuyến giữa, Carrick dự kiến xếp Youri Tielemans đá hộ công trung tâm và dạt Bruno Fernandes sang cánh, nhường trục giữa lại cho Andrey Santos và Kobbie Mainoo để tiếp lửa cho Bryan Mbeumo.

Bên kia chiến tuyến, AS Roma cũng chịu thiệt hại không nhỏ khi hành quân sang Anh mà không có sự phục vụ của hàng loạt trụ cột như Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Manu Kone, Mile Svilar và Muhammed Bah.

Dẫu vậy, Gasperini vẫn sở hữu ngòi nổ vô cùng đáng sợ mang tên Donyell Malen, cầu thủ đang đạt phong độ hủy diệt với 8 bàn thắng ở Serie A cùng 3 pha lập công tại Champions League mùa này.

Sự kết hợp ăn ý giữa tiền đạo người Hà Lan và Matias Soule sẽ là bài toán cực kỳ nan giải cho hàng thủ thiếu ổn định của MU, đặt đội chủ sân Old Trafford vào một thử thách lớn.

MU có thay Carrick cũng chẳng giải quyết được vấn đề Khởi đầu tệ hại của MU trong mùa 2026/27 không chỉ đến từ Michael Carrick, mà còn bắt nguồn từ những bất ổn ở thượng tầng.