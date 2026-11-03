Diễn biến Lens - Como

Como đang thăng hoa với chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp, trong khi Lens sa sút tại Champions League và vừa thất bại ở trận derby miền Bắc nước Pháp.

Cuộc chạm trán tại Stade Bollaert-Delelis giữa Lens và Como mang đến hai thái cực trái ngược. Đội chủ nhà chịu áp lực phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Ngược lại, đại diện Italy đang trở thành hiện tượng thú vị của Champions League mùa này dưới sự dẫn dắt của Cesc Fabregas.

Como của HLV Fabregas đang thi đấu ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Sau ba lượt trận, Como giành 6 điểm và đứng ở vị trí thuận lợi trong cuộc đua vào vòng knock-out. Lens mới có 3 điểm, đứng ngoài top 24. Khoảng cách điểm số không quá lớn, nhưng phong độ hiện tại khiến đội bóng Pháp đối mặt thử thách đáng kể.

Lens khủng hoảng, Como thăng hoa

Lens từng khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Slavia Prague. Tuy nhiên, đó cũng là lần duy nhất họ được hưởng niềm vui tại giải đấu. Hai thất bại liên tiếp trước Sporting Lisbon (0-2) và Club Brugge (0-3) đẩy đội bóng Pháp vào thế khó.

Đáng lo hơn, hàng thủ Lens liên tục bộc lộ điểm yếu. Đội bóng này đã trải qua 16 trận Champions League và gần 28 năm kể từ lần gần nhất giữ sạch lưới. Đây là thống kê đáng ngại trước một Como sở hữu hàng công có hiệu suất cao.

Khó khăn của Lens còn xuất hiện ở giải quốc nội. Sau khởi đầu chậm chạp, HLV Dino Toppmoller phải rời ghế và nhường vị trí cho Yannick Cahuzac. Cựu trợ lý của Toppmoller từng giúp đội bóng thắng ba trận liên tiếp tại Ligue 1. Tuy nhiên, Lens vừa gục ngã trước Lille trong trận Derby du Nord. Bàn thắng muộn của Olivier Giroud khiến họ nhận thất bại 0-1 và rơi xuống vị trí thứ chín.

Lens hiện đứng ngoài Top 24 của vòng phân hạng Champions League. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đó, tiếp đón Como là nhiệm vụ không dễ dàng. Lens cần chiến thắng để cải thiện vị trí tại Champions League. Họ được dự báo phải giành ít nhất hai chiến thắng trong năm trận còn lại nếu muốn cạnh tranh suất đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, Como đang có phong độ rất ấn tượng. Sau thất bại 2-3 trước Feyenoord ở lượt trận thứ hai, đội bóng của Fabregas thắng liền 5 trận trên mọi đấu trường. Họ ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần.

Chiến thắng 4-1 trước Manchester United là dấu mốc đáng nhớ nhất. Nico Paz lập cú đúp trong màn trình diễn khiến đại diện Premier League choáng váng. Trước đó, Como cũng đánh bại RB Leipzig 4-1. Họ đang sở hữu 10 bàn sau ba lượt trận Champions League. Đây là thành tích tốt nhất của một đội bóng lần đầu dự giải kể từ năm 1973. Đáng chú ý, cả 10 bàn đều đến từ những tình huống bóng sống.

Fabregas đặt niềm tin vào Paz và Douvikas

Nico Paz đang là nhân tố nổi bật trong hệ thống của Fabregas. Tiền vệ này đã trực tiếp tham gia vào 5 bàn thắng tại Champions League. Anh cùng Tasos Douvikas tạo thành cặp tấn công đáng chú ý. Douvikas ghi bàn trong cả ba lần Como ra sân ở vòng phân hạng. Tính riêng Serie A, bộ đôi này có tổng cộng 11 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng.

Nico Paz sẽ là cái tên đáng chú ý nhất trên hàng công Como. Ảnh: Reuters.

Como hiện đứng thứ tư, tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu và thậm chí được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng trong cuộc đua Scudetto. Tuy nhiên, Fabregas vẫn phải tính toán nhân sự. Moise Kean, Trevoh Chalobah, Jesus Rodriguez và Assane Diao chắc chắn vắng mặt vì chấn thương.

Lens cũng không có lực lượng mạnh nhất. Hai hậu vệ Ismaelo Ganiou, Maik Nawrocki cùng các tiền đạo Abdalllah Sima và Odsonne Edouard đều phải ngồi ngoài. Edouard vừa phẫu thuật chấn thương cơ khép và có thể nghỉ đến năm 2027.

Một điểm đáng chú ý là Florian Thauvin. Tiền vệ kỳ cựu của Lens tạo ra 15 cơ hội trong ba lượt trận đầu Champions League, nhiều nhất giải đấu. Khả năng sáng tạo của anh sẽ là hy vọng lớn để đội chủ nhà tìm đường xuyên thủng hàng thủ Como.

Lens có lợi thế sân nhà và động lực phải thắng. Nhưng với phong độ hiện tại, Como hoàn toàn đủ khả năng tạo thêm bất ngờ. Đội bóng của Fabregas không còn đơn thuần là tân binh góp mặt cho đủ số tại Champions League.

Những hàng công đáng sợ nhất Champions League 2026/27 Barcelona, PSG hay Real Madrid là những đội bóng có hàng công đáng gờm ở Champions League 2026/27.