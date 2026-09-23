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Kinh doanh

Diễn biến mới tại dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump ở Hưng Yên

  • Thứ tư, 23/9/2026 14:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu có quy mô gần 990 ha, tổng vốn khoảng 1,5 tỷ USD, đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng giai đoạn 1.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu. Ảnh: CĐT.

Sau hơn một năm từ ngày khởi công, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu đã cơ bản hoàn thành, theo Báo Hưng Yên.

Dự án nằm trên địa bàn các xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh, với diện tích 888 ha. Tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 40.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD.

Giai đoạn 1 dự án có diện tích cần thu hồi khoảng 566 ha, trong đó tại xã Châu Ninh là 483 ha với gần 4.000 hộ thuộc diện thu hồi đất; tại xã Khoái Châu là 82,6 ha với gần 720 hộ bị ảnh hưởng.

Trên phần diện tích đã được bàn giao, CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên đã triển khai các hạng mục đầu tiên theo kế hoạch.

Dự án được quy hoạch thành 4 tiểu khu chức năng, gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái; khu đô thị thương mại - dịch vụ; khu cây xanh và công viên chuyên đề.

CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên là chủ đầu tư dự án. Doanh nghiệp này hiện do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nắm 85% vốn điều lệ và hợp tác với The Trump Organization để phát triển dự án dưới thương hiệu Trump International Hưng Yên.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Kinh Bắc ghi nhận 2.718 tỷ đồng giá trị đầu tư vào dự án Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu trong danh mục hàng tồn kho.

Trước đó, hồi tháng 8, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên cho biết dự án đã hoàn thành hơn 90% công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và nhà đầu tư bắt đầu triển khai một số hạng mục xây dựng.

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Thủy Tiên

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  • Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

    Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc

    Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc là công ty chuyên đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu đô thị, thương mại, khu công nghiệp và dịch vụ đa năng. Dự án đầu tiên của công ty là quần thể Khu đô thị KCN – Dịch vụ Kinh Bắc với tổng diện tích hơn 1.000 ha tại tỉnh Bắc Ninh.

    • Thành lập: 2002
    • Mã cổ phiếu: KBC

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