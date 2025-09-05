Bê bối pin dự phòng lớn nhất lịch sử có diễn biến mới

Romoss đối mặt vụ kiện 19 triệu USD từ Zowee sau bê bối pin sạc dự phòng kém chất lượng, giữa lúc thị trường Trung Quốc siết chặt kiểm soát an toàn.

Pin dự phòng Romoss bị cáo buộc không an toàn, dễ phát nổ. Ảnh: ACG.

Hệ quả từ loạt bê bối liên quan pin sạc dự phòng kém chất lượng tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng, khi Romoss Technology, thương hiệu quen thuộc với nhiều người tiêu dùng, đang đối mặt với vụ kiện lớn từ nhà cung cấp.

Ngày 3/9, Zowee Technology, nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng có trụ sở tại Thâm Quyến, đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân quận Bành Giang (Quảng Đông), yêu cầu Romoss và các công ty liên quan bồi thường 136,26 triệu nhân dân tệ (khoảng 19 triệu USD ). Đơn kiện nêu đích danh 6 bị đơn, trong đó có 2 công ty con của Romoss tại Thâm Quyến và Giang Môn.

Theo hồ sơ tòa án, Zowee đòi bồi thường không chỉ vì khoản tiền Romoss chưa thanh toán, mà còn bao gồm chi phí thành phẩm, lãi suất, tổn thất từ đơn hàng đang vận chuyển, phí xử lý vật liệu lỗi, chi phí gia công lại cũng như thiệt hại từ việc mất sức lao động. Công ty khẳng định 4 bị đơn khác trong vụ kiện phải chịu trách nhiệm liên đới đối với nghĩa vụ tài chính của Romoss.

Zowee cho biết hiện chưa thể ước tính tác động của vụ kiện tới lợi nhuận do quá trình tố tụng còn đang diễn ra. Cổ phiếu niêm yết tại sàn Thâm Quyến của Zowee chốt phiên ngày 5/9 đã giảm 2,1%, xuống còn 9,79 nhân dân tệ/cổ phiếu.

Động thái pháp lý này đánh dấu thêm một khó khăn lớn đối với Romoss. Trước đó, công ty chuyên sản xuất pin sạc dự phòng này đã phải dừng sản xuất kể từ tháng 7, sau khi nhiều sản phẩm của họ bị báo cáo liên quan đến sự cố nổ pin. Công ty cũng buộc phải đóng cửa các gian hàng trên nhiều nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc sau đợt thu hồi quy mô lớn.

Vào tháng 6, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc ban hành lệnh cấm khẩn cấp hành khách mang theo pin sạc dự phòng kém chất lượng lên các chuyến bay nội địa. Đây là loại thiết bị phổ biến mà nhiều hành khách dùng để sạc điện thoại, máy tính bảng và laptop.

Không chỉ Romoss, nhiều thương hiệu khác cũng bị cuốn vào làn sóng bê bối. Cuối tháng 8, Xiaomi tự nguyện thu hồi 140.000 bộ pin sạc dự phòng do nguy cơ quá nhiệt từ cell pin lỗi của nhà cung cấp. Theo thông báo, số sản phẩm này được sản xuất từ ngày 1/8-2/9/2024, đã được gỡ khỏi sàn thương mại điện tử Taobao. Ông lớn công nghệ này cũng cam kết hoàn tiền 159 nhân dân tệ ( 22 USD ) cho mỗi sản phẩm bị ảnh hưởng.

Trước đó vài tháng, cả Romoss và Anker Innovations đều triển khai chương trình thu hồi quy mô lớn với hơn 1,2 triệu pin sạc dự phòng do nguy cơ quá nhiệt và cháy nổ. Nguyên nhân được xác định đến từ các cell pin không đạt tiêu chuẩn an toàn.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy sự thiếu kiểm soát chất lượng trong ngành sản xuất pin sạc di động tại Trung Quốc, đồng thời làm gia tăng áp lực lên các nhà chức trách trong việc siết chặt tiêu chuẩn an toàn và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp.