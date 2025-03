Diễn biến đợt mưa trái mùa tại TP.HCM những ngày tới

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 12/3 và ngày 16-17/3, khu vực TP.HCM có mưa trái mùa ở vài nơi với khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong ngày hôm nay (12/3) và các ngày 16-17/3, khu vực TP.HCM sẽ có mưa trái mùa ở vài nơi với khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C; thấp nhất 22-26 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo trong ngày 12/3 và ngày 16-17/3, khu vực TP.HCM có mưa trái mùa ở vài nơi với khả năng có mưa vừa, mưa to cục bộ. Ảnh minh họa: Hữu Huy.

Trong các ngày 13-15/3 và từ 18-20/3: Khu vực TP.HCM không mưa hoặc có mưa vài nơi với lượng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất ở miền Đông Nam bộ phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 22-25 độ C; khu vực miền Tây Nam bộ có nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; thấp nhất 23-26 độ C.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM trong những ngày giữa tháng 3 vào khoảng 31-35 độ C. Tổng lượng mưa trong giai đoạn này xấp xỉ trung bình nhiều năm với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 10-50 mm.

Lý giải về hình thế gây mưa trái mùa ở TP.HCM, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong các ngày giữa tháng 3 (từ ngày 11 đến ngày 20/3), không khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch ra phía Đông và suy yếu.

Từ khoảng ngày 12/3, áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh mở rộng về phía Đông, hình thành rãnh áp thấp có trục khoảng 24-27 độ vĩ Bắc. Khoảng ngày 15-16/3, không khí lạnh có khả năng tăng cường trở lại, nén về phía Nam và làm đầy dần rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc nói trên.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây sau có cường độ ổn định, từ khoảng ngày 14/3 có cường độ suy yếu và rút dần hoàn lưu ra phía Đông. Khu vực Nam bộ ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên.

Dự báo chi tiết tổng lượng mưa và nhiệt độ cho từng khu vực ở TP.HCM từ ngày 11 đến ngày 20/3. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ.

Trên vùng biển TP.HCM, thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong những cơn mưa dông. Gió yếu từ nay đến ngày 16/3; ngày 17-20/3, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6. Vùng biển Cà Mau - Kiên Giang và Phú Quốc phổ biến gió đông bắc cấp 3-4 và gió nhẹ.

“Cần đề phòng dông lốc sét và gió giật trong những cơn dông. Đề phòng khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng ở khu vực miền Đông Nam bộ trong một vài ngày”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin.