Rủ nhau tắm kênh sau đám giỗ, hai người đuối nước tử vong ở TP.HCM

Đại tá Trần Hồng Minh giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.