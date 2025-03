Đại tá Trần Hồng Minh giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Sáng 10/3, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ trưởng Công an đã có quyết định điều động Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Hồng Minh. Ảnh: Công an TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy UBND TP.HCM đã luôn sâu sát, toàn diện trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ, cũng như luôn quan tâm, kịp thời công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cho lực lượng Công an TP.HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam cho biết, Đại tá Trần Hồng Minh là một cán bộ, đảng viên xuất sắc trưởng thành từ lực lượng Công an TP.HCM. Đại tá Minh được đào tạo bài bản, đã từng kinh qua, được rèn dũa, thử thách ở nhiều vai trò, vị trí công tác; được lãnh đạo các cấp qua các thời kỳ cũng như đồng chí, đồng đội đánh giá cao cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

Quyết định điều động Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM của Bộ trưởng Công an thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, bổ sung kịp thời đội ngũ lãnh đạo Công an TP.HCM, nhằm củng cố và tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho Công an TP.HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam đề nghị Đại tá Trần Hồng Minh, trên cương vị mới tiếp tục phát huy kiến thức, năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; không ngừng nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, xây dựng mối đoàn kết trong Đảng ủy - Ban Giám đốc Công an TP.HCM...

Đại tá Trần Hồng Minh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công an TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết, bản thân rất vinh dự và xúc động được nhận quyết định điều động công tác từ Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận nhiệm vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.

“Đây là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời công tác của tôi, đánh dấu một bước ngoặt mới, một thử thách mới, nhưng cũng là một cơ hội lớn để tôi được cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội”, Đại tá Minh chia sẻ.

Đại tá Trần Hồng Minh, SN 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM. Trình độ Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi được điều động giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM, Đại tá Minh từng kinh qua các chức vụ như: Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, nay là Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM; Phó trưởng Phòng rồi Trưởng Phòng CSGT đường thủy (PC08B, nay là PC08); Trưởng Công an quận 3; Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.