Diễn biến Anh vs Ghana

3h ngày 24/6, "Tam sư" đối mặt thử thách khó khăn ở lượt trận thứ 2, bảng L.

Đội tuyển Anh sẽ giành vé vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 nếu đánh bại Ghana trong trận đấu thuộc bảng L tại Boston. Sau màn ra quân đầy ấn tượng, "Tam Sư" đang hướng tới việc tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ứng viên hàng đầu, trong khi Ghana cần một màn trình diễn xuất sắc để tạo bất ngờ.

Anh đã mở màn chiến dịch World Cup bằng chiến thắng 4-2 trước Croatia trong trận đấu giàu cảm xúc. Dù gặp khó khăn trong hiệp một khi để đối thủ ghi hai bàn, đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã bùng nổ mạnh mẽ sau giờ nghỉ để giành trọn ba điểm. Harry Kane tiếp tục là điểm sáng khi ghi bàn, qua đó san bằng kỷ lục 10 bàn tại World Cup của huyền thoại Gary Lineker trong màu áo tuyển Anh.

Phong độ của Tam Sư cũng đang rất ổn định khi họ chỉ thua một trong 11 trận gần nhất, giành tới 9 chiến thắng và một trận hòa. Tuy nhiên, hàng phòng ngự vẫn là điều khiến người hâm mộ phải lo lắng, đặc biệt khi lần gần nhất họ thủng lưới nhiều hơn hai bàn là trong thất bại 1-3 trước Senegal.

Bên kia chiến tuyến, Ghana bước vào trận đấu sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Panama. Dù giành trọn ba điểm, màn trình diễn của đội bóng châu Phi chưa thực sự thuyết phục khi họ phải chờ đến những phút cuối mới tìm được bàn thắng quyết định. Chiến thắng này cũng giúp Ghana chấm dứt chuỗi sáu trận không thắng trước đó.

Lịch sử không đứng về phía Ghana khi họ chỉ một lần thắng cả hai trận vòng bảng tại một kỳ World Cup. Ngoài ra, đội bóng này đã thua cả ba trận gần nhất trước những đối thủ nằm trong top 20 FIFA.