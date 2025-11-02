Điểm trường ở miền núi Đà Nẵng sụt lún nứt toác, nguy cơ đổ sập

Sau mưa lớn kéo dài, một điểm trường ở xã Trà Linh (TP Đà Nẵng) bị sụt lún, nền và tường nứt toác, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Ngày 1/11, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh (TP Đà Nẵng), cho biết sau mưa lớn, sạt lở, điểm trường Tak Ngo bị hư hại nghiêm trọng.

Tại hiện trường, nền nứt toác trượt hẳn xuống taluy tạo thành khe sâu. Nền sân bê tông bị tách khối, gồ lên, tạo thành vết nứt chạy dài vào tận các phòng học. Bên trong khuôn viên và các tường lớp học xuất hiện nhiều vết nứt dọc ngang chạy từ chân tường lên sát mái, tường rào, hàng cột và lối đi bị sụt lún, nứt gãy, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Những vết nứt lớn kéo dài tại nhiều vị trí của điểm trường điểm trường Tak Ngo.

Sự cố xảy ra nhiều ngày qua, tuy nhiên do tình hình mưa lũ và sạt lở đất nghiêm trọng nên đến hôm 1/11, địa phương mới tiếp cận được.

Điểm trường có 2 lớp học với tổng số 34 học sinh. Sau khi xảy ra sụt lún, sạt lở, nhà trường bố trí cho các em về điểm trường trung tâm xã để học, đảm bảo an toàn.

Được biết, điểm trường Tak Ngo được khánh thành vào tháng 8/2025, do UBND huyện Nam Trà My (cũ) phối hợp Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ngọc Linh, Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My và Câu lạc bộ Golf Bờ Đông Sông Hàn tổ chức.

Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đồng , trong đó các câu lạc bộ, tổ chức xã hội tài trợ 500 triệu đồng, phần còn lại do UBND huyện Nam Trà My (cũ) đối ứng.

Quy mô công trình 120 m2, gồm 1 phòng học kiên cố, 1 phòng công vụ giáo viên, khu vệ sinh, sân chơi, mái che, cổng ngõ và tường rào bảo vệ, phục vụ 34 học sinh và 2 giáo viên trực tiếp giảng dạy.