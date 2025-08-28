Điểm sáng hiếm hoi của MU

Trong ngày được xếp đá chính, Kobbie Mainoo để lại màn trình diễn tốt trong thất bại 11-12 ở loạt luân lưu trước Grimsby ở vòng 2 League Cup rạng sáng 28/8.

Mainoo chơi nỗ lực trước Grimsby. Ảnh: Reuters.

Giữa lúc tương lai tại MU đang bị đặt dấu hỏi lớn, Mainoo vẫn là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất bên phía MU trong trận đấu với Grimsby. Tiền vệ người Anh thể hiện sự vượt trội trong các tình huống tranh chấp trên không, khi giành chiến thắng 100% trong các pha không chiến, đồng thời có tỷ lệ tắc bóng chính xác cũng đạt 100%.

Mainoo cũng chơi rất chủ động khi đội nhà có bóng, khi chạm bóng tới 81 lần và thực hiện 12 đường chuyền vào khu vực cuối sân Grimsby. Anh còn tung ra 6 đường chuyền dài đúng địa chỉ, đồng thời thực hiện 3 pha đi bóng và tạo ra 2 cơ hội ghi bàn.

Điểm nhấn trong màn trình diễn của cầu thủ 20 tuổi này chính là pha kiến tạo cho Bryan Mbeumo rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ngoài ra, Mainoo cũng có một pha giải nguy hiệu quả.

Dù Grimsby không phải là đối thủ mạnh, màn trình diễn của Mainoo khiến HLV Ruben Amorim phải cân nhắc. Trong bối cảnh Casemiro, Manuel Ugarte và Bruno Fernandes đều không có phong độ tốt, Mainoo được kỳ vọng sẽ đá chính nhiều hơn trong đội hình "Quỷ đỏ".

Athletic cho biết nhiều đội bóng lớn sẵn sàng chi tiền để sở hữu Mainoo ngay hè này. MU được cho là sẽ để Mainoo rời đi với mức phí 45 triệu bảng.

Phản ứng của Mainoo khi liên tiếp bị gạch tên Đêm 24/8, Kobbie Mainoo cúi đầu thất vọng do không được ra sân khi MU bị Fulham cầm hòa 1-1 ở vòng 2 Premier League 2025/26.