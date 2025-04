Điểm danh các khối diễu binh trong đại lễ 30/4

Khối Nam Sĩ quan An ninh Nhân dân đại diện cho lực lượng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, dũng cảm. Với vai trò “lá chắn thép” bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng an ninh đã huy động sức dân, đập tan mọi âm mưu tình báo, gián điệp, phản động, góp phần giữ vững trận địa an ninh từ trong lòng dân. Ảnh: Chí Hùng.