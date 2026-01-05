Dịch chuyển lõi đô thị mở ra chu kỳ tăng giá mới cho BĐS Hải Phòng

Việc dịch chuyển trung tâm hành chính về Thủy Nguyên đang tái cấu trúc không gian phát triển của Hải Phòng, mở ra một lõi đô thị mới với dư địa tăng trưởng dài hạn.

Trong dòng chảy đó, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên) hưởng lợi nhờ vị trí “trái tim” trung tâm mới, kết nối đa hướng và sức sống đô thị hiện hữu. Dự án đang từng bước xác lập vai trò tâm điểm của thành phố cảng.

Cú hích từ sự dịch chuyển lõi đô thị

Sau sáp nhập, Hải Phòng bước vào giai đoạn tái cấu trúc đô thị mang tính bước ngoặt, chuyển từ mô hình tăng trưởng tập trung sang định hướng đa cực, đa trung tâm, đa hành lang động lực, qua đó mở rộng không gian phát triển và tái phân bổ nguồn lực chiến lược.

Trong bối cảnh đó, việc dịch chuyển trung tâm hành chính về Thủy Nguyên trở thành bước đi có tính dẫn dắt, thu hút dòng dân cư, hạ tầng và hoạt động kinh tế, dịch vụ. Từ khu vực vệ tinh, Thủy Nguyên vươn mình thành lõi phát triển mới của Hải Phòng, giữ vai trò trung tâm trong cấu trúc đô thị tương lai.

Thực tế cho thấy, loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được ưu tiên triển khai tại Thủy Nguyên, tạo động lực mở rộng không gian đô thị, đồng thời xác lập vị thế mới cho bất động sản phía bắc sông Cấm.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Royal Island sở hữu lợi thế vị trí đặc biệt khi nằm kề trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên, đồng thời cách lõi đô thị hiện hữu của Hải Phòng khoảng 5 phút di chuyển qua cầu Hoàng Gia. Vị trí này giúp dự án vừa bám trục phát triển mới của thành phố, vừa duy trì kết nối nhanh với quận trung tâm cũ, như Ngô Quyền, Lê Chân, Hồng Bàng...

Vinhomes Royal Island sở hữu vị trí chiến lược gần kề cả trung tâm hành chính cũ và mới của Hải Phòng.

Ở quy mô rộng hơn, đô thị đảo tiếp cận thuận lợi dòng khách liên vùng: Từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; từ Quảng Ninh qua các cầu Bạch Đằng, Lại Xuân, đồng thời mở thêm hướng tiếp cận riêng biệt bằng đường thủy khi bến du thuyền Royal Marina đi vào vận hành. Trong tương lai, khi cầu Ngô Quyền 8 làn xe hoàn thiện và kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khả năng tiếp cận từ thủ đô tới đảo Vũ Yên sẽ được rút ngắn đáng kể.

Chính cấu trúc kết nối đa tầng và đa hướng này, trong bối cảnh trung tâm hành chính dịch chuyển, đã biến vị trí cận kề lõi phát triển mới trở thành yếu tố kích hoạt giá trị dài hạn. Nhờ đó, Vinhomes Royal Island hưởng lợi từ quá trình tái cấu trúc đô thị, từng bước xác lập vai trò cực tăng trưởng mới, góp phần định hình chu kỳ phát triển và tăng giá tiếp theo của Hải Phòng.

Vinhomes Royal Island - tâm điểm mới của Hải Phòng

Không chỉ hưởng lợi từ sự dịch chuyển lõi đô thị, Vinhomes Royal Island đang từng bước khẳng định vai trò tâm điểm mới của Hải Phòng. Đó là nơi các giá trị an cư, giao thương, du lịch và kết nối hạ tầng cùng hội tụ trong một chỉnh thể đô thị đồng bộ.

Trước hết, đây là không gian an cư đẳng cấp quốc tế được kiến tạo cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Các khu thấp tầng được quy hoạch bài bản, bao quanh bởi hệ sinh thái tiện ích như Vinmec, Vinschool, Vincom, Vinpearl Golf, VinWonders, VinBus... tạo nên chuẩn sống riêng tư nhưng vẫn đầy đủ, tiện nghi.

Thực tế cho thấy, nhiều chuyên gia nước ngoài, quản lý cấp cao và Việt kiều đã hoàn thiện nhà tại Vinhomes Royal Island và chuyển về ở sau khi nhận bàn giao. Cộng đồng cư dân chất lượng cao sớm hình thành, tạo nền tảng sống thực và bền vững cho đô thị đảo.

Vũ Yên chật kín khách mỗi dịp lễ, Tết hay sự kiện lớn.

Thành phố đảo còn đóng vai trò là động lực du lịch, giải trí mới của Hải Phòng. Từ khi ra mắt, Vinhomes Royal Island trở thành điểm đến của hàng triệu lượt du khách, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch bốn mùa cho thành phố cảng. Dòng khách ổn định và tần suất quay trở lại cao tạo thêm động lực cho hoạt động dịch vụ, thương mại, giúp gia tăng tính thanh khoản và giá trị bất động sản trên đảo.

Song song đó, Vinhomes Royal Island dần hình thành không gian giao thương sôi động. Cộng đồng cư dân hiện hữu, dòng khách thường xuyên cùng hệ thống shophouse được thiết kế tối ưu cho kinh doanh giúp hoạt động thương mại vận hành hiệu quả. Diện tích sàn linh hoạt, mặt tiền rộng cho phép triển khai đa dạng mô hình kinh doanh - từ dịch vụ, ẩm thực đến bán lẻ cao cấp - tạo nhịp giao thương liên tục và nền cầu thực cho bất động sản thương mại trên đảo.

Hiện tại, Vinhomes Royal Island sở hữu mặt bằng giá được đánh giá là hấp dẫn bậc nhất Hải Phòng, dao động 78-125 triệu đồng/m2. Với giới đầu tư, đây chính là thời điểm “đặt chỗ” tại tâm điểm trung tâm mới, trước khi mặt bằng giá Vinhomes Royal Island bước sang một chu kỳ tăng trưởng cao hơn theo nhịp dịch chuyển đô thị của Hải Phòng.