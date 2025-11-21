Đi tìm nghệ thuật sống đẹp

Sách "Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa" của mục sư Ngô Duy Cường mang đến một cách tiếp cận về hành trình sống đẹp.

Trong nhịp sống hiện đại nhiều xô bồ, con người ngày càng tìm kiếm những giá trị tinh thần bền vững hơn là những thành tựu ngắn ngủi. Giữa nhu cầu được “sống chậm”, được quay về với chính mình, cuốn sách Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa của mục sư Ngô Duy Cường mang đến một cách tiếp cận về hành trình sống đẹp.

Sách Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa.

Nghệ thuật sống đẹp

Tư tưởng xuyên suốt của cuốn sách chính là “nghệ thuật sống đẹp” - một khái niệm không phải để giảng dạy mà để trải nghiệm, không phải để nói suông mà để sống thật.

Bằng sự hòa trộn giữa mỹ thuật, thần học, triết học đời sống và trải nghiệm cá nhân, tác giả muốn nhắc nhở mỗi người rằng: Ta không chọn sinh ra, nhưng ta có thể chọn cách sống; Ta không quyết định được mùa nào đến, nhưng ta có thể quyết định thái độ của mình trong từng mùa; Sống đẹp là sống đủ đầy với trái tim khiêm tốn và tâm hồn tinh khôi.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp biến đổi không ngừng của thiên nhiên, Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa ví cuộc đời con người như một chuỗi những mùa cảm xúc đan xen. Mỗi mùa mang sắc thái, thông điệp và bài học riêng - như những lớp màu hòa quyện tạo nên bức tranh nhân sinh đa thanh.

Tác giả mời gọi độc giả “ngao du” giữa những mùa ấy: không chạy theo thời gian, không cưỡng lại tự nhiên, mà sống chậm để thấu hiểu, cảm nhận và trưởng thành trong từng khoảnh khắc.

Một đoạn suy nghiệm trong sách viết: “Thái độ sống của chúng ta tựa như khung cửa kiếng, không lau sạch bên trong thì ta chỉ thấy mọi sự là bụi bặm. Một người hạnh phúc không nhất thiết phải sống trong hoàn cảnh thuận lợi, nhưng là người có trái tim trong sáng và thái độ đúng”.

Chiêm nghiệm thiên nhiên để soi chiếu nội tâm

Cuốn sách Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa là một bức tranh đa sắc màu, được vẽ nên từ chính dòng chảy cuộc sống. Tác giả đã tinh tế khéo léo sử dụng sự chuyển mình của thiên nhiên để soi chiếu vào hành trình nội tại của mỗi chúng ta.

Tác giả Ngô Duy Cường.

Cuốn sách như một dòng sông nhỏ, nhẹ nhàng chảy trôi qua từng mùa trong cuộc đời. “Dòng sông” ấy sẽ nhẹ nhàng dẫn bạn chảy ra từng mùa của cuộc đời, để rồi giúp bạn nhận ra rằng: Ta chỉ đến một lần trong từng giây phút và sự có mặt c ủa bạn vốn không ai có thể thay thế.

Qua mỗi mùa, cuốn sách mở ra những chiêm nghiệm sâu sắc về thái độ sống. Nó nhắc nhở ta rằng, "tinh thần và thái độ sống quan trọng hơn cả sự sống".

Hạnh phúc không đến từ việc sống trong hoàn cảnh thuận lợi, mà đến từ một trái tim trong sáng và thái độ đúng đắn với mọi điều xảy đến.

Với 25 câu chuyện - 25 “lát cắt” về cách đối diện và cảm nhận cuộc đời, cuốn sách là dòng sông nhỏ đưa người đọc đi qua những mùa cảm xúc. Qua đó, tác phẩm nhắc nhở rằng hạnh phúc là sự lựa chọn, là thái độ sống, là khả năng giữ sự tinh khôi - cho dù cuộc đời có chuyển mùa theo cách nào.

Toàn bộ doanh thu từ cuốn sách Nghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa sẽ được dùng cho hai mục đích: Tiếp tục thực hiện các dự án xuất bản về “sống đẹp” và góp phần nâng đỡ cuộc sống của những em nhỏ tại các viện mồ côi ở Việt Nam.

Sự kết nối giữa tri thức - nghệ thuật - và lòng nhân ái đã khiến cuốn sách không chỉ đơn thuần là tác phẩm văn học, mà còn là hành động lan tỏa yêu thương.

SáchNghệ thuật sống trong dòng chảy bốn mùa được Nhà xuất bản Hà Nội và Thái Hà Books phát hành.

Sách gồm 25 chương, tương ứng với 25 câu chuyện - 25 góc nhìn - 25 hành trình trưởng thành. Mỗi chương là một lát cắt của đời sống, được kể bằng trải nghiệm cá nhân, bằng nỗi niềm riêng, bằng những rung động chân thật, và quan trọng nhất là bằng tinh thần sống đẹp.