Công nghiệp Văn hóa
Đi tìm lời giải cho nhắn gửi của Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang
Để có thêm những thành công của các "Tổ quốc trong tim", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Tinh hà say hi", cần phải luôn hiểu rằng khán giả mới là đối tượng thụ hưởng cuối cùng.
Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí
Giám đốc sáng tạo, Tổng đạo diễn của Tổ Quốc trong tim
INTERVIEW by
LÊ QUANG ĐỨC
Học giả Chevening đầu tiên của Việt Nam về công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Đại học Sussex, Vương quốc Anh (2024-2025)
Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 9 (mở rộng), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang nhắc đến các concert Tổ quốc trong tim, Anh trai "say hi", Anh trai vượt ngàn chông gai và cho rằng thành phố cần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, trong đó có những chương trình âm nhạc quy mô lớn. Với trường hợp concert Tổ quốc trong tim, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng qua những chương trình như vậy có thể thấy sức hút không chỉ đến từ các show dành cho giới trẻ. Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhấn mạnh điều quan trọng là phải nhìn các chương trình văn hóa, giải trí trong mối liên hệ với kinh tế du lịch và tiêu dùng. Khi một chương trình lớn được tổ chức, người dân và du khách đến TP.HCM để xem, kéo theo nhiều hoạt động chi tiêu khác.
Câu chuyện về việc làm sao để có thêm những thành công của concert Tổ quốc trong tim , Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà "say hi" và cách mở rộng hệ sinh thái từ những concert cũng chính là nội dung chính cho cuộc đối thoại tiếp theo trên series The TOUCH của Tri Thức - Znews với khách mời là đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn của "Concert Quốc gia" Tổ Quốc trong tim.
Càng nhiều concert, khán giả càng khắt khe hơn
Host
Khoảng ba năm trở lại đây, thị trường biểu diễn Việt Nam bứt tốc mạnh mẽ. Hàng loạt chương trình quy mô được tổ chức, văn hóa "đu concert" thành hình. Từ góc nhìn và trải nghiệm vai trò cá nhân, anh đánh giá công nghiệp biểu diễn Việt Nam đang ở giai đoạn nào, và chúng ta đã có thị trường vận hành bền vững chưa, hay vẫn chủ yếu dựa vào những sự kiện lớn được đầu tư theo từng thời điểm?
Đặng Lê Minh Trí
Tôi cho rằng công nghiệp biểu diễn Việt Nam đang bước vào một giai đoạn tăng trưởng sôi động, với rất nhiều tín hiệu đáng kỳ vọng. Chúng ta đã chứng minh được khả năng tổ chức những sự kiện quy mô lớn và tạo ra sức hút mạnh mẽ với công chúng. Nhưng một thị trường có thể tổ chức những concert hàng chục nghìn người chưa đồng nghĩa với một nền công nghiệp biểu diễn đã phát triển bền vững.
Đặng Lê Minh Trí(sinh năm 1984) là một tổng đạo diễn và giám đốc sáng tạo nổi bật tại Việt Nam với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dàn dựng sân khấu, lễ hội lớn và các chương trình nghệ thuật chính luận như Lễ hội Hoa phượng đỏ Hải Phòng, Lễ hội Vì hòa bình và sắp tới là Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại SVĐ Mỹ Đình.
Ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp và lực lượng sáng tạo quan tâm, đầu tư vào lĩnh vực biểu diễn và công nghiệp văn hóa. Một thị trường có thể phát triển rất nhanh ở một thời điểm, nhưng để duy trì sức sống lâu dài, điều quan trọng là khả năng tái tạo giá trị, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng những mô hình vận hành bền vững.
Biểu diễn không phải đến bây giờ mới tồn tại. Nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam đã có từ rất lâu. Thế giới còn lâu hơn nữa. Giá trị cốt lõi cuối cùng vẫn liên quan đến khán giả.
Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện nay, khi thị trường có nhiều yếu tố bứt phá và chúng ta kỳ vọng rất nhiều, câu hỏi nó có bền vững hay không vẫn cần cùng nhau tìm lời giải. Tôi nghĩ chưa thể đưa ra một khẳng định tuyệt đối. Con đường này cũng không có một đích đến cuối cùng. Có thời điểm thị trường đi lên rất cao, cũng có lúc trùng xuống. Điều quan trọng là các chủ thể tham gia sẽ khai thác, tìm kiếm và duy trì giá trị như thế nào.
Host
Anh là tổng đạo diễn concert Tổ quốc trong tim thu hút hàng vạn khán giả ở Hà Nội và mới đây là TP.HCM, đồng thời từng thực hiện nhiều chương trình quy mô lớn. Có thể thấy thị trường chia làm hai bên, một là những chương trình có yếu tố công, dù thu hút khán giả lớn nhưng thường miễn phí vé; và một bên là các concert thương mại phải bán vé và chịu áp lực thu hồi vốn. Khi đặt hai bức tranh cạnh nhau, anh nhìn nhận thế nào?
Đặng Lê Minh Trí
Tôi nghĩ trước tiên, hai mô hình này khó có thể đặt lên bàn cân để so sánh trực diện, bởi những góc độ khác nhau. Với chương trình thương mại bán vé, rõ ràng nhà tổ chức và ê-kíp phải làm mọi cách để giá trị mang lại xứng đáng với số tiền người xem trực tiếp bỏ ra.
Tôi nghĩ cần phân biệt giữa tính chất của chương trình và cơ chế huy động nguồn lực để thực hiện. Với những chương trình nghệ thuật phục vụ cộng đồng như Tổ Quốc trong tim, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị tổ chức và doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa một trải nghiệm nghệ thuật chất lượng dành cho đông đảo công chúng.
Còn những chương trình nghệ thuật như Tổ quốc trong tim thường được mọi người nhìn nhận như một chương trình công. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ khái niệm này.
"Khi mong muốn kết nối công chúng thuộc nhiều độ tuổi, nhiều thế hệ, bài toán sáng tạo trở nên phức tạp hơn, bởi mỗi thế hệ mang theo những ký ức, trải nghiệm và cách cảm nhận nghệ thuật khác nhau", đạo diễn chia sẻ.
Tôi bắt đầu xây dựng đề án sáng tạo "Concert Quốc gia" Tổ Quốc trong tim từ tháng 5/2025, khi chương trình mới chỉ là một ý tưởng. Điều tôi luôn trân trọng là sự tin tưởng của nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, người đã nhìn thấy tiềm năng và trao cho chúng tôi cơ hội hiện thực hóa ý tưởng ấy. Cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị tổ chức, các đối tác và tập thể sáng tạo, Tổ Quốc trong tim đã trở thành một chương trình dành tặng nhân dân với sức lan tỏa rất đặc biệt.
Tổ Quốc trong tim mang tính chất một chương trình nghệ thuật chính luận, nhưng ngay từ khi xây dựng đề án, tôi đã mong muốn thể hiện những giá trị lịch sử, văn hóa bằng ngôn ngữ của một concert đương đại mang tầm vóc quốc gia.
Tại sao không thể tạo nên một không gian nghệ thuật mang tầm vóc quốc gia, nơi những giá trị lịch sử và văn hóa được kể bằng ngôn ngữ đương đại, để nhiều thế hệ có thể cùng hát, cùng xúc động và cùng cảm nhận niềm tự hào về Tổ quốc.
Các chương trình thương mại tạo ra giá trị để người mua vé cảm thấy xứng đáng hoặc thậm chí nhận được nhiều hơn số tiền họ bỏ ra. Còn chúng tôi phải tạo ra một câu chuyện và giá trị đủ sâu sắc, vừa đạt được thông điệp, vừa khiến các thương hiệu sẵn sàng đồng hành. Các doanh nghiệp lựa chọn đồng hành bởi tin vào những giá trị mà chương trình hướng tới. Sự chung tay ấy giúp chúng tôi có thêm nguồn lực để mang đến cho nhân dân một trải nghiệm nghệ thuật có ý nghĩa.
Host
Vậy đâu là điểm chung giữa những chương trình thương mại như concert Anh trai vượt ngàn chông gai, Tinh hà say hi và mô hình concert quốc gia đặc thù như Tổ quốc trong tim để chúng ta có nhiều hơn những chương trình như vậy ở các thành phố lớn như TP.HCM?
Đặng Lê Minh Trí
Dù có mục tiêu và cơ chế vận hành khác nhau, cả hai mô hình đều phải tạo ra những giá trị xứng đáng cho khán giả. Với tôi, sự trân trọng dành cho công chúng không thể phụ thuộc vào việc họ có phải trả tiền mua vé hay không.
Với chương trình thương mại, đơn vị tổ chức thường có một nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể. Từ đó họ xây dựng chương trình, truyền thông và khai thác đúng đối tượng. Còn với Tổ quốc trong tim, ngay từ đầu chúng tôi xác định đây là một concert quốc gia thực sự dành tặng nhân dân. Tức là đối tượng không phải một nhóm khán giả mục tiêu, mà là mọi thế hệ. Đây là một thách thức cực kỳ lớn.
Khi chương trình thương mại tốt hơn, chương trình công cũng buộc phải thay đổi, cập nhật xu hướng.
Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí
Bạn thử hình dung ông bà, bố mẹ và mình có thể đứng cạnh nhau, cùng hát, cùng cảm nhận một chương trình. Khi có một nhóm khách hàng mục tiêu, chúng ta có thể nghiên cứu insight và tối ưu giá trị cho họ.
Khi mong muốn kết nối công chúng thuộc nhiều độ tuổi, nhiều thế hệ, bài toán sáng tạo trở nên phức tạp hơn, bởi mỗi thế hệ mang theo những ký ức, trải nghiệm và cách cảm nhận nghệ thuật khác nhau.
Chương trình công thực tế có số lượng ít hơn rất nhiều so với các chương trình thương mại. Nhưng hai mô hình đang diễn ra song hành và có khả năng nâng nhau lên. Khán giả xem nhiều hơn thì họ cảm thụ nhiều hơn và cũng khắt khe hơn. Chương trình thương mại vì thế phải tốt lên. Khi chương trình thương mại tốt hơn, chương trình công cũng buộc phải thay đổi, cập nhật xu hướng.
Tôi hình dung giống như hai học sinh giỏi trong một lớp. Mỗi người đều phải cố gắng để đạt điểm cao hơn. Và không có môn học cuối cùng, bởi chuyện học hỏi là cả đời.
Làm sao để biết lãi, lỗ khi làm concert?
Host
Phải nói thật rằng khi nghiên cứu công nghiệp văn hóa, công nghiệp biểu diễn ở Việt Nam, đôi khi chúng tôi cảm thấy khá khó khăn khi phân tích những chương trình không bán vé hay có yếu tố công vì thường khá khó hạch toán. Người nghiên cứu khó biết đầu tư bao nhiêu, kết quả tài chính ra sao, lãi hay lỗ để đưa ra tổng kết, định hướng cho thị trường. Dữ liệu là rất quan trọng cho việc thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, theo anh, cần giải quyết chuyện đó như thế nào?
Đặng Lê Minh Trí
Đây là một câu hỏi khó. Nếu nói về nghiên cứu, điều đầu tiên phải xác định là chúng ta lấy loại dữ liệu nào làm căn cứ phân tích. Muốn đánh giá hiệu quả đầu tư, trước tiên cần xác định rõ mục tiêu của từng loại hình chương trình và hệ thống dữ liệu phù hợp. Với các chương trình có sử dụng nguồn lực công, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình phải được bảo đảm theo quy định. Còn đối với những dự án thương mại, việc công bố dữ liệu tài chính tuân theo những nghĩa vụ và cơ chế quản trị riêng.
Vậy khi nói đến công nghiệp văn hóa, câu hỏi phải là: chúng ta lấy đâu làm mô hình, sử dụng nhóm số liệu nào để đánh giá, biến nó thành học liệu cho các mô hình đầu tư hoặc phát triển tiếp theo?
Nếu nhìn ở góc độ cơ bản nhất của một đêm diễn, xung quanh nó có rất nhiều thứ. Khán giả cần đến địa điểm biểu diễn. Họ có thể mua vé hoặc đăng ký vé. Sau đó họ cần ăn, ngủ, mua sắm, đi taxi hoặc sử dụng các phương tiện di chuyển khác. Tất cả các hoạt động ấy đều phát sinh giá trị kinh tế.
Theo Tổng đạo diễn của Tổ Quốc trong tim , khi nói đến công nghiệp văn hóa, câu hỏi phải là: chúng ta lấy đâu làm mô hình, sử dụng nhóm số liệu nào để đánh giá, biến nó thành học liệu cho các mô hình đầu tư hoặc phát triển tiếp theo?.
Host
Đó là câu chuyện của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, và cũng là một trong những chia sẻ của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trong phát biểu bế mạc Hội nghị Thành ủy TP.HCM lần thứ 9 (mở rộng). Theo Bí thư Trần Lưu Quang điều quan trọng là phải nhìn các chương trình văn hóa, giải trí trong mối liên hệ với kinh tế du lịch và tiêu dùng?
Đặng Lê Minh Trí
Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Bí thư Trần Lưu Quang. Ví dụ với Tổ quốc trong tim 2026 tại TP.HCM, chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của đông đảo khán giả từ nhiều tỉnh, thành, qua đó cho thấy tiềm năng tạo thêm nhu cầu về lưu trú, di chuyển và các dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, tác động kinh tế cụ thể cần được đo lường bằng dữ liệu thực tế. Dữ liệu tổng hợp từ hệ thống đăng ký cho thấy chương trình nhận được sự quan tâm của khán giả từ nhiều địa phương khác nhau.
Như vậy một sự kiện diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nhưng đã tạo ra nhiều “vệ tinh” kinh tế xung quanh. Muốn biến điều ấy thành học liệu thì phải quy đổi thành số và dần trực quan hóa những con số này. Với Tổ Quốc trong tim, hai mùa đầu tiên là giai đoạn hình thành và từng bước hoàn thiện mô hình phát triển dài hạn.
Nếu đã xác định một mô hình thuộc công nghiệp văn hóa thì không thể chỉ nhìn một đêm diễn. Một mô hình nghiên cứu cần có quá trình thực nghiệm nghiêm túc và đủ thời gian. Giống như đo một mẫu nghiên cứu vậy. Đo 10 người khác với 10.000 người, và 10.000 người khác với một triệu người. Đo trong một ngày cũng khác với theo dõi nhiều năm.
Host
Tổ Quốc trong tim làm tốt ở khâu khai thác IP văn hóa, mô hình rất phổ biến ở các concert trên thế giới. Và cũng trên the TOUCH, nhà báo Lê Quốc Minh tiết lộ rằng việc này đã được định hướng ngay từ đầu?
Đặng Lê Minh Trí
Đúng là như vậy, và đúng như đánh giá của anh, Tổ quốc trong tim không được tạo ra để làm một việc riêng lẻ. Xung quanh IP này có nhiều hướng phát triển và khai thác. Âm nhạc là một phần. Chúng tôi lấy những giá trị âm nhạc đi cùng năm tháng làm một điểm tựa. Nhưng bên cạnh đó còn có những sản phẩm khác.
Một sản phẩm có thể được sử dụng hằng ngày, người ta có thể mặc nó hằng ngày chứ không phải chỉ đến concert mới mặc. Khi khoác lên, họ cảm thấy tự hào, hạnh phúc vì thứ đó đại diện cho một giá trị mà họ tin, Tổ quốc trong tim cơ mà. Đấy mới là câu chuyện quan trọng.
Một sản phẩm nghệ thuật có thể tạo ra giá trị ngay tại thời điểm ra mắt, nhưng để phát triển thành một thương hiệu văn hóa bền vững, chúng ta cần có chiến lược để giá trị ấy được tiếp nối và mở rộng trong đời sống.
Host
Từ Tổ quốc trong tim, không thể phủ nhận rằng, một chương trình miễn phí vẫn có thể được xem là một mô hình đã vận hành thành công theo công thức công nghiệp văn hóa. Nhưng rõ ràng, khi đã miễn phí thì câu chuyện xin tài trợ, sự tham gia của nhãn hàng, doanh nghiệp bao giờ cũng có những hậu trường phức tạp?
Đặng Lê Minh Trí
“Miễn phí” ở đây chỉ có nghĩa là người trực tiếp tham dự không phải bỏ tiền túi ra. Qua các mùa tổ chức năm 2025 và 2026, Tổ Quốc trong tim đang từng bước mở rộng những giá trị sáng tạo, hướng đến một chiến lược phát triển dài hạn trong những năm tiếp theo
Ví dụ một thương hiệu đồng hành với Tổ quốc trong tim , khán giả vẫn có thể nhìn thấy thương hiệu đó trong hoạt động truyền thông. Chúng tôi luôn chú trọng sự hài hòa giữa quyền lợi của các thương hiệu đồng hành và tính toàn vẹn của trải nghiệm nghệ thuật, để các giá trị văn hóa của chương trình luôn được đặt ở vị trí trung tâm.
Người xem hiểu rằng để có chương trình thì cần sự đóng góp của rất nhiều nguồn lực, trong đó có nguồn lực thương hiệu. Vì vậy, xét ở góc độ công nghiệp văn hóa, nó vẫn tạo ra giao dịch và giá trị kinh tế. Chỉ khác ở chỗ ai là người trực tiếp chi trả.
Host
Nhưng ngoài chương trình này, anh còn thực hiện nhiều dự án cho các địa phương. Khi áp dụng tư duy công nghiệp văn hóa vào những nơi có điều kiện khác Hà Nội hay TP.HCM, anh tính toán ra sao?
Đặng Lê Minh Trí
Sau 20 năm làm nghề, tôi có cơ hội từng bước hiện thực hóa những ý tưởng và định hướng sáng tạo đã ấp ủ, nghiên cứu từ nhiều năm trước.
Đạo diễn cho biết anh vui khi "công nghiệp văn hóa" đang được nhắc đến nhiều hơn.
Càng làm, tôi càng nhận ra rất nhiều thứ cần học, cả trong nước lẫn quốc tế. Chắc học mãi cũng không hết được.
Theo tôi, phát triển một điểm đến văn hóa không chỉ là tạo ra hoạt động thu hút du khách, mà còn là tìm được những câu chuyện, sản phẩm và trải nghiệm đặc trưng, có khả năng kết nối với đời sống văn hóa, kinh tế của địa phương.
Một vùng đất như Quảng Trị, với những năm tháng chiến tranh ác liệt, hòa bình là hai chữ rất thiêng liêng, và một lễ hội Vì hòa bình là điều rất phù hợp.
TP.HCM có nhiều nhóm sáng tạo
phát triển như vũ bão
Host
Trong thời gian nghiên cứu mô hình festival ở Vương quốc Anh, chúng tôi thấy rất rõ điều anh vừa nói, đó là khi xây dựng festival hay mô hình công nghiệp văn hóa cho địa phương, điều quan trọng là nghiên cứu lịch sử và tạo được signature riêng, thay vì tỉnh nào cũng làm những festival gần giống nhau và giống nhau. Song, hiện tại khi khảo sát, cũng dễ thấy rằng nhóm đạo diễn, ê-kíp được lựa chọn cho nhiều chương trình lớn dường như vẫn tập trung vào một số cái tên. Trong khi sáng tạo cần thêm nhiều lực lượng mới, đặc biệt là người trẻ tại địa phương?
Đặng Lê Minh Trí
Tôi cũng quan sát chuyện này khá lâu rồi. Đặc biệt ở TP.HCM, tôi thấy rất nhiều nhóm sáng tạo đang phát triển như vũ bão. Các bạn rất thông minh, sáng tạo, tìm được nền tảng riêng và khai thác những khác biệt.
Không riêng TP.HCM, tôi đã nhìn thấy ở nhiều tỉnh, thành khác cũng có những nhóm như thế. Nếu trước đây các bạn xuất hiện giống những vệ tinh riêng lẻ thì nay, khi từ khóa “công nghiệp văn hóa” được nhắc đến nhiều, nó tạo cơ hội kéo mọi người lại gần nhau hơn.
Còn kết nối đến đâu thì đấy là bài toán vĩ mô, liên quan đến quản lý và nhiều yếu tố khác. Nhưng trước tiên chúng ta phải vui vì có nhiều đội nhóm, nhiều mô hình sáng tạo đang xuất hiện. Tôi tin người Việt có năng lực sáng tạo rất đáng tự hào và hoàn toàn có thể tạo ra những sản phẩm có sức cạnh tranh quốc tế, khi được hỗ trợ bởi môi trường phát triển và hệ sinh thái phù hợp.
Vấn đề là nếu các nhóm sáng tạo ấy chỉ hoạt động đơn lẻ, không có sự hậu thuẫn, hỗ trợ, đầu tư thì họ vẫn chỉ là những cá thể riêng lẻ. Tôi nghĩ việc được tin tưởng thực hiện những dự án lớn luôn là một cơ hội đáng trân trọng, nhưng cũng đi cùng trách nhiệm chứng minh năng lực sáng tạo, khả năng thực thi và uy tín nghề nghiệp.
Nhưng nếu các nhà đầu tư có thêm cơ hội tiếp cận những nhóm sáng tạo khác, đầu tư cho họ, truyền thông và dẫn dắt họ thì chính lực lượng này sẽ trở thành nền tảng rất quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Tôi vui vì “công nghiệp văn hóa” được nhắc nhiều hơn. Có thể mỗi người hiểu ở một sắc độ khác nhau nhưng ít nhất từ khóa được ghi nhớ. Vui vì xã hội, khán giả ngày càng khắt khe, nhà đầu tư cũng khó tính hơn. Khi ấy họ sẽ tìm kiếm những giá trị đủ tầm để đầu tư.
Nhiệm vụ lớn hơn là những lớp sáng tạo khác nhau phải nằm trong một hệ sinh thái chung, có sự liên thông, kết nối, hỗ trợ nhau và cùng một hơi thở. Đồng thời mỗi nhóm phải tìm ra đại dương xanh của riêng mình. Vì vậy không cần quá lo. Cái gì cũng có thời điểm. Tôi nghĩ đây đang là một thời điểm đáng kỳ vọng.
Host
Nhưng khi công nghiệp văn hóa trở thành một “miếng bánh” hấp dẫn, được quan tâm về chính sách, nguồn lực, truyền thông và khán giả, số đơn vị, cá nhân đổ xô ngày càng nhiều. Có những người có thể nhận dự án, ngân sách hoặc vị trí vượt quá năng lực thực tế. Làm sao vừa tạo cơ hội sáng tạo, vừa để người có tài năng ở mức nào được làm những công việc tương xứng mức đó, người tài không bị bỏ lại nhưng người ít tài hơn cũng không bị giao việc quá sức?
Đặng Lê Minh Trí
Tôi nghĩ trước tiên hãy để mọi người tự vẽ con đường của mình. Nếu chúng ta chỉ chọn ba người và nói rằng đây là ba người tốt nhất, rồi chỉ có ba con đường đó được đi, thì rất nhiều người sáng tạo ngoài kia không có cơ hội.
Mỗi người đang nhìn công nghiệp văn hóa từ một vị trí khác nhau. Mười người có mười điểm nhìn. Một triệu người có một triệu điểm nhìn.
Điểm thứ hai, trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như những người có chuyên môn, kinh nghiệm là dẫn dắt và tiên phong. Nền tảng đầu tiên vẫn là giáo dục. Sau đó là truyền thông. Mọi người được tự vẽ ra con đường, nhưng những con đường ấy cần có đích rõ ràng, có giá trị dành cho người sáng tạo, khán giả, công chúng và người trực tiếp thụ hưởng.
Mỗi người đang nhìn công nghiệp văn hóa từ một vị trí khác nhau. Mười người có mười điểm nhìn. Một triệu người có một triệu điểm nhìn.
Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí
Tôi nghĩ cơ hội tiếp cận những dự án lớn cần ngày càng rộng mở, đồng thời phải đi cùng các tiêu chí lựa chọn rõ ràng, minh bạch, phù hợp với năng lực chuyên môn, yêu cầu thực thi và quy định pháp luật.
Trong sự đa dạng đó, những người có kinh nghiệm, chuyên môn, khả năng tiếp cận tốt hơn sẽ giúp tạo ra những đường nét chính để bức tranh dần có định hướng. Mỗi người vẫn vẽ nét riêng, nhưng chúng ta phải nhìn ra được tổng thể.
Host
Có một quan điểm như thế này, đó là muốn đánh giá tài năng của nghệ sĩ, hoặc nhà tổ chức trong vận hành công nghiệp văn hóa thì cứ phải các chương trình bán vé, âm nhạc, sân khấu hay điện ảnh đều vậy. Tiêu thụ vé sẽ nói lên câu chuyện thị trường và quản trị tài chính phản ánh chất lượng của nhà tổ chức. Điện ảnh thì điều này rất khốc liệt, có đạo diễn, nhà sản xuất huy động được vốn lớn làm phim nhưng phim ra thì thất bại nên người ta cũng hay nói dân dã rằng "ra thị trường là biết nhau ngay". Anh nghĩ gì về điều đó?
Đặng Lê Minh Trí
Ai làm nghệ thuật cũng có cái tôi và muốn đi tìm cái tôi của mình. Nhưng trên hành trình làm nghề, tôi lại nghĩ hơi khác. Đầu tiên, thực ra tôi đã làm khá nhiều dự án bán vé mà mọi người có thể không nhận ra, hoặc chỉ nhìn thấy một phần. Ví dụ phim concert của Tổ quốc trong tim .
Khác với concert trực tiếp phát vé miễn phí, phim hòa nhạc được phát hành theo mô hình bán vé thương mại, đồng thời có những hoạt động trao tặng vé dành cho một số nhóm khán giả. CGV là một hệ thống do doanh nghiệp Hàn Quốc quản lý. Muốn phim được chấp nhận chiếu, thậm chí được vào những rạp lớn, chúng tôi phải qua quá trình thẩm định, đàm phán theo tiêu chuẩn của họ. Còn việc kiểm duyệt phim tại Việt Nam đương nhiên phải theo đúng quy định pháp luật. Sau đó mình phải bán được vé.
Có những khán giả tại TP.HCM xem concert film 10 lần, 12 lần bởi không khí ở đó khiến họ cảm thấy hạnh phúc và muốn tiếp tục quay lại.
Tùy tính chất từng dự án, nguồn lực có thể được huy động từ nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nguồn lực công, sự đồng hành của doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội hóa phù hợp. Điều quan trọng là cơ chế huy động, sử dụng và đánh giá hiệu quả phải rõ ràng, minh bạch"thế, áp lực rất lớn là làm sao tạo được một mô hình đủ niềm tin và cảm xúc để trước tiên thuyết phục các thương hiệu. Việc đó cực kỳ khó.
Các thương hiệu có những phòng marketing, truyền thông, chuyên gia rất giỏi để đánh giá dự án. Họ rất khó tính. Trong khoảng năm năm gần đây, tôi cũng thay đổi tư duy. Tôi không ưu tiên nghĩ mình đang làm một “chương trình”, mà là làm một dự án, đặc biệt là một dự án nghệ thuật có khả năng tạo ra giá trị. Tổ quốc trong tim là ví dụ.
Ở giai đoạn đầu, việc thuyết phục các đối tác đồng hành không hề đơn giản, bởi chương trình khi ấy mới chỉ tồn tại trên đề án. Họ chưa nhìn thấy thứ gọi là Tổ quốc trong tim . Trước đó nó chưa tồn tại. Tổ quốc trong tim không đặt trọng tâm vào việc PR riêng một nghệ sĩ nào. Chúng tôi xác định chương trình chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc. Bởi vậy, thử thách đầu tiên là thuyết phục những đối tác rất chuyên nghiệp tin vào một ý tưởng nghệ thuật chưa từng được hiện thực hóa. Niềm tin ấy chỉ có thể được xây dựng bằng giá trị sáng tạo, sự nghiêm túc và một phương án thực thi khả thi.
Quay trở lại với câu hỏi của bạn, nếu bạn hỏi rằng tôi có muốn một mình cầm trịch một dự án từ đầu đến cuối không, để thực hiện tham vọng, để biết mình ở đâu trên thị trường thì ngay ở thời điểm này, câu trả lời của tôi là có.
Tôi luôn sẵn sàng thử sức với những mô hình sáng tạo và sản xuất độc lập, kể cả những dự án vận hành theo cơ chế thị trường. Nhưng một dự án độc lập không có nghĩa là một cá nhân phải tự mình làm tất cả. Tôi tin những tác phẩm lớn cần tư duy sáng tạo riêng biệt, đồng thời phải có sự cộng hưởng của một tập thể và hệ sinh thái đủ năng lực.
Từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ, chúng ta cùng nhắc rất nhiều đến từ “hệ sinh thái”. Một cá nhân bất chợt nghĩ rằng điều mình nghĩ là đúng thì như thế vẫn chưa đủ trong một xã hội kết nối không ngừng. Tôi là một cá thể. Ý tưởng sáng tạo của tôi cũng giống như một startup. Một công ty thành công đâu phải chỉ nhờ một người. Nó có cổ đông, có sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm ấy phải thu hút và bán được. Bán được rồi lại phải cạnh tranh được, bởi thị trường còn rất nhiều sản phẩm, dịch vụ và công ty khác.
Vậy hãy coi mỗi dự án sáng tạo nghệ thuật là một startup. Trong một xã hội kết nối như hiện nay, điều quan trọng là biết đặt bản sắc sáng tạo của mình trong một cấu trúc hợp tác, để những ý tưởng cá nhân có thể trở thành giá trị chung. Ngay cả khi muốn đưa cái riêng, cái tôi của mình vào dự án thì trước hết vẫn phải bảo vệ được nó trước những người đang cùng ngồi trên con thuyền với mình. Mình phải khiến họ tin dự án này có khả năng tạo ra cả giá trị nghệ thuật lẫn giá trị kinh tế.
Sau đó phải tìm được cách tiếp cận thị trường: bán được, cạnh tranh được và nuôi sống được. Và có một câu hỏi tôi thường chia sẻ với ê-kíp: "Sau khi ánh đèn của một đêm diễn tắt đi, điều gì còn lại?"
Host
Và câu trả lời của anh là gì, cho câu hỏi ấy?
Đặng Lê Minh Trí
Tôi hay lấy một ví dụ vui, không nhằm so sánh với bất kỳ ai. Đó là các cuộc thi hoa hậu. Một người đăng quang đạt được một danh hiệu rất đẹp. Nhưng câu hỏi lớn hơn là sau đêm đăng quang, hành trình của họ sẽ như thế nào? Họ có cả một ê-kíp truyền thông, tiếp tục học tập, xây dựng con đường nghề nghiệp. Con đường đó phải được hoạch định khá chi tiết. Một năm sau họ lại trao vương miện cho người khác.
Vậy sau khi trao vương miện, họ làm gì?
Một đêm diễn cũng vậy. Nếu chúng ta chuẩn bị nghệ thuật, huy động tài chính, bán vé, xây dựng IP nhưng cuối cùng tất cả chỉ tồn tại trong một đêm thì rất khó. Muốn IP trở thành thứ có khả năng tạo ra dòng tiền và giá trị liên tục, một mình đạo diễn không thể làm hết. Cái tôi của một người giúp họ có cá tính riêng, tạo ra những sản phẩm nghệ thuật khác biệt. Nhưng cái tôi thôi là không đủ trong xã hội này.
Chúng ta phải kết nối các nguồn lực để giá trị ấy sống lâu hơn. Câu chuyện IP cũng như vậy. Nếu IP chỉ dừng lại ở việc đăng ký bản quyền thì chưa có nhiều ý nghĩa. Điều lớn nhất của sở hữu trí tuệ là những tài sản trí tuệ ấy tiếp tục được bảo vệ, phát triển và khai thác một cách phù hợp, để có thể tạo ra giá trị văn hóa và kinh tế lâu dài.
Đây là cuộc đối thoại tiếp theo trên The TOUCH - series nhằm thúc đẩy và hiến kế phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam, với sự tham gia của đạo diễn Đặng Lê Minh Trí - tổng đạo diễn Tổ Quốc trong tim và host Lê Quang Đức - học giả Chevening đầu tiên của Việt Nam ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Đại học Sussex, Vương quốc Anh (2024-2025).
The TOUCH là series mới của chuyên mục Văn hóa trên Tri Thức - Znews. Tại đây, chúng tôi đăng tải bài viết của các chuyên gia, nhà quản lý, người hoạt động nổi bật trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo (CCIs); đồng thời cũng xây dựng những cuộc đối thoại giữa họ nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW, và đóng góp những góc nhìn, những đề xuất nhằm xây dựng mô hình CCIs phù hợp và bền vững ở Việt Nam.