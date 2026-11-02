Đi tìm lời giải cho nhắn gửi của Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang

Đặng Lê Minh Trí

Ai làm nghệ thuật cũng có cái tôi và muốn đi tìm cái tôi của mình. Nhưng trên hành trình làm nghề, tôi lại nghĩ hơi khác. Đầu tiên, thực ra tôi đã làm khá nhiều dự án bán vé mà mọi người có thể không nhận ra, hoặc chỉ nhìn thấy một phần. Ví dụ phim concert của Tổ quốc trong tim .

Khác với concert trực tiếp phát vé miễn phí, phim hòa nhạc được phát hành theo mô hình bán vé thương mại, đồng thời có những hoạt động trao tặng vé dành cho một số nhóm khán giả. CGV là một hệ thống do doanh nghiệp Hàn Quốc quản lý. Muốn phim được chấp nhận chiếu, thậm chí được vào những rạp lớn, chúng tôi phải qua quá trình thẩm định, đàm phán theo tiêu chuẩn của họ. Còn việc kiểm duyệt phim tại Việt Nam đương nhiên phải theo đúng quy định pháp luật. Sau đó mình phải bán được vé.

Có những khán giả tại TP.HCM xem concert film 10 lần, 12 lần bởi không khí ở đó khiến họ cảm thấy hạnh phúc và muốn tiếp tục quay lại.

Tùy tính chất từng dự án, nguồn lực có thể được huy động từ nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nguồn lực công, sự đồng hành của doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội hóa phù hợp. Điều quan trọng là cơ chế huy động, sử dụng và đánh giá hiệu quả phải rõ ràng, minh bạch"thế, áp lực rất lớn là làm sao tạo được một mô hình đủ niềm tin và cảm xúc để trước tiên thuyết phục các thương hiệu. Việc đó cực kỳ khó.

Các thương hiệu có những phòng marketing, truyền thông, chuyên gia rất giỏi để đánh giá dự án. Họ rất khó tính. Trong khoảng năm năm gần đây, tôi cũng thay đổi tư duy. Tôi không ưu tiên nghĩ mình đang làm một “chương trình”, mà là làm một dự án, đặc biệt là một dự án nghệ thuật có khả năng tạo ra giá trị. Tổ quốc trong tim là ví dụ.

Ở giai đoạn đầu, việc thuyết phục các đối tác đồng hành không hề đơn giản, bởi chương trình khi ấy mới chỉ tồn tại trên đề án. Họ chưa nhìn thấy thứ gọi là Tổ quốc trong tim . Trước đó nó chưa tồn tại. Tổ quốc trong tim không đặt trọng tâm vào việc PR riêng một nghệ sĩ nào. Chúng tôi xác định chương trình chỉ có một ngôi sao duy nhất, đó là ngôi sao trên lá cờ Tổ quốc. Bởi vậy, thử thách đầu tiên là thuyết phục những đối tác rất chuyên nghiệp tin vào một ý tưởng nghệ thuật chưa từng được hiện thực hóa. Niềm tin ấy chỉ có thể được xây dựng bằng giá trị sáng tạo, sự nghiêm túc và một phương án thực thi khả thi.

Quay trở lại với câu hỏi của bạn, nếu bạn hỏi rằng tôi có muốn một mình cầm trịch một dự án từ đầu đến cuối không, để thực hiện tham vọng, để biết mình ở đâu trên thị trường thì ngay ở thời điểm này, câu trả lời của tôi là có.

Tôi luôn sẵn sàng thử sức với những mô hình sáng tạo và sản xuất độc lập, kể cả những dự án vận hành theo cơ chế thị trường. Nhưng một dự án độc lập không có nghĩa là một cá nhân phải tự mình làm tất cả. Tôi tin những tác phẩm lớn cần tư duy sáng tạo riêng biệt, đồng thời phải có sự cộng hưởng của một tập thể và hệ sinh thái đủ năng lực.

Từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ, chúng ta cùng nhắc rất nhiều đến từ “hệ sinh thái”. Một cá nhân bất chợt nghĩ rằng điều mình nghĩ là đúng thì như thế vẫn chưa đủ trong một xã hội kết nối không ngừng. Tôi là một cá thể. Ý tưởng sáng tạo của tôi cũng giống như một startup. Một công ty thành công đâu phải chỉ nhờ một người. Nó có cổ đông, có sản phẩm, dịch vụ. Sản phẩm ấy phải thu hút và bán được. Bán được rồi lại phải cạnh tranh được, bởi thị trường còn rất nhiều sản phẩm, dịch vụ và công ty khác.

Vậy hãy coi mỗi dự án sáng tạo nghệ thuật là một startup. Trong một xã hội kết nối như hiện nay, điều quan trọng là biết đặt bản sắc sáng tạo của mình trong một cấu trúc hợp tác, để những ý tưởng cá nhân có thể trở thành giá trị chung. Ngay cả khi muốn đưa cái riêng, cái tôi của mình vào dự án thì trước hết vẫn phải bảo vệ được nó trước những người đang cùng ngồi trên con thuyền với mình. Mình phải khiến họ tin dự án này có khả năng tạo ra cả giá trị nghệ thuật lẫn giá trị kinh tế.

Sau đó phải tìm được cách tiếp cận thị trường: bán được, cạnh tranh được và nuôi sống được. Và có một câu hỏi tôi thường chia sẻ với ê-kíp: "Sau khi ánh đèn của một đêm diễn tắt đi, điều gì còn lại?"