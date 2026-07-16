Đi sinh kiểu Gen Z: Chuẩn bị từ sớm để đón con thảnh thơi

Mẹ bầu Gen Z không đợi gần sinh mới tính. Họ chủ động xem review, chọn bác sĩ, đi tour phòng sinh để biến cuộc "vượt cạn" thành hành trình trải nghiệm thảnh thơi nhất.

Trước khi quyết định nơi sinh, Ngọc Dung (26 tuổi, TP.HCM) đã "nằm vùng" khắp các hội nhóm để chắt lọc kinh nghiệm và review về các bác sĩ sản khoa.

Không dừng lại ở thế giới ảo, Dung chủ động đăng ký tham quan thực tế khoa sản, theo học các lớp tiền sản để tận mắt chứng kiến phòng ốc và trực tiếp gặp gỡ các bác sĩ có tiếng là mát tay.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa các tiêu chuẩn, mẹ bầu Gen Z này quyết định lựa chọn khoa sản FV Thomson và đặt niềm tin trọn vẹn vào tay nghề của ThS.BS Võ Thị Thanh Vân. Sự an tâm lớn đến mức, khi bác sĩ yêu cầu phải thực hiện thủ thuật khâu eo cổ tử cung khẩn cấp để ngăn chặn nguy cơ sinh non, Dung vẫn đón nhận với tâm lý nhẹ tênh:"Tối hôm đó em còn đặt trà sữa uống".

Câu chuyện của Ngọc Dung là một lát cắt điển hình phản ánh xu hướng làm mẹ của thế hệ Gen Z hiện nay. Họ không còn thụ động đợi đến sát ngày sinh mới tìm hiểu. Ngược lại, những ông bố bà mẹ trẻ ngày nay làm chủ hành trình thai sản bằng cách chủ động tiếp cận kiến thức từ sớm, khắt khe trong việc chọn lựa bác sĩ và kiểm chứng dịch vụ thực tế trước khi bấm nút chọn lựa nơi ghi dấu khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc đời.

Một cặp vợ chồng tham quan Khoa sản FV Thomson. Ảnh: FV.

Tại Khoa Sản FV Thomson, các bác sĩ cho biết ngày càng gặp nhiều mẹ bầu thuộc thế hệ Gen Z bước vào thai kỳ với tâm thế nhẹ nhàng, thoải mái và chủ động khác biệt. Trong điện thoại của họ luôn có vài ứng dụng theo dõi thai kỳ, hàng loạt hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm sinh con và vô số ghi chú về dinh dưỡng, xét nghiệm hay các mốc khám thai quan trọng.

Một chương trình “Trà chiều cùng Bác sĩ” tại FV.

"Thay vì chỉ nghe theo hướng dẫn, các bạn trẻ thường muốn hiểu rõ vì sao phải thực hiện một chỉ định nào đó, lợi ích là gì và đâu là lựa chọn phù hợp nhất với mình", BS Võ Thị Thanh Vân, Khoa Sản FV Thomson chia sẻ.

Chính vì vậy, tour tham quan phòng sanh trước ngày dự sinh đã và đang trở thành một xu hướng mới. Nhiều cặp vợ chồng sẵn sàng dành nhiều thời gian hơn để gặp bác sĩ, tìm hiểu quy trình chăm sóc, trải nghiệm cơ sở vật chất trước khi quyết định "chốt đơn" nơi sinh.

Với Ngọc Dung, điều giữ chân cô lại với FV Thomson không chỉ là năng lực chuyên môn sản khoa mà còn là sự an tâm tuyệt đối khi được thiết lập một sợi dây đồng hành xuyên suốt thai kỳ.

Không chỉ sinh con an toàn, Gen Z còn muốn có trải nghiệm tốt

Ngọc Dung chia sẻ về thai kỳ hạnh phúc tại Khoa sản FV Thomson. Ảnh: FV.

Suốt thai kỳ, nguy cơ sinh non của Dung được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ. Nhờ được can thiệp đúng thời điểm và có kế hoạch chăm sóc rõ ràng, cô đã trải qua 37 tuần thai kỳ khá nhẹ nhàng.

Ngày bế thiên thần nhỏ trong tay, điều Dung nhớ nhất không phải những lần khám thai hay các xét nghiệm, mà là sự ấm áp của một hành trình được nâng niu.

"Ở FV, em có cảm giác như được chăm sóc bởi người nhà vậy", cô xúc động chia sẻ.

Nếu Dung đại diện cho nhóm mẹ bầu thích chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, thì Nguyễn Khiết Tâm (28 tuổi, TP.HCM) lại là hình mẫu của những bà mẹ trẻ chú trọng trải nghiệm giác quan và cảm xúc. Trước khi sinh, Tâm đã tham quan nhiều bệnh viện khác nhau. Sau khi tham gia lớp học tiền sản và trực tiếp cảm nhận cái bắt tay, lời tư vấn của đội ngũ FV, cô mới hoàn toàn bị thuyết phục.

Điều khiến cô ấn tượng nhất không phải phòng sinh 5 sao hay các thiết bị hiện đại, mà là sự kết nối vô hình nhưng bền chặt với đội ngũ bác sĩ trong suốt thai kỳ. "Bác sĩ FV rất dễ thương và chăm sóc em rất kỹ. Có những lúc em nhắn tin khuya vẫn được hỗ trợ và giải đáp", Tâm kể.

Bước ngoặt đáng nhớ nhất trong hành trình của Tâm là một "kịch bản ngoài dự kiến". Dù dự định sinh mổ, em bé lại ‘quyết định’ chào đời đúng dịp lễ 30/4. Trong tình huống bất ngờ đó, nhờ sự ứng biến nhạy bén và năng lực chuyên môn của bác sĩ lẫn ê-kíp, Tâm đã có một cuộc vượt cạn chuyển dạ tự nhiên (sinh thường) thành công mỹ mãn.

Sinh con xong... chưa muốn về nhà

Một trong những khác biệt lớn nhất của mẹ bầu Gen Z là định nghĩa về sự hoàn hảo sau mỗi cuộc vượt cạn. Với họ, đích đến không chỉ dừng lại ở khái niệm "mẹ tròn con vuông". Họ cũng muốn hành trình mang thai và sinh con trở thành một trải nghiệm đáng nhớ.

Sau sinh, Khiết Tâm tiếp tục lựa chọn dịch vụ ở cữ ngay tại bệnh viện. Trong hai tuần đầu sau sinh, khoảng thời gian nhạy cảm nhất của một người mẹ, cô được nâng niu trọn vẹn từ việc hỗ trợ chăm sóc em bé, theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng chuyên sâu cho đến phác đồ phục hồi thể trạng. Sự thư thái đó khiến mẹ bỉm Gen Z bật cười thừa nhận: "Ở đây thích lắm, em chưa muốn về nhà đâu".

Chị Khiết Tâm rất hài lòng khi chọn dịch vụ ở cữ tại Bệnh viện FV. Ảnh: FV.

Từ việc chủ động tìm hiểu thông tin thai kỳ, tham quan bệnh viện trước khi sinh cho đến lựa chọn các dịch vụ hậu sản, có thể thấy Gen Z đang tiếp cận hành trình làm mẹ theo một cách rất khác. Họ chủ động hơn, đặt tiêu chuẩn cao hơn và cũng mong muốn được đồng hành nhiều hơn trong từng quyết định liên quan đến bản thân và em bé.

Bởi với thế hệ này, đi sinh không còn đơn thuần là một cuộc vượt cạn đầy lo âu lo. Đó là một hành trình thiết kế được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu, để khoảnh khắc đón con chào đời trở thành một trong những trải nghiệm hạnh phúc và lấp lánh nhất của cuộc đời.

Để biết thêm thông tin về gói sinh và theo dõi thai kỳ tại FV, các mẹ bầu có thể liên hệ Khoa sản FV Thomson - Bệnh viện FV, số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TP.HCM, hoặc liên hệ (028) 3511 3333. Sinh con tại FV, mẹ bầu được áp dụng quyền lợi BHYT, bảo hiểm tư nhân và trả góp 0% lãi suất để hành trình vượt cạn thảnh thơi hơn bao giờ hết.