Di sản của G-Dragon

G-Dragon trở lại sau 7 năm với MV "Power" nhưng gặp sự cản trở quá mạnh từ Rosé và aespa nên đang tạm đứng ở vị trí thứ 3 trên các trang nghe nhạc Hàn Quốc.

Trong ca khúc solo mới nhất, Power, được ra mắt vào 31/10, ngôi sao Kpop G-Dragon dường như nhắm trực tiếp vào cơn sốt truyền thông xung quanh mình. Video âm nhạc mở đầu bằng một cảnh báo tin tức giả có tựa đề "Một ngày trong cuộc sống của GD", nhấn mạnh sự chú ý đến mức ám ảnh của giới truyền thông lẫn công chúng với mọi hành động của nam rapper này.

G-Dragon, tên thật là Kwon Ji Yong, rap với giọng điệu mỉa mai sâu cay "lời chỉ trích gượng ép đang lan truyền". Theo The Korea Times, câu rap gay gắt của thành viên nhóm Big Bang nhắm vào các kênh truyền thông đã lan truyền tin đồn G-Dragon sử dụng ma túy dựa trên những bằng chứng không rõ ràng.

Khởi đầu mới sau khi rời YG

Trước khi tung ra sản phẩm âm nhạc này, nam ca sĩ kiêm rapper của nhóm nhạc Big Bang đã tham gia một chương trình và bày tỏ cảm giác "bị dồn vào chân tường, mọi thứ đang dần sụp đổ". Sau đó, tội danh liên quan đến ma túy được xóa bỏ. Lúc này, G-Dragon mới thấy bản thân thực sự nhẹ nhõm.

Và ở cuối video ca nhạc Power, G-Dragon bước ra khỏi phòng thu với bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, gợi nhớ đến cảnh rời đi mang tính biểu tượng của Jim Carrey trong bộ phim The Truman Show năm 1998.

Bắt đầu làm thực tập sinh khi mới 6 tuổi và ra mắt với tư cách thành viên của Big Bang năm 18 tuổi, G-Dragon đã sống phần lớn cuộc đời dưới sự chú ý của công chúng, giống nhân vật của Carrey.

Hình ảnh của G-Dragon trong MV mới. Ảnh: Galaxy Corporation.

Cảnh G-Dragon nhảy ra khỏi trường quay trong MV phản ánh khát vọng tự do. Phía sau đó là con số 88 không chỉ ám chỉ năm sinh của G-Dragon mà còn đánh dấu một khởi đầu nghệ thuật mới. Đĩa đơn này là sản phẩm đầu tiên của G-Dragon sau 88 tháng kể từ album Kwon Ji Yong năm 2017.

Các nhà phê bình khen ngợi giai điệu hấp dẫn, lời bài hát dí dỏm, sâu cay và cách rap độc đáo của G-Dragon.

"Power nắm bắt được hình ảnh vui tươi, nổi loạn thường thấy ở G-Dragon, kết hợp với các chủ đề dễ hiểu để phá vỡ sự im lặng kéo dài của nam rapper và dần kết nối với người hâm mộ. Phần nội dung cũng khéo léo tôn vinh những bài hát hip-hop đình đám, mang tính biểu tượng trên thế giới như Nuthin but a G Thang của Dr. Dre và Run the World của Beyoncé. Ý tưởng này khiến nó càng trở nên thú vị hơn khi nghe", nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon cho biết.

Power là sản phẩm đầu tiên của G-Dragon kể từ khi rời YG Entertainment và ký hợp đồng với Galaxy Corporation, một công ty chuyên về các dự án liên quan đến AI.

Theo nguồn tin từ công ty quản lý mới của G-Dragon, nam rapper đang thực hiện một album và Power là một trong số các ca khúc thuộc sản phẩm sắp phát hành này. Không giống YG, công ty quản lý mới của G-Dragon không nổi tiếng về sản xuất nhạc Kpop.

Tuy nhiên, một nguồn tin trong ngành âm nhạc thân cận với G-Dragon cho biết: "Nhóm bạn thân ở YG, bao gồm Teddy rất ủng hộ album mới của G-Dragon". G-Dragon đồng sáng tác Power với Theron Thomas, một nhạc sĩ quốc tế đã hợp tác với Rosé trong APT., dưới sự chỉ đạo của The Black Label, công ty sản xuất của Teddy.

G-Dragon khác biệt

Power đã leo lên vị trí đầu tiên của bảng xếp hạng video âm nhạc YouTube chỉ trong vòng một ngày kể từ khi phát hành và vẫn phổ biến trên các nền tảng phát trực tuyến trong nước. Tới sáng 2/11, tức 2 ngày sau khi phát hành, Power đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại Phần Lan, Việt Nam, Thái Lan, Peru, Philippines, Malaysia, Campuchia… và lọt top 10 ở Nhật Bản, Na Uy, Singapore, Ireland, Indonesia, Bahrain, Brazil… Ca khúc trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia khác nhau, Star News viết. MV Power đã vượt qua 10 triệu lượt xem vào khoảng 11 giờ tối ngày 1/11, chỉ một ngày sau khi được phát hành.

Nhận được phản hồi tích cực từ khán giả và thành tích khá tốt trên các trang nghe nhạc Hàn Quốc, nhưng theo The Korea Times, Power vẫn chưa xuất hiện trên Top 50 toàn cầu của Spotify, nơi bài hát của những thần tượng Kpop trẻ tuổi đang thống trị.

G-Dragon phá vỡ khoảng thời gian im ắng bằng MV Power. Ảnh: YG Entertainment.

Vào 3/11, bảng xếp hạng này có APT. ở vị trí số 1, Who của thành viên BTS Jimin vị trí số 4 và Mantra của BlackPink Jennie vị trí số 28. Thậm chí, bài hát của Rosé đứng đầu bảng xếp hạng của Spotify ngay sau khi phát hành. Truyền thông Hàn Quốc nhận định việc G-Dragon vắng mặt ở BXH này phản ánh sự thay đổi thế hệ trong phạm vi phủ sóng toàn cầu của Kpop.

Và ở các trang nghe nhạc trong nước, tính đến 4/11, ca khúc này xếp thứ hai trên Melon, sau APT. của Rosé với Bruno Mars, theo The Korea Times. Tính tới 23h30 ngày 5/11 (giờ địa phương), Power đứng thứ 3 trên Melon, Genie, FLO, VIBE và Bugs. Ca khúc chưa thể vươn lên vị trí quán quân như những bản hit trước đó của G-Dragon đã làm khi vấp phải sự cản trở của APT. và Whiplash từ nhóm nhạc aespa.

Tuy nhiên, G-Dragon vẫn không nao núng. Trong Power, anh mạnh dạn tuyên bố bản thân là: "Một phiên bản giới hạn của thế hệ thứ hai, một kiệt tác của thế kỷ". Phần ca từ thể hiện sự tự tin của ngôi sao sinh năm 1988 như một rapper tiên phong cho Kpop và góp phần định hình làn sóng thứ hai trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Nhà phê bình âm nhạc Hwang Sun-up mô tả ca khúc này là lời khẳng định của G-Dragon về di sản của bản thân, giúp anh trở nên khác biệt so với các thần tượng ngày nay.