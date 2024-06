Di Maria gặp nguy hiểm nếu về Argentina

Chính phủ Argentina cảnh báo họ không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho Angel Di Maria nếu anh quay về quê nhà thi đấu.

Di Maria gặp nguy hiểm vì thách thức giới tội phạm.

Thống đốc tỉnh Santa Fe (Argentina), Maximiliano Pullaro, mới đây tiết lộ chính phủ Argentina sẵn sàng áp dụng những biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt nhất cho Di Maria, nhưng đổi lại cầu thủ sẽ mất tự do.

"Nếu cậu ta sẵn sàng chấp nhận những biện pháp đảm bảo an ninh từ nhà nước, tức là mất một số quyền tự do, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức làm như vậy”, ông khẳng định với Ole. “Điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải mất đi một số quyền tự do".

Ông Pullaro cũng cho rằng nếu áp dụng các biện pháp như thông thường, chính quyền tỉnh Santa Fe "khó đảm bảo an toàn của cầu thủ". Phát biểu của quan chức Argentina gây tranh cãi.

La Nacion nhận định chính phủ Argentina "dường như bất lực" trước sự tung hoành của giới tội phạm. Hồi tháng 3, một nhóm tội phạm xả súng vào trạm xăng ở Rosario (Santa Fe) kèm lời nhắn: "Chúng tao sẽ đợi mày, Di Maria".

AS đưa tin Di Maria bị giới tội phạm nhắm đến vì những năm qua, anh ra mặt chống lại hoạt động buôn bán ma túy ở quê nhà. Rosario là tụ điểm ma túy lớn nhất Argentina. Di Maria bị đe dọa vì công khai tố cáo vấn đề buôn bán ma túy ở thành phố của mình.

Chính vì thế, khi Di Maria ngỏ ý muốn về CLB quê nhà Rosario Central thi đấu thời gian ngắn, trước khi sang Mỹ để đầu quân cho Inter Miami, anh lập tức bị các băng đảng tội phạm đe dọa.

Di Maria đang lên phương án cho vợ con sang Mỹ sinh sống trước. Nếu về Rosario Central chơi bóng để tri ân người hâm mộ quê nhà trong thời gian ngắn, tiền vệ 36 tuổi chỉ đi một mình. Di Maria đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với Benfica.