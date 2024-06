Guler dự bị, HLV Thổ Nhĩ Kỳ bị chỉ trích

Theo AS, phần lớn người hâm mộ Thổ Nhĩ Kỳ phản đối với đội hình chính mà HLV Montella lựa chọn cho trận đấu trước “Selecao châu Âu”. So với trận thắng 3-1 trước Georgia hôm 18/6, HLV 50 tuổi thực hiện đến 4 sự thay đổi.

Đáng nói, nhiều CĐV cho rằng HLV Montella đã sai khi không điền tên Guler vào đội hình xuất phát. Họ cho rằng chiến lược gia người Italy đưa ra lý do không chính đáng khi cất ngôi sao 19 tuổi trên ghế dự bị.

Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Montella giải thích về quyết định của mình. Ông chia sẻ: “Tôi rất tiếc về trường hợp của Guler. Cậu ấy rất mệt và có nguy cơ bị chấn thương. BHL cũng phân vân khi đưa cậu ấy vào sân cuối trận”.

Cựu tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ, Nihat Kahveci cũng bày tỏ phản đối với lý do mà chiến lược gia sinh năm 1974 đưa ra. Cựu tiền đạo của Villarreal và Real Sociedad cho biết Guler là mảnh ghép quan trọng để giúp đội bóng giành chiến thắng.

“Một cầu thủ 19 tuổi thì không biết mệt mỏi. Khi tôi 19 tuổi, tôi muốn chơi cả 3 trận liên tiếp. Tôi nghĩ đó là một quyết định đáng bị chỉ trích của HLV”, Kahveci nhấn mạnh.

Cũng theo AS, Guler tỏ ra không hài lòng với quyết định của chính HLV Montella. Trước đó, sao mai thuộc biên chế Real Madrid có trận đấu đáng khen trước tuyển Georgia khi lập một siêu phẩm giúp đội nhà giành chiến thắng. Đồng thời, cầu thủ sinh năm 2005 cũng đóng vai trò then chốt trong lối chơi của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiện tuyển Thổ Nhĩ Kỳ xếp thứ 2 với 3 điểm. Guler và các đồng đội sẽ còn trận đấu cuối trước CH Czech ở lượt trận cuối bảng F EURO 2024 diễn ra rạng sáng 27/6.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.