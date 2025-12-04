Di dời nhà xây nhầm ở Hải Phòng: Thần đèn gặp tình huống bất ngờ

Trong quá trình di dời căn nhà 2 tầng xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng, nhóm “thần đèn” liên tục gặp sự cố bất ngờ, khiến tiến độ kéo dài vượt xa dự kiến.

Căn nhà của gia đình ông Đỗ Văn Hữu đã được di dời khỏi phần đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan.

Ngày 4/12, “thần đèn” Hoàng Đình Bách cho biết, khoảng 2 ngày nữa là việc di dời căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây nhầm trên đất của bà Trần Thị Kim Loan (thôn 7, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) sẽ được hoàn tất.

Công việc di dời được thực hiện từ đầu tháng 11, dự kiến hoàn thành trong khoảng 15-20 ngày. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhóm thợ gặp nhiều khó khăn nên tiến độ kéo dài đến hơn 30 ngày. Nền đất khu vực yếu, hệ thống máy móc, tời dùng để kéo ngôi nhà liên tục gặp sự cố, không hoạt động. Theo “thần đèn” Hoàng Đình Bách, nhóm thợ thực hiện di dời nhiều công trình nhưng việc hệ thống tời gặp sự cố rất hiếm khi xảy ra.

Đặc biệt, trong quá trình di dời ngôi nhà này, nhóm thợ còn phát hiện nhiều ngôi mộ vô chủ nằm trên phần đất chưa được xây nhà.

Việc di dời ngôi nhà kéo dài hơn dự kiến do hệ thống máy tời dùng để kéo liên tục gặp sự cố.

Theo ghi nhận tại hiện trường, căn nhà của ông Đỗ Văn Hữu - gồm cả phần móng bê tông - đã được đội của “thần đèn” Hoàng Đình Bách dùng hệ thống tời và các thanh gỗ lớn kéo dịch chuyển ra khỏi phần đất của bà Trần Thị Kim Loan, hiện chỉ còn cách lô đất ông Hữu mua vài mét cuối cùng. Phần đế móng cũng được hoàn thiện, sẵn sàng cho việc ghép nối.

Cách đó không xa, một gò đất tròn nhỏ nghi có tiểu quách bên dưới được đắp đánh dấu, hiện vẫn chưa có ai đến nhận là mộ của người thân.

Khu vực được cho là có mộ ở bên dưới.

Chính quyền phường Thiên Hương cho biết ngôi mộ được nhóm "thần đèn" phát hiện nhiều khả năng là mộ vô chủ. Nếu thời gian tới không có ai đến nhận thì chủ lô đất sẽ phải tự di chuyển về nơi phù hợp, đúng quy định.

Bà Trần Thị Kim Loan cho biết gia đình chưa đào kiểm tra nhưng qua xem thực tế thì vị trí phát hiện có mộ hiện nay không ở trên đất của gia đình mà nằm ở vị trí giáp ranh.

Gia đình bà Loan đã gửi đơn đến chính quyền địa phương đề nghị sau khi ông Hữu di chuyển căn nhà về đúng vị trí thì phải hoàn trả nguyên trạng mặt bằng về độ cao được san lấp trước đó cũng như đảm bảo tháo dỡ hết các cọc bê tông ép dưới nền đất (nếu có).

Phần đất của gia đình bà Trần Thị Kim Loan sau khi ông Hữu di dời căn nhà 2 tầng.

Sự việc gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên phần đất thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình bà Trần Thị Kim Loan từng gây xôn xao dư luận.

Khi phát hiện công trình xây dựng sai vị trí, gia đình bà Loan cùng chính quyền địa phương đã yêu cầu đình chỉ thi công. Tuy nhiên, gia đình ông Hữu không chấp hành mà vẫn tiếp tục hoàn thiện căn nhà và dọn vào sinh sống.

Khi sự việc được khởi kiện ra tòa, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 TP Hải Phòng tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải tháo dỡ, di dời công trình và trả lại mặt bằng cho chủ đất hợp pháp.

Tại phiên tòa này, ông Hữu thừa nhận đã “xây nhầm” nhưng đề nghị hướng giải quyết bằng cách đổi đất hoặc gia đình bà Loan bán lại với mức giá 550 triệu đồng. Giữa hai bên sau đó không tìm được tiếng nói chung và ông Hữu quyết định thuê “thần đèn” với giá 250 triệu đồng để di dời căn nhà về đúng vị trí đất của gia đình.