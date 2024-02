Đi đâu để vừa đón Tết Nguyên đán vừa đón Valentine

Dịp Tết Nguyên đán 2024, bạn có thể cùng người yêu ghé thăm Hong Kong để thưởng thức bữa tối lãng mạn và tham gia những hoạt động đón năm mới đầy màu sắc.

Những điểm đến lãng mạn ở Hong Kong giúp du khách có trải nghiệm giống bộ phim đình đám năm 2000.

Khi nhắc đến nơi nghỉ dưỡng lãng mạn, bạn vẫn thường nghĩ đến Paris, Praha hoặc Dubrovnik. Sự lãng mạn mang đậm nét cổ điển của những thành phố châu Âu này rất phù hợp cho các cặp đôi vào lễ Tình nhân năm nay.

Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến một phương án khác? Thay vì châu Âu, bạn và nửa kia của mình sẽ trộm trao nhau những nụ hôn, cùng nhau thưởng thức bữa tối lãng mạn ở một thành phố phương Đông cũng hấp dẫn và lãng mạn không kém.

Điểm đến này không mang nhiều không khí của bộ phim Midnight In Paris mà sẽ mang đậm không khí quen thuộc từ In The Mood For Love - bộ phim khó quên phát hành năm 2000 của đạo diễn Vương Gia Vệ, với sự tham gia của diễn viên Lương Triều Vỹ và Trương Mạn Ngọc.

Năm 2024, Tết Nguyên đán và lễ Tình nhân khá gần nhau nên Hong Kong (Trung Quốc) - nơi thực hiện bộ phim In The Mood For Love - hy vọng các cặp đôi sẽ chọn đây là điểm nghỉ dưỡng cho kỳ nghỉ lễ của mình.

Chụp ảnh ở đâu để được đẹp như phim

Trước thềm kỳ nghỉ, Tổng cục Du lịch Hong Kong đã thực hiện chiến dịch "Nơi nghỉ dưỡng lãng mạn Đông - Tây kết hợp", cùng với đó là liệt kê loạt sự kiện nổi bật đang diễn ra.

Du khách mặc trang phục truyền thống và tái hiện khung cảnh trong phim In The Mood For Love.

Tổng cục du lịch gợi ý du khách mặc sườn xám khi đi dạo khắp thành phố, kết hợp với việc chụp một bộ ảnh tình nhân nhằm tái hiện những khung cảnh kinh điển trong bộ phim của đạo diễn Vương Gia Vệ.

Về địa điểm chụp ảnh, bạn hãy ghé Chợ Trung tâm - nơi có những bậc cầu thang đá lớn hay phố Pottinger - một trong những con đường cổ nhất Hong Kong và được du khách check-in rất nhiều khi ghé thăm.

Bạn cũng nên ghé thăm Tai Kwun - khu phức hợp rộng lớn với những khoảng sân râm mát.

Cặp đôi chụp ảnh trên chiếc xe điện mang tính biểu tượng của Hong Kong.

Nếu muốn bức ảnh có cảm giác hiện đại hơn, bạn và người yêu nên ghé đến quán ăn địa phương dai pai dong - một kiểu quán ăn đường phố phổ biến ở Hong Kong. Hoặc bạn cũng có thể chụp ảnh ở những quầy bán đồ ăn ngoài trời, hoặc tầng trên của một chiếc xe điện hai tầng mang tính biểu tượng của thành phố này.

Nếu thích đồ ngọt, bạn hãy ghé cửa hàng bánh kẹo Papabubble ở Tai Hang. Cửa hàng này có work shop làm kẹo cho bạn và nửa kia thỏa thích tạo ra loại kẹo yêu thích.

Du khách có cơ hội thu hoạch ngọc trai và tự làm trang sức.

Thêm một lựa chọn khác cho bạn là ghé thăm xưởng làm đồ trang sức bằng ngọc trai ở Sai Kung. Bạn sẽ được tận tay làm đồ trang sức từ những viên ngọc trai mới thu hoạch.

Bữa tối lãng mạn dành cho bạn

Bữa sáng hoặc bữa trưa bạn có thể ăn dim sum cho tiết kiệm. Nhưng vào buổi tối, bạn nhớ mặc thật đẹp và cùng người yêu khám phá nền ẩm thực ấn tượng của Hong Kong. Qua đó, bạn sẽ phát hiện thành phố châu Á này cũng có những món ăn phương Tây ngon không kém cạnh bản gốc.

Nếu không ngại chi tiền cho buổi tối lãng mạn dịp Valentine, bạn nên ghé những nhà hàng như Sabatini Ristorante Italiano tại trung tâm mua sắm IFC.

Vào lễ Tình nhân, nhà hàng này tổ chức tiệc cho các cặp đôi, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn chuẩn Italy, thưởng thức nhạc sống và tận mắt ngắm bến cảng, chắc chắn sẽ đẹp hơn ảnh bạn từng thấy trên mạng.

Nhà hàng Sabatini Ristorante Italiano là nơi thích hợp cho các cặp đôi.

Ngoài ra, bạn có thể đặt bàn ở nhà hàng Cristal Room của đầu bếp Anne-Sophie Pic để thưởng thức ẩm thực Pháp hoặc dùng bữa tại khách sạn Mondrian Hong Kong ở Tsim Sha Tsui.

Tại đây, bạn sẽ được nhâm nhi cocktail, sau đó lên tầng để thưởng thức bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng bít tết kiểu Italy Carna by Dario Cecchini.

Đi đâu để cầu may

Lễ Tình nhân không phải lý do duy nhất để bạn ghé thăm Hong Kong. Ngoài trải nghiệm du lịch lãng mạn, thành phố này cũng nỗ lực quảng bá các hoạt động du lịch liên quan Tết Nguyên đán.

Theo đó, bạn hãy ghé thăm một số ngôi chùa để cầu may, ví dụ như chùa Tin Hau 700 năm tuổi ở vịnh Thanh Thủy Loan và điện Taisui Yuanchen ở Wong Tai Sin.

Để gặp may mắn trong năm mới, bạn cũng có thể đến núi Thái Bình hoặc đường mòn trên sống lưng khủng long (Dragon Back), hoặc đi đến thác nước gần đó để hấp thụ năng lượng tích cực của thiên nhiên.

Hong Kong thường tổ chức những sự kiện trên phố để đón Tết Nguyên đán.

Dù tin vào vận may hay không, Tết Nguyên đán vẫn là thời điểm tốt để bạn ghé thăm Hong Kong. Sau khi đoàn tụ cùng gia đình, bạn nên cân nhắc kỳ nghỉ ngắn vào cuối tuần để tận hưởng sự náo nhiệt và đa sắc màu của lễ đón Tết Nguyên đán nổi tiếng ở thành phố này.

Trong những ngày đầu của dịp Tết, bạn có thể tham gia lễ diễu hành để chào đón năm con rồng với những xe hoa đầy màu sắc, cùng những màn trình diễn trên phố.

20h ngày 10/2, những con phố ở Tsim Sha Tsui sẽ bắt đầu khai tiệc. Nếu vẫn còn năng lượng, bạn hãy chờ đến ngày thứ hai của năm mới với màn bắn pháp hoa thắp sáng cảng Victoria.

Cảng Victoria là nơi lý tưởng để ngắm pháo hoa đón năm mới.

Nếu muốn trải nghiệm những hoạt động đón Tết truyền thống, bạn có thể ghé những thị trấn nhỏ trong thành phố, ví dụ như Yuen Long hoặc Sha Tau Kok.

Tại đây, bạn sẽ được thưởng thức món poon choi - món ăn gồm rất nhiều nguyên liệu truyền thống với phần nước sốt đậm đà, ngon miệng và mang biểu tượng cho sự thịnh vượng, hạnh phúc trong ngày đầu năm.

Poon choi là món ăn mang lại may mắn ngày đầu năm.

Nếu bạn muốn tự nấu cho mình một bữa ăn, bạn hãy thử làm bánh tổ tại một trong những xưởng bánh truyền thống, ví dụ như Kee Wah.

Bạn cũng có thể mua hải sản khô ở đường Des Voeux ở khu dân cư Sheung Wan. Người địa phương vẫn thường gọi nơi này là phố hải sản khô vì bạn có thể tìm thấy vô số cửa hàng bán sò điệp, bào ngư, bóng cá và tôm khô.

Dịp này, Hong Kong cũng tung ra loạt ưu đãi như một triệu phiếu ăn uống trị giá 100 HKD (tương đương 12,8 USD ). Những phiếu ưu đãi này có thể dùng để mua đồ ăn tại các quán bar và nhà hàng thuộc chương trình Nơi nghỉ dưỡng lãng mạn Đông - Tây kết hợp của Hong Kong sau 18h mỗi ngày.