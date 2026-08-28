Đi cà phê ở đâu hưởng trọn không khí 2/9 ở TP.HCM?

Trong không khí Quốc khánh 2/9 đang đến gần, nhiều quán cà phê tại TP.HCM ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, tạo không gian để khách vừa thưởng thức đồ uống, vừa check-in trong dịp lễ.

Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9. Trong khoảng thời gian này, nhiều người lựa chọn về quê hoặc thực hiện những chuyến du lịch ngắn ngày.

Với du khách đến TP.HCM và người dân ở lại thành phố, những quán cà phê trang trí ngập sắc cờ đỏ sao vàng trở thành điểm đến được yêu thích. Tại đây, khách có thể trò chuyện, thưởng thức đồ uống, chụp ảnh và hòa mình vào không khí Tết Độc lập.

Việc các quán cà phê đồng loạt thay đổi diện mạo trước 2/9 không chỉ tạo thêm điểm đến cho giới trẻ mà còn đưa sắc đỏ, hình ảnh lá cờ và những biểu tượng gắn với ngày Quốc khánh vào đời sống thường ngày.

Tibon by Jaden

Địa chỉ: 229 Hoàng Sa, phường Tân Định

229 Hoàng Sa, phường Tân Định Giá đồ uống: Khoảng 30.000-40.000 đồng

Thu Thảo (20 tuổi), khách hàng tại Tibon by Jayden, cho biết việc ngồi cà phê giữa không gian phủ kín cờ đỏ sao vàng khiến cô cảm nhận rõ không khí yêu nước được lan tỏa.

Theo Thảo, dịp 2/9 năm nay cô sẽ về quê ở Cần Thơ nên tranh thủ đến quán check-in sớm, lưu lại những hình ảnh trong không khí Quốc khánh và đăng lên mạng xã hội. Với cô, những bức ảnh không chỉ để lưu giữ kỷ niệm mà còn giúp chia sẻ không khí ngày lễ đến bạn bè, người thân.

Tibon by Jayden theo phong cách cà phê bệt, mang đậm nét văn hóa Sài Gòn. Mỗi dịp lễ lớn của dân tộc, quán thường trang trí không gian bằng cờ đỏ sao vàng, tạo nên một điểm check-in đặc trưng và thu hút đông bạn trẻ.

Những ngày cận Quốc khánh, nhiều nhóm bạn tìm đến đây để chụp ảnh cùng bạn bè, tận hưởng không khí lễ hội và ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trước thềm 2/9.

Nhà Tạo cafe

Địa chỉ: 52G, Vũ Huy Tấn, phường Gia Định

52G, Vũ Huy Tấn, phường Gia Định Giá đồ uống: khoảng 39.000-69.000 đồng

Bảo Uyên (25 tuổi), chủ quán Nhà Tạo Coffee, cho biết quán luôn chuẩn bị sẵn các vật dụng trang trí cho những ngày lễ lớn của dân tộc. Với Uyên, Quốc khánh 2/9 là dịp đặc biệt, vì vậy không gian được trang hoàng ngập không khí đại lễ, tạo điểm đến để khách chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Thời điểm này, nhiều bạn trẻ đã tìm đến quán để chụp ảnh. Tệp khách chính của Nhà Tạo Coffee tập trung ở giới trẻ, đặc biệt nữ giới yêu thích chụp ảnh và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Không gian được đầu tư theo chủ đề cũng giúp khách có thêm nhiều góc chụp, từ đó chia sẻ hình ảnh về không khí Quốc khánh trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc trang trí được chuẩn bị từ sớm nhằm tạo không khí lễ hội trong suốt thời gian trước và trong ngày 2/9, thay vì chỉ phục vụ nhu cầu check-in trong một vài ngày. Những hình ảnh quen thuộc như cờ đỏ sao vàng được đưa vào không gian quán theo cách gần gũi, trở thành một phần trong trải nghiệm của khách khi đến uống cà phê.

Yan Kafe

Địa chỉ: 004 chung cư Trần Nhật Duật, phường Tân Định

004 chung cư Trần Nhật Duật, phường Tân Định Giá đồ uống: Khoảng 25.000-45.000 đồng

Quán cà phê nhỏ nằm trong khu dân cư, Yan Kafe đón phần lớn khách là cư dân sinh sống xung quanh. Vì vậy, quán muốn đưa không khí Quốc khánh đến gần hơn với người dân, để sắc màu ngày lễ hiện diện ngay trong không gian quen thuộc của khu dân cư.

Từ giữa tháng 8, Yan Kafe đã hoàn tất trang trí và đón khách đến chụp ảnh, check-in. Hồng Hân, đại diện quán, cho biết mỗi năm đều háo hức chờ những ngày lễ lớn để trang trí không gian gắn với lịch sử Việt Nam. Đây cũng là cách để các bạn trẻ thêm tự hào, đồng thời có cơ hội tìm hiểu và ghi nhớ những dấu mốc lịch sử của dân tộc theo cách gần gũi hơn.

Không gian quán được điểm xuyết bằng những hình ảnh, vật dụng mang màu sắc dân tộc, tạo nên một góc nhỏ đậm không khí Quốc khánh giữa khu dân cư. Những ngày qua, nhiều khách ghé quán không chỉ để uống cà phê mà còn tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc trước thềm ngày lễ.

Với Hồng Hân, việc trang trí mỗi dịp lễ không đơn thuần là làm mới không gian kinh doanh mà còn gửi gắm tình cảm với những ngày lễ lớn của đất nước. Chị mong Quốc khánh 2/9 mang đến cho mỗi người dân Việt Nam niềm tự hào, lòng biết ơn và không khí hân hoan trong ngày Tết Độc lập.

Đất lành coffee

Địa chỉ: 5 Điện Biên Phủ, phường Gia Định

5 Điện Biên Phủ, phường Gia Định Giá đồ uống: Khoảng 35.000-69.000 đồng

Khoác lên diện mạo mới dịp Quốc khánh, Đất Lành Coffee dành nhiều tâm huyết cho từng vật dụng trang trí. Đại diện quán cho biết, quán không bỏ lỡ bất kỳ dịp lễ lớn nào của dân tộc, mỗi lần trang hoàng đều mong muốn tạo thêm một không gian để khách cảm nhận không khí ngày lễ.

Để đáp ứng lượng khách dự kiến tăng trong kỳ nghỉ, quán cũng chủ động chuẩn bị nhân sự, nguyên liệu và các khâu phục vụ. Việc chuẩn bị sớm giúp quán duy trì hoạt động ổn định, hạn chế tình trạng quá tải khi lượng khách tăng đột biến.

Không gian được trang trí theo chủ đề Quốc khánh cũng trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ tìm đến. Bên cạnh việc thưởng thức đồ uống, khách có thể chụp ảnh, chia sẻ khoảnh khắc lên mạng xã hội và hòa vào không khí mừng ngày Tết Độc lập.