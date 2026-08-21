Xe trà chanh giã tay TP.HCM từng bán 600 ly/ngày giờ ra sao?

Mở bán khi trà chanh giã tay "gây sốt", ông Linh ở tuổi 65 vẫn miệt mài học hỏi, thử nghiệm thức uống mới để đáp ứng khẩu vị thay đổi của khách hàng.

Xe trà chanh giã tay "A Giành" trên đường Vạn kiếp (phường Gia Định, TP.HCM).

Cuối năm 2023, từ khóa “trà chanh giã tay” liên tục được tìm kiếm trên mạng xã hội. Nhiều người truyền tai nhau về thức uống mới lạ, kéo theo hàng trăm hàng quán bán món này mọc lên khắp TP.HCM.

Thời điểm đó, không khó để bắt gặp những hàng dài người chờ mua một ly trà chanh giã tay. Nhiều quán ghi nhận doanh số hàng trăm ly mỗi ngày.

Nhưng cũng giống với nhiều trào lưu ẩm thực khác như bánh đồng xu, lạp xưởng nướng đá..., sức hút của trà chanh giã tay không kéo dài mãi. Chỉ sau một thời gian, những thức uống mới xuất hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của thực khách. Không ít hàng quán từng chạy theo trào lưu cũng lần lượt đóng cửa hoặc chuyển sang bán món khác.

Giữa lúc cơn sốt đã qua, vẫn có những xe nước âm thầm duy trì món trà từng gây chú ý. Trên đường Vạn Kiếp (phường Gia Định, TP.HCM), hình ảnh người đàn ông lớn tuổi mặc sơ mi, đóng thùng chỉnh tề, ngồi bên chiếc xe trà chanh giã tay “A Giành” đã trở nên quen thuộc.

Hình ảnh quen thuộc

Ba năm trước, nơi đây từng tấp nập khách đứng chờ để mua một ly trà chanh. Tiếng chày giã chanh vang lên liên tục từ sáng đến tối.

Có ngày, ông Đỗ Duy Linh (65 tuổi) bán được 200-300 ly. Những hôm cao điểm, con số này lên gần 600 ly. Ông gần như không có lúc ngơi tay, liên tục giã chanh để kịp phục vụ khách.

Hình ảnh người đàn ông lớn tuổi mặc áo sơ mi ngồi cạnh xe nước đã quen thuộc với nhiều khách hàng.

“Công việc này có cực, nhưng vẫn thoải mái hơn các công việc tay chân khác”, ông Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ba năm sau, lượng khách đã giảm đáng kể. Trung bình mỗi ngày, ông bán khoảng 100 ly, có những hôm chỉ vài chục ly. Không còn cảnh khách đứng chờ dài trước xe, nhưng ông vẫn duy trì giờ bán từ sáng đến tối, đều đặn chuẩn bị nguyên liệu như những ngày đầu.

Ông thường chỉ mua lượng nguyên liệu vừa đủ trong ngày, bán hết lại chuẩn bị cho hôm sau, vừa đảm bảo độ tươi ngon vừa hạn chế lãng phí.

Bên cạnh đó, việc được người quen cho mượn chỗ bán giúp ông không phải lo tiền thuê mặt bằng. Nhờ tiết kiệm được một phần chi phí, ông vẫn giữ giá 25.000 đồng/ly, đã gồm thạch dừa, mức giá phù hợp với nhiều khách hàng.

Không chỉ duy trì công việc, ông Linh còn giữ cho mình một nguyên tắc từ những ngày đầu bán hàng, đó là phải phục vụ khách tốt nhất có thể kể cả cách ăn mặc. Mỗi ngày, ông mặc áo sơ mi gọn gàng, quần tây tối màu, thắt lưng chỉnh tề.

Ban đầu, ông chỉ nghĩ đơn giản rằng dù làm công việc gì cũng nên giữ cho mình sự chỉn chu. Về sau, cách ăn mặc ấy lại trở thành một nét riêng khiến nhiều khách hàng, đặc biệt là giới trẻ chú ý. Có người thích thú chụp ảnh ông bên chiếc xe nước rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Với ông Linh, ăn mặc chỉn chu cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng với khách hàng. Và dù lượng khách không còn đông như thời điểm món trà chanh gây sốt, ông vẫn giữ thói quen ấy mỗi ngày.

Học hỏi để giữ chân khách

Sau 3 năm kể từ trào lưu trà chanh giã tay, chiếc xe đồ uống nhỏ của ông Linh vẫn có một lượng khách quen nhất định. Có người từ quận Gò Vấp, quận 7 (cũ), thậm chí Đồng Nai tìm đến rồi thành khách quen từ lúc nào không hay.

“Đa số là khách quen mua trà chanh từ ngày xưa. Nhiều người ở xa, lâu lâu đi ngang cũng ghé mua ủng hộ”, ông Linh hào hứng kể.

Ở tuổi 65, ông Linh vẫn tỉ mỉ trong từng công đoạn để phục vụ khách tốt nhất.

Biết ơn vì được khách ủng hộ, nhưng ông cũng hiểu khẩu vị của thực khách, đặc biệt là giới trẻ, luôn thay đổi. Một món uống có thể được yêu thích trong một thời gian rồi dần nhường chỗ cho những hương vị mới.

Thay vì chỉ trông chờ trà chanh giã tay giữ sức hút, ông chủ động làm mới thực đơn. Không qua trường lớp pha chế, ông tự nghiên cứu công thức mới, đồng thời hỏi thêm người quen rồi tự thử nghiệm. Từ đó, những món như trà long nhãn, trà mận... lần lượt xuất hiện trên xe nước.

Ban đầu, xe chỉ có trà chanh giã tay cùng một vài món cà phê cơ bản. Sau 3 năm, thực đơn đã có khoảng 14 món. Mỗi món mới đều được ông thử đi thử lại, điều chỉnh hương vị trước khi đưa vào bán.

Hai món thức uống mới vừa được ông Linh thêm vào menu, ngày 21/8.

Xe nước hiện bán các món với giá 12.000-25.000 đồng. Không còn cảnh tấp nập như trước, nhưng với ông Linh, việc những vị khách quen vẫn đều đặn ghé ủng hộ có lẽ đã là lý do đủ để ông tiếp tục tìm tòi, học hỏi và làm mới thực đơn.