Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đi bắt cá, hai chị em đuối nước dưới vuông tôm

  • Thứ bảy, 27/9/2025 17:00 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong.

Ảnh minh họa.

Theo đó, chiều 26/9, 3 chị em ruột Phù Kim L. (27 tuổi), Phù Kim M. (22 tuổi) và Phù Kim Phương ra vuông tôm giăng lưới bắt cá. Cả 3 người đều không biết bơi.

Sau đó, Phương tiếp tục ở lại ngoài vuông tôm giăng lưới, còn L. và M. vào nhà trước.

Khoảng 10 phút sau, Phương nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào tìm L. và M. nhưng không thấy nên tri hô mọi người cùng tìm kiếm.

Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện L. và M. tử vong dưới vuông tôm, khu vực này nước sâu khoảng 2 m.

Tài xế xe bồn nghi đột tử, mất kiểm soát lái gây tai nạn ở TP.HCM

Sau vụ tai nạn, người dân đến kiểm tra và phát hiện tài xế xe bồn tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi do tài xế xe bồn đột tử khi đang lái xe.

11:26 25/9/2025

Va chạm xe bồn, hai phụ nữ tử vong

Khi băng qua đường sắt, xe bồn bất ngờ va chạm với xe máy khiến hai người phụ nữ tử vong.

15:00 24/9/2025

Nam sinh tử vong gần cổng trường sau va chạm với xe tải

Sáng 24/9, nam sinh đi xe đạp trên đường gần cổng Trường THCS Gia Thụy (Bồ Đề, Hà Nội) xảy ra va chạm với xe tải, dẫn đến tử vong tại chỗ.

13:00 24/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/di-bat-ca-hai-chi-em-duoi-nuoc-duoi-vuong-tom-post1781670.tpo

Tân Lộc/Tiền Phong

Chị em đuối tử vong Cà Mau Bắt cá tử vong Chị em tử vong Chị em đuối nước Sông Đốc Cà Mau

  • Cà Mau

    Cà Mau
    • Diện tích: 5.294,9 km²
    • Dân số: 1.219.900
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Đồng bằng sông Cửu Long
    • Mã điện thoại: 290
    • Biển số xe: 69

Đọc tiếp

Bao so Bualoi di chuyen nhanh, cach dac khu Hoang Sa khoang 170 km hinh anh

Bão số Bualoi di chuyển nhanh, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km

1 giờ trước 19:49 27/9/2025

0

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) lúc 16h ngày 27/9 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Cường độ cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30-35 km/h.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý