Đi bắt cá, hai chị em đuối nước dưới vuông tôm

Ngày 27/9, lãnh đạo UBND xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 chị em ruột tử vong.

Ảnh minh họa.

Theo đó, chiều 26/9, 3 chị em ruột Phù Kim L. (27 tuổi), Phù Kim M. (22 tuổi) và Phù Kim Phương ra vuông tôm giăng lưới bắt cá. Cả 3 người đều không biết bơi.

Sau đó, Phương tiếp tục ở lại ngoài vuông tôm giăng lưới, còn L. và M. vào nhà trước.

Khoảng 10 phút sau, Phương nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào tìm L. và M. nhưng không thấy nên tri hô mọi người cùng tìm kiếm.

Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện L. và M. tử vong dưới vuông tôm, khu vực này nước sâu khoảng 2 m.