Đi bắt cá, hai chị em đuối nước dưới vuông tôm

|
Ảnh minh họa.
Theo đó, chiều 26/9, 3 chị em ruột Phù Kim L. (27 tuổi), Phù Kim M. (22 tuổi) và Phù Kim Phương ra vuông tôm giăng lưới bắt cá. Cả 3 người đều không biết bơi.
Sau đó, Phương tiếp tục ở lại ngoài vuông tôm giăng lưới, còn L. và M. vào nhà trước.
Khoảng 10 phút sau, Phương nghe tiếng kêu cứu nên chạy vào tìm L. và M. nhưng không thấy nên tri hô mọi người cùng tìm kiếm.
Sau một thời gian tìm kiếm, mọi người phát hiện L. và M. tử vong dưới vuông tôm, khu vực này nước sâu khoảng 2 m.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.