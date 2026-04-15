Dĩ An trở thành tâm điểm tăng trưởng phía đông TP.HCM

Vành đai 3 đang chạy nước rút, metro tăng tốc, TOD được kích hoạt - tất cả tạo nên “điểm nén hạ tầng” chưa từng có tại Dĩ An.

Khi 3 lớp hạ tầng hội tụ trên cùng trục phát triển, Dĩ An lập tức trở thành tâm điểm.

Vành đai 3 tăng tốc, Dĩ An trở thành “điểm nén hạ tầng”

Hiện tại, tuyến Vành đai 3 TP.HCM đang bước vào giai đoạn nước rút để kịp thông xe vào tháng 6 năm nay. Trục có quy mô 8 làn xe cao tốc với tổng chiều dài khoảng 130 km, giữ vai trò kết nối chiến lược 5 tuyến cao tốc hướng tâm gồm TP.HCM - Trung Lương, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Mộc Bài và TP.HCM - Chơn Thành.

Khi bật “công tắc vận hành”, Vành đai 3 sẽ mở cánh cửa kết nối phía đông TP.HCM, kéo theo sự dịch chuyển rõ ràng của dòng chảy kinh tế, logistics, đặc biệt là dòng tiền đầu tư.

Điều này được chứng minh trong toàn bộ chu kỳ tăng giá trước đó. Theo ghi nhận, từ mức 7-17,2 triệu đồng/m2 giai đoạn phê duyệt, giá bất động sản dọc tuyến nhanh chóng tăng gấp 3-4 lần khi các đoạn chính khởi công và khép kín, lên mức 21,1-69,5 triệu đồng/m2. Đầu năm 2026, khi Vành đai 3 bước vào giai đoạn chuẩn bị thông xe, mức giá lập tức thiết lập mặt bằng mới 24,4-74,1 triệu đồng/m2. Tất nhiên, đây chưa phải điểm dừng, mà là “tiền đề” cho đợt tăng giá cấp số nhân khi hạ tầng chính thức vận hành đồng bộ.

Giá bất động sản dọc tuyến Vành đai 3 liên tục tăng mạnh qua từng giai đoạn triển khai. Trong ảnh là nút giao Tân Vạn thuộc dự án. Ảnh: Quốc Dũng.

Giữa các khu vực hưởng lợi từ vành đai, Dĩ An sở hữu “đặc quyền” khác biệt khi Vành đai 3 - metro - TOD cùng hội tụ trên trục phát triển duy nhất.

Cụ thể, đoạn qua Dĩ An, tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên (metro số 1 nối dài) gần như chạy song song trục Mỹ Phước - Tân Vạn. Đây là trục giao thông quan trọng, được khẩn trương triển khai giai đoạn 2026-2030, mở kết nối về khu đông TP.HCM và là “chìa khóa” phát triển loạt đô thị TOD chạy dọc trục metro. Trong đó có đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha nằm ngay Dĩ An và tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn (đoạn trùng với Vành đai 3) trở thành trục giao thông trung tâm, kết nối và định hình hai phân khu A và B trong tổng thể đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình.

Mới đây, Liên danh Becamex - Thaco vừa đề xuất đầu tư 2 tuyến metro kết nối trung tâm TP.HCM - Bình Dương theo hình thức PPP, tổng vốn hơn 124.000 tỷ đồng . Trong đó, tuyến thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32 km, gồm 19 ga trên cao và 1 depot.

Khi Vành đai 3 chuẩn bị về đích, metro khẩn trương triển khai, cao tốc định hình trục kết nối, TOD kích hoạt, Dĩ An không còn “được hưởng lợi” mà thành “điểm nén tăng trưởng”, tạo lực hút và biên độ tăng giá. Điều này đồng thời tạo ra xu hướng đón đầu dòng giãn dân từ trung tâm TP.HCM.

Nghịch lý nằm ở chỗ nhu cầu lớn nhưng nguồn cung lại hạn chế khi dọc trục Vành đai 3 đoạn qua Dĩ An có số lượng dự án được phát triển chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lợi thế hạ tầng ba lớp của The Aspira

Trong số các dự án tại Dĩ An, The Aspira trở thành điểm sáng khi có tốc độ thi công vượt trội, là dự án đầu tiên cất nóc tại lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình vào ngày 10/4 vừa qua - thời gian hoàn thành vượt tiến độ lên đến 30 ngày.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong giai đoạn 2019-2024, căn hộ gần metro tăng 30-90%, khu vực xa metro chỉ tăng 30-45%. Khoảng chênh lệch này lý giải metro - TOD được xem là “la bàn” dẫn dòng vốn đầu tư. Với lợi thế “đi trước một bước”, The Aspira đón trọn dư địa tăng giá khi nằm ngay giữa hai trạm S12 - S13 của tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và tọa lạc trong lõi đô thị TOD Vành đai 3 Tân Bình 18,8 ha cho thấy dư địa phát triển bền vững.

Không dừng lại ở cú hích từ metro - TOD, The Aspira còn sở hữu thế “tam diện kết nối” hiếm có với ba mặt tiền N4 - N5 - D6 (lộ giới 17 m) sẽ mở mới trong năm 2026, kết nối trực tiếp Vành đai 3 và trục Nguyễn Thị Minh Khai được nâng cấp lên 42 m cùng năm.

Chỉ với 6,8 triệu đồng/tháng, người mua có thể sở hữu The Aspira - căn hộ cất nóc vào ngày 10/4, vượt tiến độ lên đến 30 ngày. Ảnh: Quốc Dũng.

Dù đã cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện, đơn vị triển khai kinh doanh DKRA Vega, thành viên thuộc DKRA Realty - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án - vẫn tung ra chính sách thanh toán vượt trội: Mua nhà bằng lương với 6,8 triệu đồng/tháng, thanh toán 20% đến khi nhận sổ hồng, 10 ngân hàng đồng hành cho vay đến 80% trong 35 năm, hỗ trợ lãi 24 tháng, ân hạn gốc đến 6 năm. Như vậy, khách hàng chỉ cần vốn tự có khoảng 300-400 triệu đồng - khoản tích lũy trong tầm tay của các gia đình trẻ, để sở hữu căn hộ thông minh sắp bàn giao vào quý II/2027 tại lõi đô thị TOD.