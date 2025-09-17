The Aspira - mua dễ dàng, sinh lời bền vững từ khai thác cho thuê

Thị trường căn hộ cho thuê tại TP.HCM, đặc biệt là khu vực Bình Dương (cũ) đang bùng nổ với nhu cầu tăng mạnh và tỷ lệ lấp đầy cao.

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, The Aspira nổi lên như lựa chọn sáng giá nhờ vị trí chiến lược, chính sách tài chính linh hoạt, gói nội thất cao cấp sẵn sàng khai thác và đặc biệt là mức giá từ 33,3 triệu đồng/m2.

Nguồn cầu cho thuê tăng mạnh

Thị trường căn hộ cho thuê tại TP.HCM đang có dấu hiệu khởi sắc rõ nét. Nhu cầu thuê ngày càng gia tăng, đặc biệt ở những dự án có vị trí thuận lợi và chất lượng bàn giao tốt. Đây là tín hiệu cho thấy khách thuê ngày càng ưu tiên những sản phẩm đáp ứng đủ tiện nghi và trải nghiệm sống xứng tầm. Đáng chú ý, các căn hộ bàn giao kèm nội thất luôn nằm trong nhóm được săn đón nhờ ưu điểm có thể dọn vào ở ngay, tiết kiệm cả thời gian và chi phí mua sắm ban đầu.

Khách hàng trực tiếp tham khảo vị trí dự án tại Sales Gallery The Aspira.

Trong bối cảnh đó, The Aspira đáp ứng nhu cầu cho thuê với nội thất cao cấp đồng thời sở hữu vị trí ngay vùng lõi siêu đô thị TP.HCM, hồng tâm các KCN lớn như KCN VSIP, Sóng Thần 1 và 2... và có ga metro kế bên thềm nhà. Nhờ đó, The Aspira hút khách thuê, đặc biệt là nhóm chuyên gia, kỹ sư, lao động trình độ cao nước ngoài, gia đình trẻ và người trẻ độc thân. Như vậy, bài toán khai thác cho thuê tại The Aspira không chỉ đảm bảo dòng tiền ổn định, mà còn giúp nhà đầu tư tự tin khả năng sinh lời lâu dài.

Chính sách tài chính “may đo” cho nhà đầu tư

The Aspira có chính sách thanh toán linh hoạt, được xem như “may đo” cho từng đối tượng khách hàng. Thay vì bỏ ra khoản vốn lớn ban đầu, The Aspira tháo gỡ áp lực vốn ban đầu cho nhà đầu tư khi chỉ cần từ 130 triệu đồng - tương đương 10% giá trị căn hộ đã có thể sở hữu ngay sản phẩm BĐS cao cấp.

Chính sách hấp dẫn hút nhà đầu tư và khách hàng “chốt” căn hộ tại sự kiện The Aspira.

Trong quá trình xây dựng, khách chỉ cần thanh toán từ 20% đến khi nhận nhà, tức gần như giữ vốn trong tay trong 2-3 năm mà vẫn có sản phẩm BĐS đứng tên. Chính sách lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc dài kỳ lên đến 24 tháng, giúp dòng tiền được giữ lại để tái đầu tư kênh khác. Với khách hàng không vay, phương án thanh toán “nhỏ giọt” 1%/tháng giúp dễ dàng cân đối ngân sách, không tạo áp lực nhưng vẫn tích lũy tài sản giá trị hàng tỷ đồng.

Lựa chọn đầu tư The Aspira có thể nói là kênh đầu tư an toàn và lợi nhuận cao trong bối cảnh hiện nay, khi thị trường chứng khoán vẫn luôn nhiều biến động và thị trường vàng liên tục tăng giá. Nếu lãi suất tiền gửi tiết kiệm hiện nay chỉ 4-4,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, nhận vào cuối kỳ thì với The Aspira, chủ đầu tư có tỷ suất chiết khấu để thanh toán nhanh lên đến 9%, gấp đôi tiền gửi và khách hàng được nhận ưu đãi tỷ lệ chiết khấu ngay trên giá. Ngoài ra, tiềm năng từ hạ tầng của metro và TOD là cú hích giúp gia tăng giá trị căn hộ.

Như vậy, ngay cả khi chưa khai thác cho thuê, nhà đầu tư The Aspira đã có lợi nhuận nhờ bộ chính sách ưu đãi với phương thức thanh toán đa dạng.

Tối đa lợi nhuận từ căn hộ thông minh được tặng gói nội thất cao cấp

The Aspira chinh phục nhà đầu tư bởi gói nội thất cao cấp và hệ thống Smart Home - Smart Building được bàn giao trọn vẹn. Trong thực tế, các căn hộ bàn giao nội thất cao cấp luôn có lợi thế vượt trội hơn trên thị trường khi dễ dàng thu hút khách, cho thuê nhanh và thường đạt mức giá cao hơn so với căn hộ giao thô nhờ ưu điểm “xách vali vào ở ngay”. Đây là yếu tố giúp nhà đầu tư rút ngắn thời gian hoàn vốn và tối đa hóa lợi nhuận ngay trong giai đoạn đầu khai thác.

Căn hộ mẫu The Aspira được thị trường đón nhận tích cực.

Không dừng ở đó, The Aspira được tư vấn và quản lý vận hành bởi CBRE - đơn vị quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực BĐS. Thị trường đã chứng minh những dự án được vận hành bởi thương hiệu quốc tế thường duy trì mức giá thuê ổn định, thậm chí nhỉnh hơn mặt bằng chung, bởi khách thuê đánh giá cao sự chuyên nghiệp, an toàn và chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Đặc biệt, mặt bằng giá thuê tại Bình Dương (cũ) hiện tiệm cận nhiều quận nội thành cũ của TP.HCM như Thủ Đức, Gò Vấp, tạo ra nghịch lý hấp dẫn: Giá thuê ngang bằng trung tâm, nhưng giá mua tại The Aspira chỉ từ 33,3 triệu đồng/m2, chỉ bằng 1/2 đến 1/3 mặt bằng giá chung. Như vậy, bài toán đầu tư tại The Aspira trở nên tối ưu, mang lại biên lợi nhuận vượt trội so với lựa chọn khác.

Sự kết hợp giữa dòng tiền khai thác cho thuê hấp dẫn và các ưu đãi tốt giúp The Aspira thành “tọa độ sinh lời” lý tưởng cho bài toán sinh lời kép gồm lợi nhuận vượt trội từ cho thuê và tỷ lệ tăng giá tốt ngay tại TP.HCM mới.