ĐH Bách khoa Hà Nội công bố đề án tuyển sinh 2024 sớm hơn mọi năm

GS Xuân Bách lọt top 10 Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới

GS Trần Xuân Bách, ĐH Y Hà Nội, là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking.