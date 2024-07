Deschamps thừa nhận tuyển Pháp cần ghi bàn

Theo Guardian, chiến lược gia 55 tuổi thừa nhận tuyển Pháp phải ghi bàn nếu muốn giành chức vô địch EURO 2024. “Chúng tôi cần ghi nhiều bàn thắng hơn”, Deschamps chia sẻ.

Đồng thời, ông cho rằng “Les Bleu” không thể tiếp tục trông chờ vào việc hàng phòng ngự ngăn cản đối thủ ghi bàn. “Khi bạn ghi nhiều bàn thắng hơn, bạn có thể kiểm soát mọi thứ. Nếu không, bạn phải phụ thuộc vào đối thủ”, HLV trưởng tuyển Pháp chia sẻ.

Trước “Selecao châu Âu”, hàng công tuyển Pháp tiếp tục cho thấy bộ mặt đáng thất vọng. Họ có đến 20 cú sút nhưng chỉ có 5 pha dứt điểm trúng đích. Việc Mbappe mờ nhạt được cho là nguyên nhân khiến tuyển Pháp mới ghi được 1 bàn. Hai bàn còn lại có được nhờ đối thủ đá phản lưới.

Dù vậy, chiến lược gia sinh năm 1968 vẫn bày tỏ tự hào về các học trò. “Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, dù không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi muốn nắm bắt khoảnh khắc này và tận hưởng nó”, Deschamps cho hay.

HLV Deschamps cần sớm tìm ra cách giúp các chân sút của mình thi đấu hiệu quả hơn nếu muốn đi tới trận đấu cuối cùng. Bởi lẽ, trước mắt họ là tuyển Tây Ban Nha với sự đồng đều giữa các tuyến và lối chơi tấn công trực diện, hiệu quả.

Trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 10/7 trên sân Allianz Arena.

