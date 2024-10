Đèo Mã Pì Lèng 'hóa' suối dữ, Hà Giang sơ tán nhiều hộ dân

Trong 2 ngày (30/9 và 1/10) trên địa bàn huyện Mèo Vạc mưa lớn kéo dài. Tại khu vực đèo Mã Pì Lèng (quốc lộ 4C) nước từ các khe suối trên núi đã cuồn cuộn đổ xuống đường, sạt lở xảy ra khiến giao thông bị gián đoạn.

Chiều 1/10, trao đổi với VietNamNet, ông Tề Văn Lâm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mèo Vạc cho biết, nước từ trên núi đổ xuống đường khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, nhiều vị trí bị ùn tắc cục bộ. Theo ông Lâm, mặc dù thời tiết hiện tại đã tạnh mưa nhưng các hộ dân quanh khu vực đèo Mã Pì Lèng thuộc 2 xã Pả Vi và xã Pải Lủng vẫn đối diện với nguy cơ sạt lở cao. Địa phương đã buộc các hộ dân phải di dời để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản.

Theo ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hà Giang, chiều qua (30/9) mưa lớn khiến đất đá sạt lở xuống chân đèo Mã Pì Lèng tại vị trí Km156 quốc lộ 4C. Lực lượng chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông qua đây từ 16h - 19h cùng ngày.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Sở GTVT đã tập trung nhân lực và phương tiện, máy móc xử lý các điểm sạt lở và đến 19h tối qua giao thông tại đây trở lại bình thường. Hiện tại, tuyến đường từ gần chân đèo đi cửa khẩu Săm Pun (huyện Mèo Vạc) vẫn đang bị chia cắt.

Một cán bộ Công an huyện Mèo Vạc cho biết, sau khi nắm bắt được tình hình sạt lở tại đèo Mã Pì Lèng, đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường để hỗ trợ khắc phục, phân luồng giao thông và hỗ trợ du khách, người dân khỏi vùng nguy hiểm.

"Đến nay tại các khu vực nguy hiểm, du khách đã được hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn", cán bộ Công an huyện Mèo Vạc thông tin.

Tỉnh Hà Giang trong những ngày qua đã xuất hiện mưa lớn kéo dài. Đặc biệt tại xã Việt Vinh (huyện Bắc Quang) đã xảy ra vụ sạt lở khiến 3 người chết, 2 người mất tích và 8 người bị thương.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.