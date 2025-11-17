Đến lúc tước quyền đá phạt của Ronaldo?

Việc João Neves tỏa sáng với cú sút phạt tuyệt đẹp khiến nhiều người đặt câu hỏi về vai trò của Ronaldo trong đội hình tuyển Bồ Đào Nha.

Tiền vệ trẻ Joao Neves khiến CĐV Bồ Đào Nha ngất ngây với pha sút phạt đẳng cấp từ ngoài vùng cấm.

Trong bối cảnh đội tuyển Bồ Đào Nha vừa giành vé tham dự World Cup 2026 với chiến thắng đậm 9-1 trước Armenia hôm 16/11, cái tên Cristiano Ronaldo lại trở thành tâm điểm chú ý, nhưng không phải ca ngợi, mà vì những lời chế nhạo từ cộng đồng mạng.

Sự vắng mặt của siêu sao 40 tuổi do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Ireland vào ngày 13/11 hoá ra lại mở đường cho sự bùng nổ của tuyển Bồ Đào Nha. Đặc biệt là João Neves, khi tiền vệ này được lãnh trọng trách sút phạt cho đội.

Phút 41, Neves đá phạt đẳng cấp nâng tỷ số lên 4-1, góp phần quan trọng vào chiến thắng hủy diệt. Điều này khiến không ít CĐV chế nhạo rằng "ai cần Ronaldo sút phạt khi có Neves?"

Không ít người dùng trên mạng xã hội còn mỉa mai: "Ronaldo mà sút thì chắc bóng bay đến chỗ Pele và Maradona rồi!". Họ dẫn chứng rằng trong trận thua 0-2 trước Ireland, Ronaldo tiếp tục lãnh trọng trách đá phạt ở tuyển Bồ Đào Nha nhưng sút rất tệ.

Những năm gần đây, hiệu suất sút phạt của Ronaldo trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo thống kê từ Sky Sports, tại các giải đấu lớn (World Cup, Euro, Champions League), Ronaldo chỉ ghi được 1 bàn từ 60 lần sút phạt gần nhất, với bàn thắng duy nhất đến từ World Cup 2018 trong trận hòa 3-3 với Tây Ban Nha. Tỷ lệ chuyển hóa chỉ khoảng 1,67%, con số đáng thất vọng so với kỳ vọng dành cho một ngôi sao hàng đầu.

Ngay cả tại Euro 2024, anh thực hiện 20 cú sút nhưng không ghi được bàn nào, khiến HLV và đồng đội phải đặt câu hỏi về tính hiệu quả của anh trong các tình huống cố định.