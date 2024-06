Đến Co.opmart, Co.opXtra ‘đi chợ đồng giá’ từ 7.000 đồng

Co.opmart, Co.opXtra tại TP.HCM tổ chức chương trình “Đi chợ đồng giá” dành cho các mặt hàng tươi sống như rau, thủy hải sản, trái cây... với mức giá "sốc" từ 7.000 đồng.

Tại hơn 800 điểm bán thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) bao gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket, chương trình “Gia đình Việt đại sứ xanh” đang được tổ chức từ nay đến đến hết ngày 3/7.

Với hơn 10 hoạt động kích cầu sản phẩm thân thiện môi trường hướng tới gia đình, chương trình đã thu hút lượng khách tăng từ 15-20% so với ngày thường. Đặc biệt, những ngày cuối tuần, Co.opmart, Co.opXtra tung mạnh các “deal khuyến mãi”, quà tặng kèm sản phẩm, các workshop thú vị tại từng điểm bán.

Nổi bật, lần đầu tiên Co.opmart, Co.opXtra tại TP.HCM triển khai chương trình “Đi chợ đồng giá” với các mặt hàng tươi sống, bao gồm: Rau, thủy hải sản, trái cây… với mức giá đồng loạt chỉ còn từ 7.000 đồng trở lên, theo khung giờ quy định. Chương trình nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng, theo đó lượt khách và giá trị giỏ hàng cũng tăng cao.

Theo chương trình "Đi chợ đồng giá", các loại cá rô phi, cá nục, cá ngừ bò sẽ đồng giá 69.000 đồng/kg từ nay đến hết ngày 19/6. Trong khi đó, lá é, cải ngọt, rau muống nước, rau mồng tơi, nấm bào ngư trắng baby, nấm kim châm Thái Lan, củ tỏi Hải Dương sẽ bán đồng giá 7.000 đồng trong khung giờ từ 17h-19h từ ngày 20/6 đến ngày 26/6.

Chương trình "Đi chợ đồng giá" giúp sức mua và lượt khách tăng cao.

Các loại trái cây ngoại bao gồm táo Ruby Star New Zealand, táo Koru New Zealand, táo đỏ New Zealand, táo đỏ bi New Zealand, kiwi vàng/xanh New Zealand đều bán đồng giá 69.000 đồng trong khung giờ từ 17h-19h từ ngày 27/6 đến ngày 3/7.

Bên cạnh “Đi chợ đồng giá”, Co.opmart, Co.opXtra còn tổ chức chương trình “Mỗi tuần một lễ hội nhà mình vui sắm”, theo đó, các mặt hàng tươi sống trong nước và ngoại nhập luân phiên giảm giá từ 15-20%.

Ngoài ra, chương trình “Mua là tặng” diễn ra trong khung giờ từ 8h-10h các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật giúp người dùng nhận ưu đãi mua hành tím tặng trứng gà, mua thịt gà tặng giò sống, mua trái cây tặng trái cây.

Chương trình “Mỗi tuần một lễ hội nhà mình vui sắm” mang đến ưu đãi hấp dẫn với "Lễ hội thịt gà" diễn ra từ ngày 20/6 đến ngày 24/6, người dùng khi mua các mặt hàng thịt gà như cánh gà, ức gà, phi lê gà, đùi tỏi gà, chân gà... sẽ được giảm 10-15%. Ba chỉ bò đông lạnh New Zealand, sụn heo đông lạnh Kiaora, cốt lết heo CJ, trứng gà NTX, đùi tỏi gà CP, đùi tỏi gà BMF cũng được đồng loạt giảm 15% từ 20/6 đến ngày 26/6.

Workshop tổ chức vào cuối tuần thu hút các gia đình trẻ.

Một số mặt hàng tươi sống khác như cua xay, cá thát lát, đầu cá hồi, cá diêu hồng, bầu Co.op, cải thìa Co.op, cà rốt Đà Lạt, ổi … giảm 15-20% từ ngày 20/6 đến ngày 26/6. Ngoài ra, tôm thẻ lớn, bò bít tết đông lạnh, trứng gà, nguyên liệu chè hạt sen long nhãn cũng được giảm 15% từ ngày 27/6 đến hết ngày 3/7.

Tuần lễ trái cây xuất xứ New Zealand sẽ mang đến cho người dùng chương trình giảm 20% cho các mặt hàng kiwi, táo các loại từ ngày 27/6 đến ngày 3/7.