Co.opmart, Co.opXtra đón Tết thiếu nhi, khuyến mại chào hè

Từ 30/5 đến 12/6, toàn hệ thống hơn 800 điểm bán thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tổ chức chương trình “Lễ hội mua sắm cho mẹ và bé”.

Theo đó, Co.opmart, Co.opXtra tung hơn 1.000 sản phẩm dành riêng cho khách hàng nhí, giảm giá đến 50% tập trung trên các nhóm hàng bánh kẹo, đồ uống, quần áo, đồ chơi an toàn, sữa tắm, khăn giấy, tã bỉm... Đặc biệt, Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, Sense Market Co.op triển khai các hoạt động vui chơi, vẽ tranh, tô tượng… với nhiều phần quà tặng cho các khách hàng nhí khi đi mua sắm cùng bố mẹ trong ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Co.opmart, Co.opXtra đã chuẩn bị quà là những món đồ chơi, bánh kẹo… và sẵn sàng giao đến tận nơi cho các em nhỏ. Để phục vụ các lễ tổng kết cuối năm học và chương trình chào đón Quốc tế thiếu nhi, các chương trình khuyến mại nổi bật sẽ được áp dụng từ 30/5 đến 12/6.

Co.opmart, Co.opXtra tổ chức nhiều hoạt động đón hè cùng các “thượng đế nhí”.

Cụ thể, Lễ hội mua sắm cho mẹ và bé:Giảm từ 30% đến 35%, mua 1 tặng 1 cho nhóm thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ dùng, may mặc, đồ chơi an toàn dành cho trẻ em. Ví dụ, sữa tắm gội baby Pigeon hoa hướng dương 700 ml giá chỉ còn 219.000 đồng/chai, tặng 1 chai sữa tắm Pigeon 700 ml; khăn ướt baby Kin Kin không mùi/trà xanh 100 miếng giá 39.900 đồng/gói, mua 1 tặng 1; sữa tươi tiệt trùng Vitadairy sữa non lốc 3x180 ml giá 25.800 đồng/lốc; thú nhồi bông giảm 25%; búp bê đồ chơi giá 89.000 đồng/chiếc; balo trẻ em còn 160.000 đồng/cái…

“Siêu ưu đãi”:Từ 31/5 đến 2/6 và 7/6 đến 9/6,khách hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng nhận giảm giá tới 50% cho các sản phẩm được lựa chọn. Các sản phẩm gồm nước rửa chén Lix siêu sạch trà xanh 3,6 kg còn 46.700 đồng/chai; dầu nành Co.op Select 2 lít còn 75.000 đồng/chai; gạo thơm ST25 lúa tôm Co.op Finest 5 kg còn 145.000 đồng/túi; nước xả Comfort một lần xả hương ban mai túi 3,2 lít giảm tới 66.000 đồng/túi…

Các giỏ quà dành cho Quốc tế thiếu nhi được giao đến tận tay khách hàng.

Mua nhiều ưu đãi lớn:Ưu đãi hấp dẫn cho sản phẩm thứ 2, 4, 6 gồm trà xanh Thái Nguyên Co.op Select gói 100 g còn 8.900 đồng/gói; nước mắm Co.op Select 35N thủy tinh 520 ml còn 29.000 đồng/chai; bột giặt Co.op Select hương hoa cửa trên 700vg chỉ 5.000 đồng; nước tẩy Vim toilet đậm đặc xanh biển 880 ml giảm còn 23.000 đồng/chai…

“Giá sốc giảm tận gốc”:Ưu đãi đến 50% toàn ngành hàng gồm sữa rửa mặt Hazeline 100 g; rửa tay Lifebuoy 400 g, Safeguard 450 ml các loại, On1 kháng khuẩn 250 ml; bộ nồi xửng inox một đáy nắp kính; quần short nam; yến mạch nguyên hạt Co.op Select hũ 900 g…

Hạng càng cao giảm càng sâu:Khách hàng có hạng thẻ thành viên càng cao càng sẽ nhận được nhiều ưu đãi khi mua sữa chua Vinamilk ít đường lốc 4x100 g chỉ từ 34.000đồng/lốc; gạo ST25 lúa tôm vua gạo 5 kg giảm đến 58.500 đồng/túi; bộ drap gối cotton phối màu 1,6x2 m ưu đãi tới 50%; nước giặt Lix sạch nhanh khử mùi ẩm mốc túi 3,5kg từ 77.000 đồng/túi…

Hơn 1.000 sản phẩm dành cho mẹ và bé giảm giá đến 50% trong tháng 6.

“Siêu sốc 5K - Đặc quyền thành viên”: Áp dụng ngày 30/5, 2/6 và 6/6 cho khách hàng thành viên các cấp độ đồng, bạc, vàng, bạch kim với mức đồng giá 5.000 đồng cho những sản phẩm theo thể lệ.

“Thứ 3 thả ga tích điểm”, “Ngày đẹp ưu đãi nhân đôi”, “Ưu đãi thành viên tặng ngàn điểm thưởng”: Tặng thêm điểm thưởng cho khách hàng thành viên theo điều kiện chương trình.

“Sản phẩm đặc biệt - Dấu ấn 35 năm”:Trong khuôn khổ mừng sinh nhật Saigon Co.op tuổi 35, Saigon Co.op phối hợp cùng các đối tác khuyến mại đến 50% cho chảo từ chống dính vân đá bếp từ Sunhouse, Lay’s vị khoai tây tảo biển 75 g, dầu đậu nành Simply 1 lít, chocolate Nestlé Kit Kat đen 52% 8x17 g, nước rửa chén Co.op Select hương chanh dưa hấu 3,6 kg, cà chua trái cây ngọc bích Co.op Select 300 g…

Nhiều phần quà dành cho các bé khi đi mua sắm trong những ngày hè.

Chương trình trên kênh online:Giảm giá lớn, càng mua càng giảm trong chương trình khuyến mại “Có lương rồi săn deal thôi”; flash sale ưu đãi từ 30% đến 50%; nhiều hoạt động tặng thêm điểm thưởng, phiếu mua hàng lên đến 500.000 đồng. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận ngay cặp vé xem kịch thiếu nhi hoặc trải nghiệm công viên nước Amazing Bay.