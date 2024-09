Đến 17h ngày 12/9, có 330 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17h ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 330 người chết và mất tích (226 người chết, 104 người mất tích); tăng 3 người so với thống kê lúc 12h30 cùng ngày.

Trước tình trạng mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi, trung du Bắc Bộ, trong ngày 12/9, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở tại các địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt, bão tại xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao 20 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, ngập lụt tại tỉnh Yên Bái, cảm ơn chính quyền và các lực lượng, nhân dân trong tỉnh đã hợp tác, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, đến nay đã Thủy điện Thác Bà đã an toàn; chủ động giảm thấp nhất có thể thiệt hại do thiên tai.

Thủ tướng cũng đã đến tận nơi động viên, đôn đốc các lực lượng tìm kiếm và chia sẻ, khẳng định sự quan tâm làm những gì tốt nhất có thể để ổn định cuộc sống trở lại cho gia đình có người thân bị chết, mất tích, mất tài sản, sinh kế... trong vụ sạt lở kinh hoàng nhất cả nước vừa qua - thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương trực tiếp nắm tình hình; hỗ trợ và chia sẻ với chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Chủ tịch Quốc hội đã trao 200 suất quà động viên các hộ dân huyện Phú Bình chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 và mưa lũ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đã đến hiện trường vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ tại Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống lũ tại Hưng Yên và Hà Nam; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến Cao Bằng; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến Điện Biên; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống lũ tại Nam Định; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt kiểm tra công trình Thủy điện Hòa Bình.

Tại các nơi đến, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, tổ chức, địa phương có người thiệt mạng, mất tích, bị thương và bị thiệt hại do bão lũ, sạt lở đất; biểu dương cấp ủy, chính quyền địa phương đã quyết liệt di dời các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm; biểu dương người dân thực hiện nghiêm hướng dẫn của chính quyền.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cũng động viên lực lượng đang thu dọn bùn đất, rửa dọn nhà cửa, làm vệ sinh môi trường đường phố; đề nghị các lực lượng huy động tổng lực về nhân lực, phương tiện, hỗ trợ để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường; mong muốn nhân dân đoàn kết, “tương thân, tương ái", cùng nhau chia sẻ khó khăn, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ.

Với quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão số 3 và mưa lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống của người dân, hoạt động cứu trợ, ủng hộ được triển khai rộng khắp.

Sáng 12/9, trực thăng Mi-171 số hiệu 03 thực hiện chuyến bay đầu tiên của Trung đoàn Trực thăng 916 thuộc Sư đoàn quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân cất cánh từ sân bay Hòa Lạc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển nhu yếu phẩm, phao cứu sinh giúp đỡ đồng bào vùng lũ ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Chính phủ các nước, nhiều tổ chức quốc tế đã hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão, lũ. Chính phủ Australia hỗ trợ 264 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 120 bộ dụng cụ bếp, 264 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 600 chăn, 600 thảm ngủ, 522 tấm bạt che, 360 màn. Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA) hỗ trợ 2.002 bộ dụng cụ gia đình. Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ 40 máy lọc nước cầm tay, 200 tấm bạt nhựa đa năng.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ở Việt Nam khẩn cấp vận chuyển 80.000 viên lọc nước tới Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và 4.000 lít nước tới Bệnh viện tỉnh Lào Cai.

Chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc quyết định viện trợ khẩn cấp hàng hóa, vật tư hỗ trợ Chính phủ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 3.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 12/9, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông…và nhiều địa phương tổ chức quyên góp hỗ trợ các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do bão số 3 và mưa lũ.

