Đêm cuối của concert Anh trai vượt ngàn chông gai

Một số anh tài lộ điểm yếu hát không rõ lời, bị chông chênh nhưng tổng thể Gai Home concert diễn ra tối 26/4 vẫn chỉn chu, hấp dẫn.

Tối 26/4, concert Gai Home quy tụ 32 anh tài của Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra tại Hưng Yên trong cơn mưa dày hạt. Dù thời tiết không thuận lợi, bầu không khí tại sân khấu luôn sôi động bởi sự cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả cùng những màn trình diễn hết mình của nghệ sĩ.

Đêm nhạc diễn ra không lâu sau khi cơ quan quản lý siết chặt tình trạng lạm dụng hát đè, hát nhép. Trong bối cảnh đó, các concert ngoài trời - vốn khó tránh việc sử dụng backtrack - đứng trước áp lực mới. Tại Gai Home, các anh tài cho thấy nỗ lực hát live, dù vẫn có sự hỗ trợ đáng kể từ phần nhạc nền, đặc biệt ở các tiết mục solo nửa sau chương trình.

Lộ điểm yếu dù nỗ lực hát live

Ngay từ tiết mục mở màn Hỏa ca, hạn chế đã lộ ra khi một số nghệ sĩ hát không rõ lời hay ST Sơn Thạch gặp khó khăn ở những nốt cao. Tình trạng không rõ lời tiếp tục xuất hiện ở phần trình diễn sau đó với một số cái tên như Trọng Hiếu, Binz, Neko Lê…

Ở nửa đầu chương trình, các nghệ sĩ duy trì sự ổn định tương đối về giọng hát. Tuy nhiên, khi bước sang nửa sau - nơi các phần solo diễn ra - hạn chế dần bộc lộ rõ hơn. Không còn sự hỗ trợ từ đồng đội, cộng thêm việc đã tiêu hao thể lực sau một nửa chương trình, nhiều giọng ca lộ rõ điểm yếu.

Binz trình diễn bản hit Bigcityboi trong phần solo. Khi thiếu sự hỗ trợ từ đồng đội, rapper bộc lộ rõ sự lệ thuộc vào hát đè. Anh nhiều lần bỏ line rap, hụt hơi và không rõ lời. Rhymastic, Tiến Đạt, Duy Nhất… cũng cho thấy sự chênh, lạc giọng nhưng ở mức ít.

Soobin và Quốc Thiên trong đêm nhạc. Ảnh: NSX.

Một số nghệ sĩ không xuất thân ca sĩ như Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, BB Trần… lựa chọn hướng đi an toàn hơn, ưu tiên các bản phối sôi động, thiên về âm nhạc điện tử và yếu tố trình diễn thay vì khoe giọng. Đáng chú ý, Ngọc Kayla - bạn gái Liên Bỉnh Phát - xuất hiện trên sân khấu để hỗ trợ phần solo của anh.

Ở chiều ngược lại, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Hà Lê, Phạm Khánh Hưng, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bùi Công Nam… là những giọng ca nổi bật. Trong đó, Quốc Thiên gây ấn tượng với chất giọng nội lực, dày và giàu cảm xúc.

Soobin tiếp tục là tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Ngoại hình sáng, khả năng cân bằng giữa hát, vũ đạo, rap cùng kỹ năng trình diễn và chơi nhạc cụ giúp nam ca sĩ nổi bật.

Trong khi đó, Thanh Duy cũng ghi dấu với giọng hát nội lực, khả năng xử lý giả thanh linh hoạt, biến hóa đa dạng thể loại. Anh tạo xúc động khi kết hợp cùng Tự Long trong Tình anh bán chiếu. Hay, Đỗ Hoàng Hiệp mang đến màu sắc khác biệt khi thể hiện Cô đôi thượng ngàn theo phong cách rock.

Các anh tài có cơ hội tỏa sáng

So với các đêm nhạc trước, khâu tổ chức và an ninh của Gai Home được cải thiện rõ rệt. Tình trạng hỗn loạn, khán giả nhầm khu hay khó tìm vị trí - từng tồn tại trước đó - đã được khắc phục. Ê-kíp tiếp tục phát huy thế mạnh về âm thanh, ánh sáng với sân khấu thiết kế cầu kỳ, hoành tráng, trải dài gần hết khu vực đứng. Hệ thống màn hình LED bố trí dày đặc giúp đảm bảo tầm nhìn cho khán giả.

Concept sân khấu là điểm cộng khi tạo được nhiều cung bậc cảm xúc. Chẳng hạn tiết mục Chợt nghe bước em về được xây dựng theo mô hình cửa hàng búp bê ma. Các nghệ sĩ hóa thân thành những con búp bê khác nhau. Họ được giấu trong các hộp kín và những khán giả may mắn sẽ trực tiếp mở chiếc hộp này trên sân khấu. Dù đôi lúc concept không liên quan chặt chẽ đến nội dung bài hát, cách dàn dựng vẫn mang lại sự thích thú.

Ở tiết mục Một vòng Việt Nam khép lại chương Văn hóa, hàng trăm khán giả mặc cổ phục được mời lên sân khấu biểu diễn cùng dàn nghệ sĩ. Đây là hình ảnh chưa từng xuất hiện ở các concert trước của chương trình, tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ đúng dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Đặc biệt, khoảnh khắc hàng chục nghìn khán giả cùng hòa giọng trong ca khúc gây xúc động.

Gai Home kết thúc trọn vẹn, để lại nhiều dư âm cho khán giả. Ảnh: NSX.

Chương trình được chia thành nhiều chương rõ rệt tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chương Lửa gồm loạt tiết mục sôi động, bùng nổ. Các nghệ sĩ xuất hiện trong tông màu đỏ - đen, kết hợp pháo hoa tạo nên màn khai màn ấn tượng với Hỏa ca.

Không khí cuồng nhiệt được duy trì suốt khoảng 40 phút với các tiết mục như Superstar, Đen thôi đỏ quên đi… mang tiết tấu nhanh, dồn dập, sử dụng liên tiếp các đoạn drop mạnh mẽ. Dù công thức phối nhạc không mới so với các đêm diễn trước, hiệu quả khuấy động đám đông vẫn được đảm bảo.

Chương Cổ tích mang đến sự chuyển tông cần thiết, với không khí nhẹ nhàng, lãng mạn qua các ca khúc như Chợt nghe bước em về, Những kẻ mộng mơ, If, Lặng... Màn song ca của Quốc Thiên và Rhymastic được đặt sau loạt tiết mục trẻ trung tạo nên khoảng lặng cảm xúc đáng chú ý. Rhymastic có giọng hát không quá đặc biệt nhưng đủ sáng khi đứng cạnh Quốc Thiên - người sở hữu chất giọng đẹp, cảm xúc.

Chương Văn hóa được bố trí gần giữa setlist như một điểm nhấn, truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc qua các tiết mục Dạ cổ hoài lang, Mưa trên phố Huế, Đào liễu, Chiếc khăn Piêu… Trong đó, Trống cơm do Tự Long, Soobin, Cường Seven thể hiện gây chú ý với concept hội làng, tiếng trống dồn dập và tiếng hò dô liên tục, trước khi khép lại bằng bài thơ Nam Quốc Sơn Hà qua giọng đọc dõng dạc của Tự Long. Tiếp đó, tiết mục Áo mùa đông tạo xúc động với thông điệp về sự hy sinh của người Việt trong hành trình bảo vệ độc lập, hòa bình.

Tuy vậy, ê-kíp bị đánh giá lạm dụng các đoạn drop sôi động, đưa vào nhiều tiết mục không cần thiết. Trường hợp Mưa trên phố Huế cho thấy rõ điều này khi phần drop được “nhét” ngay từ verse đầu của một ca khúc vốn giàu cảm xúc, khiến tổng thể trở nên rời rạc, mất kết nối.

Sau đó, chương trình tiếp tục với các chương HIT, Nhóm Huyền thoại, Anh tài sục sôi, Nhóm đa sắc… Ê-kíp dồn phần lớn thời lượng nửa sau cho các tiết mục solo, mỗi nghệ sĩ đều có sân khấu riêng để thể hiện cá tính. Các tiết mục nhóm được đặt xen kẽ giữa các phần solo, tạo sự đa dạng nhưng đồng thời cũng khiến mạch chương trình đỡ rơi vào tình trạng nhàm chán.