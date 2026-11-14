Dele Alli kiếm bộn tiền dù sự nghiệp lụn bại

Cựu tiền vệ Tottenham Hotspur chuẩn bị nhận 7,6 triệu bảng sau khi đóng cửa công ty bản quyền hình ảnh, thành quả từ những năm tháng đỉnh cao và các khoản đầu tư khôn ngoan.

Dele Alli sở hữu nhiều công ty có giá trị hàng triệu bảng Anh. Ảnh: Instagram/@dele.

Dele Alli đang tiến hành giải thể công ty Dele Alli Promotions với khối tài sản 8,3 triệu bảng. Sau khi thanh toán hơn 685.000 bảng tiền thuế doanh nghiệp, cựu tuyển thủ Anh sẽ bỏ túi khoảng 7,6 triệu bảng.

Ở tuổi 30, sự nghiệp của Alli đang rơi vào giai đoạn khó khăn. Anh chưa thi đấu chuyên nghiệp kể từ lần cuối khoác áo Como năm 2025. Tiền vệ người Anh vẫn nỗ lực tập luyện với hy vọng trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của anh lại rất khả quan.

Theo The Sun, Alli từng chuyển các khoản phí tài trợ và tiền thưởng thương mại vào công ty riêng thay vì nhận trực tiếp dưới dạng tiền lương. Cách làm này giúp anh tận dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn, thay vì phải chịu thuế thu nhập cá nhân 45%.

Khối tài sản của Alli không chỉ nằm ở công ty bản quyền hình ảnh. Anh còn sở hữu Future Homes Investments, doanh nghiệp quản lý 6 bất động sản cho thuê trị giá hơn 1,5 triệu bảng. Công ty Dele Investments cũng có giá trị 336.000 bảng.

Dele Alli tận dụng triệt để sức hút khi còn thi đấu đỉnh cao cùng Tottenham. Ảnh: Reuters.

Nền tảng tài chính vững chắc của Alli được xây dựng trong giai đoạn 2016-2019. Khi ấy, anh là một trong những cầu thủ trẻ có giá trị thương mại lớn nhất nước Anh. Trong màu áo Tottenham, Alli góp công đưa đội bóng cạnh tranh chức vô địch Premier League và vào chung kết Champions League. Anh cũng cùng tuyển Anh tiến đến bán kết World Cup 2018.

Hai lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) giúp Alli lọt vào tầm ngắm của nhiều thương hiệu lớn. Adidas được cho đã ký hợp đồng tài trợ giày thi đấu 5 năm trị giá khoảng 8 triệu bảng. Anh còn hợp tác với boohooMAN và tham gia chiến dịch quảng bá nước hoa Invictus của Paco Rabanne.

Hiện tại, Alli chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Anh ra mắt kênh Twitch, hợp tác với các tổ chức esports và thường xuyên phát trực tiếp trò chơi điện tử. Gần đây, tiền vệ này còn xuất hiện trong video cùng YouTuber iShowSpeed.

Dù tương lai bóng đá vẫn bỏ ngỏ, Alli ít nhất đã tạo được nền tảng tài chính đáng kể sau những năm tháng đỉnh cao.

Highlights Chelsea 0-2 Tottenham Rạng sáng 25/10, Tottenham vượt qua chủ nhà Chelsea với tỷ số 2-0 tại vòng 8 Premier League 2026/27.

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