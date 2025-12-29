Đề xuất xây công trình tưởng niệm đoàn thiện nguyện tử nạn ở Lào Cai

Trường Mầm non Họa Mi (Lào Cai) đang báo cáo, xin ý kiến chính quyền về việc xây dựng công trình tưởng niệm đoàn thiện nguyện tử nạn trong vụ tai nạn sáng 27/12.

Sáng 29/12, lãnh đạo Trường Mầm non Họa Mi (xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai) cho biết nhà trường đang báo cáo, đồng thời xin ý kiến chính quyền địa phương về việc xây dựng một công trình tưởng niệm những thành viên trong đoàn thiện nguyện không may tử vong trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Hiện trường vụ lật xe khách thảm khốc khiến 9 người chết. Ảnh: Văn Đức.

Theo bà Hà Thị Thanh Thủy, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, số tiền dự kiến dùng để xây dựng công trình được hình thành từ khoản hỗ trợ mà anh Hà Ngọc Hùng (chồng của một nạn nhân trong vụ tai nạn) đã trao lại cho nhà trường.

Trước đó, chính quyền tỉnh Lào Cai và Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ, sẻ chia với anh Hùng sau vụ tai nạn xảy ra vào sáng 27/12. Tuy nhiên, anh bày tỏ mong muốn chuyển toàn bộ số tiền này cho nhà trường để thực hiện tâm nguyện còn dang dở của vợ trước khi qua đời.

"Đối với nhà trường là một sự việc rất đau buồn, xót xa. Tấm lòng của những nhà hảo tâm đối với trường và các em học sinh vùng cao là rất trân quý, nhà trường cũng muốn có những hành động để tưởng nhớ đối với công lao, đóng góp của mọi người", cô Hà Thị Thanh Thủy cho biết thêm.

Nhắc lại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cô Thủy cho biết bản thân vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi ám ảnh. Cô là một trong những giáo viên trực tiếp tham gia đón đoàn và dẫn đường trong buổi sáng định mệnh. Khi đoàn xe bắt đầu xuống đoạn dốc dài, các giáo viên đã ra hiệu nhắc nhở tài xế chú ý, đồng thời tìm cách liên lạc để cảnh báo. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, tai nạn thương tâm xảy ra.

“Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Xe lật úp, biến dạng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Thầy cô và người dân chỉ kịp hỗ trợ đưa các nạn nhân ra ngoài, báo tin cho chính quyền địa phương. Có những hình ảnh đến giờ vẫn khiến tôi không thể ngủ được”, cô Thủy nghẹn ngào kể.

Trước nỗi đau, mất mát quá lớn của gia đình các nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện tại xã Phình Hồ (Lào Cai), Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã gửi thư chia buồn, bày tỏ sự thương tiếc và tri ân những tấm lòng nhân ái của đoàn.

Khu vực khúc cua đoàn thiện nguyện gặp nạn sáng 27/12. Ảnh: Văn Đức.

Theo Sở GD&ĐT Lào Cai, đoàn thiện nguyện xuất phát từ mong muốn hỗ trợ học sinh vùng cao. Ngay khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và Trường Mầm non Họa Mi phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

Trong thư, Sở bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước nghĩa cử thiện nguyện và chia sẻ với gia đình các nạn nhân trước mất mát quá lớn.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, khoảng 7h40 ngày 27/12, tài xế 65 tuổi, trú tại phường Thanh Xuân (Hà Nội) lái xe khách chở theo 18 người di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi (Lào Cai).

Khi đến Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174, đoạn qua thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, xe khách có dấu hiệu mất phanh, lao ra khỏi đường và lật nghiêng. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong tại chỗ, tài xế tử vong trong quá trình cấp cứu, 9 người khác bị thương. Chiếc xe hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ lật xe thảm khốc khiến 9 người tử vong Khoảng 7h40 ngày 27/12, tại địa bàn xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến xe ô tô biển kiểm soát 29B-614.06 bị lật.