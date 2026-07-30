Đề xuất thêm tiền tố, hậu tố xử lý 747 tên đường trùng số ở TP.HCM

Thay vì đổi tên hàng loạt 747 tuyến đường trùng số sau sáp nhập, TP.HCM đang tính phương án bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn với địa danh để giảm xáo trộn cho người dân.

Thông tin trên được bà Võ Thị Hồng Ngân, Phó trưởng phòng Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 30/7.

TP.HCM hiện có 782 tuyến đường bị trùng tên, trùng số. Ảnh: Duy Hiệu.

Ưu tiên giữ tên đường tồn tại từ lâu

Theo bà Ngân, qua rà soát tại 168/168 phường, xã và đặc khu, TP.HCM ghi nhận 35 tuyến đường trùng tên (sử dụng chung 17 tên đường) tại 11 phường, xã và 747 tuyến đường trùng số tại 22 phường, xã. Tổng cộng 782 tuyến đường trùng tên và trùng số. Phần lớn trường hợp này phát sinh sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.

Đối với các tuyến đường trùng tên, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tham mưu Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng xử lý theo hướng hạn chế việc đổi tên không thật sự cần thiết, bảo đảm sự ổn định trong đời sống người dân, đồng thời gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa.

Cụ thể, các tuyến đường trùng tên nhưng nằm ở phường, xã khác nhau được đề xuất giữ nguyên.

Đối với những tuyến đường trùng tên trong cùng một phường, xã, đề xuất ưu tiên giữ tên tuyến đường đã tồn tại lâu năm, gắn với lịch sử, văn hóa của dân tộc, của thành phố, đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân qua nhiều thế hệ hoặc có quy mô lớn, nhiều hộ dân sinh sống; chỉ xem xét đổi tên các tuyến đường nhỏ hơn, ít hộ dân hoặc tên gọi không gắn với lịch sử địa phương.

Đối với 747 tuyến đường trùng số, bà Ngân cho hay, hiện chưa có quy định đặt số thay cho tên đường. Vì vậy, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu phương án xử lý phù hợp.

Một trong những hướng được đề xuất là bổ sung tiền tố hoặc hậu tố gắn địa danh vào các tuyến đường số hiện hữu nhằm hạn chế thấp nhất xáo trộn cho người dân, đồng thời vẫn đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị.

Về lộ trình thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao đang phối hợp các địa phương xử lý từng trường hợp cụ thể.

Trong đó, phường Bình Tân đề xuất đổi tên 2 tuyến đường Hồ Văn Long và dự kiến sẽ được trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trong thời gian tới. Riêng phường Chợ Quán đề xuất giữ nguyên 2 đoạn đường Phan Văn Trị do đã có phương án quy hoạch kết nối thành một tuyến thống nhất.

Đối với các trường hợp còn lại, sở tiếp tục phối hợp địa phương nghiên cứu phương án phù hợp trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cân nhắc thận trọng để giữ ký ức đô thị

Liên quan băn khoăn về đổi tên đường có làm mất đi ký ức đô thị và sự quen thuộc gắn với đời sống của người dân hay không, bà Ngân cho rằng, Sở Văn hóa và Thể thao nhận thấy đây là vấn đề cần được cân nhắc thận trọng.

Do đó, sở chỉ đề xuất đổi tên trong những trường hợp thực sự cần thiết, ưu tiên giữ nguyên các tên đường có giá trị lịch sử, văn hóa và đã gắn bó lâu dài với cộng đồng.

Việc đổi tên sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, trên cơ sở lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trước khi trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn được thực hiện trên cơ sở lựa chọn tên từ Ngân hàng tên đường và công trình công cộng thành phố, bảo đảm tuân thủ Nghị định 91/2005/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

Đồng thời, ưu tiên danh nhân, sự kiện lịch sử, địa danh tiêu biểu, nhất là địa danh đã không còn là đơn vị hành chính sau sáp nhập, nhằm bảo tồn giá trị lịch sử, ký ức đô thị và giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau.