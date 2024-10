Đề xuất tách việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập

Luật Đầu tư công sửa đổi đề xuất tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập trong tổng thể dự án đầu tư công.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 29/10, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày tờ trình về dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi).

Bộ trưởng KHĐT cho biết nội dung sửa đổi của Luật Đầu tư công đã cụ thể hóa đầy đủ 5 nhóm chính sách lớn, thể hiện sâu sắc tinh thần đột phá, cải cách, phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ giữ vai trò kiến tạo, tăng cường hoàn thiện thể chế và kiểm tra, giám sát. Từ đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, không để đùn đẩy trách nhiệm, tránh tạo cơ chế “xin-cho”…

Tại lần sửa đổi này, bên cạnh đề xuất nâng quy mô vốn đầu tư công của dự án quan trọng quốc gia từ 30.000 tỷ đồng trở lên; dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C với quy mô gấp 2 lần so với các quy định hiện hành, Chính phủ cũng đề xuất phân cấp thẩm quyền cho người đứng đầu bộ, cơ quan Trung ương quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A do cơ quan, tổ chức quản lý với quy mô vốn dưới 10.000 tỷ đồng . Với dự án nhóm A từ 10.000 tỷ đồng đến 30.000 tỷ đồng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng.

Đáng chú ý, Chính phủ cũng đề xuất tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trong tổng thể dự án đầu tư công thành dự án độc lập. Quy định này được áp dụng với tất cả nhóm dự án.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh cho rằng việc sửa đổi luật cần xem xét về tổng thể, đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế để khắc phục các vướng mắc, khó khăn trong thực hiện đầu tư công, nhằm phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, vì vậy, cơ quan thẩm tra nhất trí về phạm vi sửa đổi luật.

Tuy nhiên, số lượng các điều/khoản luật thay đổi nhiều, phạm vi sửa đổi lớn; nhiều nội dung thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc thù mới được thí điểm, triển khai thực hiện trong thời gian ngắn; đòi hỏi phải đánh giá kỹ về tác động chính sách và nghiên cứu, rà soát thận trọng để bảo đảm việc ban hành luật phù hợp với yêu cầu của thực tế.

Về đề xuất tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, ông Mạnh cho biết đa số ý kiến của Ủy ban Tài chính - Ngân sách thống nhất với đề xuất của Chính phủ, tuy nhiên, đề nghị cơ quan soạn thảo quy định chặt chẽ tại các điều khoản để đảm bảo công tác đền bù, tái định cư gắn với đầu tư hoàn thành dự án, không để hoang phí. Đặc biệt, tổng thời gian bố trí vốn thực hiện 2 dự án thành phần không được vượt quá quy định về thời gian thực hiện dự án tổng thể.