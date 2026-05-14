Đề xuất nghiên cứu đưa Hà Nội thành ‘Thủ đô sách thế giới’

Công ty Sách Thái Hà vừa gửi công văn tới Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đề nghị nghiên cứu xây dựng lộ trình để Hà Nội hướng tới danh hiệu “Thủ đô Sách Thế giới" trước 2030.

Hội sách tại Phố Sách Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5. Ảnh: Trần Hiền.

Trong công văn số 57/CV-THB ngày 13/5, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà (Thái Hà Books) cho biết đề xuất được đưa ra trên tinh thần Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới. Theo đó, mục tiêu “phấn đấu trước năm 2030, Việt Nam có Thủ đô Sách Thế giới” được xem là định hướng mang ý nghĩa chiến lược đối với phát triển văn hóa đọc và kinh tế tri thức.

Thái Hà Books cho rằng Hà Nội có nhiều điều kiện để theo đuổi mục tiêu này nhờ lợi thế là trung tâm văn hóa, giáo dục của cả nước, đồng thời sở hữu hệ thống thư viện, trường học, nhà xuất bản, phố sách và cộng đồng yêu sách phát triển mạnh.

Doanh nghiệp này đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội nghiên cứu bộ tiêu chí và kinh nghiệm từ các thành phố từng được UNESCO công nhận là “Thủ đô Sách Thế giới”, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030 gắn với hội nhập quốc tế.

Một số định hướng khác được nêu trong công văn gồm mở rộng thư viện cộng đồng, phát triển không gian đọc mở, tăng cường các chương trình học tập suốt đời và tổ chức thêm các hội sách, lễ hội sách quy mô quốc gia lẫn quốc tế.

Trước đó, TP.HCM cũng cho biết đang nghiên cứu nhiều định hướng phát triển ngành xuất bản và văn hóa đọc. Trong đó, mục tiêu từng bước đưa thành phố trở thành trung tâm xuất bản của khu vực, hướng tới thành “thủ đô sách thế giới” trong tương lai được xem là quan trọng.

Theo tiêu chí của UNESCO, các thành phố được đề cử danh hiệu này cần có chương trình thúc đẩy đọc sách do chính quyền thành phố bảo trợ hoặc chứng thực, đồng thời đáp ứng nhiều yêu cầu như mức độ tham gia từ cấp địa phương đến quốc tế, tác động xã hội của chương trình và khả năng kết nối hệ sinh thái gồm nhà văn, nhà xuất bản, thư viện, nhà sách. UNESCO cũng xem xét các dự án thúc đẩy tự do tiếp cận tri thức và việc phát triển văn hóa đọc bền vững trong cộng đồng.