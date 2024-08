Đề xuất Metro Nhổn - Ga Hà Nội vận hành thương mại vào sáng 9/8

Khi đi vào vận hành chính thức, Metro Nhổn - Ga Hà Nội cung cấp một phương tiện giao thông công cộng hiện đại, nhanh chóng và thân thiện môi trường cho người dân Thủ đô Hà Nội.

Vận hành chạy thử tàu Nhổn-Ga Hà Nội. Ảnh: PV/Vietnam+.

Ban Quản lý dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa có văn bản đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về kế hoạch tổ chức sự kiện lễ vận hành thương mại đoạn trên cao Dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội (Metro Nhổn-Ga Hà Nội) dự kiến vào sáng 9/8.

Theo đó, MRB đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan, đơn vị liên quan.

Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan thống nhất phương án tổ chức phân luồng đảm bảo giao thông trong thời gian chuẩn bị mặt bằng (ngày 7-8/8) và trong buổi lễ vận hành thương mại (ngày 9/8).

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có phương án hướng dẫn phương tiện tại khu vực tổ chức lễ vận hành thương mại, phối hợp với ủy ban nhân dân các quận liên quan bố trí mặt bằng, sắp xếp vị trí đỗ xe, hướng dẫn các phương tiện ra vào khu vực tổ chức đảm bảo an toàn, thuận lợi.

Ủy ban Nhân dân các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa tổ chức dọn dẹp, vệ sinh môi trường, không để người dân đổ rác, vật liệu phế thải phạm vi hè dọc hai bên tuyến đường đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự an toàn giao thông cho buổi lễ vận hành thương mại, triển khai các hạng mục trang trí kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại xung quanh khu vực diễn ra lễ vận hành thương mại đảm bảo trang trọng, mỹ quan đô thị.