Đề xuất gói du lịch kèm vé concert để giữ khách ở lại TP.HCM

Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM đề xuất kết hợp vé concert (chương trình biểu diễn âm nhạc) với lưu trú, ăn uống, tham quan để khách ở lại lâu hơn.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 12/11, bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết thành phố không xem các chương trình concert hay lễ hội đơn thuần là các chương trình biểu diễn giải trí, mà là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch và kinh tế sự kiện.

"Mục tiêu của ngành Du lịch TP.HCM không chỉ là thu hút du khách đến xem sự kiện, mà còn thúc đẩy tiêu dùng cũng như gia tăng các giá trị cho hệ sinh thái du lịch, dịch vụ. Một concert có thể là lý do để du khách đến TP.HCM, nhưng điều quan trọng là du khách có thể trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua sắm, giải trí và tham gia vào các hoạt động kinh tế để góp phần kéo dài hành trình, gia tăng thời gian lưu trú", bà Hà nhấn mạnh.

Theo bà, thời gian qua, TP.HCM đã chứng minh được tiềm năng hình thành các sản phẩm du lịch tích hợp. Qua đó, bà đề xuất những sản phẩm này nên được giới thiệu đồng thời với thời điểm mở bán vé sự kiện để du khách có thể chủ động lựa chọn và lên kế hoạch cho chuyến đi.

Nhằm phát huy hiệu quả tiềm năng của loại hình du lịch sự kiện, Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM đề xuất 3 giải pháp trọng tâm. Trong đó, TP.HCM cần công bố sớm lịch sự kiện. Bà Hà lý giải khách quốc tế thường lên kế hoạch chuyến đi trước nhiều tháng hoặc cả năm. Việc công bố lịch trình sớm giúp doanh nghiệp lữ hành kịp thời xây dựng sản phẩm, quảng bá và mở bán các gói dịch vụ.

Đồng thời, TP.HCM thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị tổ chức sự kiện với hệ sinh thái doanh nghiệp du lịch, bằng cách hình thành các gói tích hợp bao gồm vé xem sự kiện, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, mua sắm và tham quan điểm đến.

TP.HCM tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi lừa đảo mua bán vé, đồng thời chia sẻ dữ liệu khảo sát giữa các bên liên quan.

Bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM (Sở Du lịch TP.HCM), phát biểu tại họp báo kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 12/11. Ảnh: Thảo Liên.

Theo bà Hà, ngành du lịch TP.HCM xác định phát triển du lịch gắn với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc và giải trí quy mô lớn là một trong những định hướng quan trọng nhằm đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng sức hấp dẫn và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến TP.HCM.

Thành phố đang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển loại hình du lịch này, từ vị thế trung tâm kinh tế, thương mại, giao thông quốc tế đến hệ thống các cơ sở lưu trú, nhà hàng, trung tâm thương mại, hạ tầng giao thông, hệ sinh thái giải trí.

Bên cạnh đó, không gian của TP.HCM đã được mở rộng, việc kết nối khu vực đô thị trung tâm về sông nước, biển đảo, sinh thái cũng mang đến nhiều lựa chọn, trải nghiệm cho du khách.

Về hạ tầng phục vụ du lịch và tổ chức sự kiện, TP.HCM có khoảng 4.800 cơ sở lưu trú với hơn 100.000 phòng, trong đó có hơn 80 khách sạn và khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 4-5 sao; địa điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn có sức chứa hàng chục nghìn người như Sân vận động Quân khu 7, Nhà thi đấu Phú Thọ, Vạn Phúc City, Global City, Công viên bờ sông Sài Gòn, Công viên Grand Park, Quảng trường TP mới Bình Dương...

TP.HCM còn có khoảng 1.900 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và nội địa, cùng hơn 1.100 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển khách du lịch với trên 56.000 phương tiện.

Đặc biệt, thời gian qua, thành phố thực hiện phương thức phối hợp "Nhà nước định hướng tạo điều kiện, doanh nghiệp cùng tham gia và trực tiếp hưởng lợi", từng bước kích cầu du lịch, quảng bá điểm đến và thúc đẩy các hoạt động kinh doanh dịch vụ. Địa phương đã liên tục được vinh danh là "Điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu Châu Á" tại giải thưởng World Travel Awards trong 5 năm liên tiếp (2022-2026).

"Đây là sự ghi nhận về sức hấp dẫn, cũng như năng lực tổ chức sự kiện và khả năng kết nối hệ sinh thái du lịch; đồng thời tạo động lực để TP.HCM tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo sức cạnh tranh của du lịch sự kiện", đại diện Sở cho hay.