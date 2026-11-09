Lộ diện sân khấu quy mô của concert quốc gia 'Muôn sắc Việt Nam'

Hình ảnh thiết kế sân khấu của concert quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” tại Mỹ Đình vừa được BTC công bố, gây chú ý với không gian dàn dựng công phu cùng nhiều điểm nhấn ấn tượng.

Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Concert Quốc gia “Muôn sắc Việt Nam” mang chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”, sẽ diễn ra ngày 24/11, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, với thời lượng 120 phút và quy mô dự kiến khoảng 50.000 khán giả.

Ban Tổ chức công bố sân khấu chính thức chương trình nghệ thuật "Muôn sắc Việt Nam".

Theo kế hoạch, Thành phố Hà Nội dành tặng 38.000 vé để phục vụ nhân dân tham dự chương trình. Trong đó, 10.500 vé dành cho người dân tại 19 phường thuộc Hà Nội; 7.000 vé được phân phối thông qua các nền tảng trực tuyến; số vé còn lại dành cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia chương trình.

Theo phương án phối cảnh, hình tượng trống đồng giữ vị trí trung tâm, kết nối hệ thống màn hình lớn, sân khấu mở rộng và sàn diễn tròn vươn vào khu vực khán giả.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành không gian trình diễn đa điểm.

Trống đồng, chim Lạc và các biểu tượng văn hóa quen thuộc không chỉ xuất hiện như họa tiết trang trí mà còn được tái hiện bằng ánh sáng, hình ảnh, chuyển động và công nghệ trình diễn, tạo nên một không gian vừa gợi nguồn cội, vừa mang tinh thần đương đại.

Theo định hướng dàn dựng, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trở thành không gian trình diễn đa điểm với âm nhạc, múa, hình ảnh, ánh sáng và các lớp chuyển động. Các đại cảnh gợi không khí sử thi được kết nối với những khoảnh khắc biểu diễn giàu cảm xúc.

Các đại cảnh gợi không khí sử thi được kết nối với những khoảnh khắc biểu diễn giàu cảm xúc.

Điểm hẹn cảm xúc ở phần kết là đại cảnh dự kiến “Việt Nam bừng sáng năm châu”, quy tụ nghệ nhân, nghệ sĩ và các lực lượng biểu diễn. Theo ý tưởng dàn dựng, khán giả cùng hưởng ứng điệp khúc và những động tác đơn giản, đưa nhịp điệu từ sân khấu lan tới khán đài. Trong khoảnh khắc ấy, người xem cùng góp phần tạo nên hình ảnh một cộng đồng hòa nhịp trong niềm tự hào văn hóa Việt.

Ngay sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc, màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút sẽ thắp sáng bầu trời Mỹ Đình, nối dài không khí hân hoan của đêm hội văn hóa. Màn pháo hoa được truyền hình trực tiếp, phục vụ khán giả Thủ đô và cả nước.

Sau khi chương trình nghệ thuật kết thúc sẽ là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút sẽ thắp sáng bầu trời Mỹ Đình.

“Muôn sắc Việt Nam” đánh dấu lần đầu tiên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội được giao thực hiện một Đêm hội Quốc gia quy mô lớn nhân sự kiện văn hóa có ý nghĩa của cả nước.

Chương trình do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội chủ trì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với các cơ quan Trung ương, bộ, ngành và các đơn vị liên quan.

Một số hình ảnh ấn tượng về sân khấu chính thức của chương trình.

Với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, “Muôn sắc Việt Nam” thể hiện định hướng gắn truyền thông với sáng tạo, tổ chức sản xuất các sản phẩm văn hóa. Việc kết nối nghệ sĩ, nghệ nhân, công nghệ biểu diễn và hệ thống truyền thông đa nền tảng hướng tới đưa những giá trị văn hóa đến với đông đảo công chúng bằng trải nghiệm nghệ thuật cụ thể.

Theo ông Nguyễn Thanh Liêm, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, trong giai đoạn phát triển mới, vai trò của báo chí không chỉ truyền tải, quảng bá giá trị văn hóa, mà cần chủ động kết nối nguồn lực, tham gia sáng tạo, tổ chức sản xuất và phát triển sản phẩm văn hóa có giá trị.