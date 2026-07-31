Để trẻ sinh non khỏe mạnh, ba mẹ nên thay đổi cách chăm sóc ra sao?

Từ việc tập trung vào cân nặng, nhiều phụ huynh dần theo dõi toàn diện hơn về tiêu hóa, đề kháng và các cột mốc phát triển của trẻ sinh non.

Khi trẻ chào đời sớm hơn dự kiến, việc bú đủ, ngủ tốt hay tăng cân luôn được ba mẹ quan sát kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cách chăm sóc hiện nay dần mở rộng khỏi mục tiêu chỉ giúp trẻ tăng cân nhanh. Phụ huynh chú ý hơn đến khả năng dung nạp dinh dưỡng, tình trạng tiêu hóa, nền tảng đề kháng và tiến trình phát triển dựa trên tuổi hiệu chỉnh (được tính từ ngày dự sinh thay vì ngày sinh thực tế) của trẻ.

Từ theo dõi cân nặng đến chăm sóc toàn diện

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ sinh non chào đời trước tuần thứ 37 của thai kỳ. Do thời gian phát triển trong bụng mẹ ngắn hơn dự kiến, các cơ quan của con vẫn tiếp tục hoàn thiện sau sinh. Mức độ ảnh hưởng ở mỗi trẻ có thể khác nhau, phụ thuộc vào tuổi thai, thể trạng ban đầu và quá trình nuôi dưỡng.

Cân nặng là chỉ số dễ quan sát, song chưa phản ánh đầy đủ sự phát triển. Trẻ có thể tăng cân tốt nhưng vẫn cần đánh giá khả năng dung nạp thức ăn, giấc ngủ và phản ứng với môi trường. Đối với nhóm trẻ đặc biệt này, việc theo dõi các cột mốc cần dựa trên tuổi hiệu chỉnh, tính từ ngày dự sinh.

Chăm sóc trẻ sinh non cần theo dõi toàn diện từ ăn, ngủ đến từng cột mốc phát triển.

Do đó, phụ huynh cần theo dõi sự phát triển của con qua từng giai đoạn, từ đó có cơ sở đánh giá trẻ tăng trưởng phù hợp với tuổi hiệu chỉnh hay không. Đồng thời, dựa trên việc đánh giá toàn diện, ba mẹ có thể điều chỉnh chế độ dinh dưỡng theo khả năng tiếp nhận thực tế. Khi cơ thể được cung cấp đủ nhóm chất thiết yếu, trẻ có thêm điều kiện để hình thành mô, hoàn thiện chức năng cơ thể và phát triển kỹ năng vận động.

Vì sao tiêu hóa và đề kháng cần được chú ý?

Đối với trẻ thiếu tháng, khả năng phối hợp giữa bú, nuốt và thở đôi lúc chưa thuần thục, chưa kể dung tích dạ dày nhỏ. Một số trẻ dễ mệt khi bú, ăn ít trong mỗi cữ hoặc cần thêm thời gian để làm quen nguồn thức ăn. Khả năng tiêu hóa và hấp thu của con cũng chưa ổn định.

Thực tế, lượng thức ăn nạp vào không phải căn cứ duy nhất để đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng. Phụ huynh cần quan sát biểu hiện sau cữ ăn, trạng thái thoải mái và tình trạng phân. Việc đánh giá khả năng dung nạp mang ý nghĩa quan trọng hơn việc chỉ tính toán tổng lượng sữa trẻ uống hàng ngày. Một công thức giàu năng lượng sẽ khó phát huy tác dụng nếu trẻ thường xuyên khó chịu hoặc hấp thu kém. Ngược lại, khi hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, cơ thể có điều kiện tiếp nhận và sử dụng dưỡng chất hiệu quả hơn.

Chế độ dinh dưỡng phù hợp góp phần hỗ trợ tiêu hóa và nền tảng đề kháng của trẻ.

Song song với đường ruột, sức đề kháng là nền tảng cần được củng cố sớm. Trẻ sinh non có thời gian nhận kháng thể qua nhau thai ngắn hơn, trong khi cơ chế bảo vệ tự nhiên vẫn tiếp tục hoàn thiện. Việc thay đổi thời tiết, tiếp xúc môi trường tập thể và tác nhân gây hại bên ngoài có thể làm tăng áp lực thích nghi đối với cơ thể trẻ. Dinh dưỡng, giấc ngủ, vệ sinh và môi trường sống cần được chăm sóc đồng bộ nhằm hỗ trợ cơ thể con thích nghi tốt hơn.

Bổ sung dinh dưỡng dựa trên nhu cầu của trẻ

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tối ưu trong giai đoạn đầu đời, cung cấp năng lượng cùng nhiều thành phần sinh học cần thiết để bảo vệ cơ thể trẻ. Bên cạnh duy trì sữa mẹ, nhiều phụ huynh có xu hướng quan tâm đến các giải pháp sữa non cho trẻ để bổ sung thêm dinh dưỡng. Tiêu chí lựa chọn sản phẩm sữa cũng mở rộng từ mục tiêu tăng cân sang khả năng dung nạp, tăng đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa.

Đáp ứng các nhu cầu kể trên, Nutifood GrowPLUS+ Colostrum Lactoferrin là giải pháp dinh dưỡng bổ sung được nhiều cha mẹ lựa chọn. Sản phẩm được phát triển với phức hợp tăng đề kháng gồm lactoferrin, sữa non 24h chứa kháng thể IgG và công thức FDI (HMO + FOS). Trong đó, lactoferrin củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể; sữa non 24h chứa kháng thể IgG giúp ghi nhớ kháng nguyên, nhận diện và ngăn ngừa các tác nhân gây hại; cùng công thức FDI (HMO + FOS) góp phần nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi, chăm sóc môi trường đường ruột - một trong những yếu tố liên quan đến nền tảng đề kháng. Sự phối hợp giữa các thành phần tạo tác động cộng hưởng, hỗ trợ trẻ tăng cường đề kháng, từ đó ứng phó tốt hơn trước các vấn đề hô hấp, tiêu hóa.

Công thức bổ sung sữa non 24h, lactoferrin, HMO và FOS góp phần củng cố đề kháng, hỗ trợ trẻ phát triển khỏe mạnh.

Dù sử dụng nguồn dinh dưỡng nào, gia đình vẫn cần theo dõi khả năng dung nạp của trẻ trong khoảng thời gian đủ dài. Bên cạnh đó, yếu tố dinh dưỡng cần kết hợp cùng chế độ ngủ nghỉ, vệ sinh, tiêm chủng và vận động lành mạnh. Không gian phòng ngủ nên duy trì sự thông thoáng, nhiệt độ dễ chịu để con dễ vào giấc và ngủ sâu. Thói quen rửa tay trước khi chạm vào trẻ, vệ sinh vật dụng đúng cách giúp giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. Trẻ cũng cần hoàn thành các mũi tiêm chủng theo hướng dẫn y tế. Ở những giai đoạn tiếp theo, hoạt động lẫy, bò hay cầm nắm nên được khuyến khích dựa trên khả năng thực tế của trẻ.

Cách chăm trẻ sinh non hiện nay dần hướng đến nền tảng lâu dài, trong đó tăng trưởng, tiêu hóa, đề kháng, giấc ngủ và vận động được theo dõi trong cùng một kế hoạch. Khi từng yếu tố được điều chỉnh theo nhu cầu thực tế, trẻ có thêm điều kiện bắt nhịp với các cột mốc và phát triển khỏe mạnh.