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Giáo dục

Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý tốt nghiệp THPT

  • Thứ sáu, 12/6/2026 10:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 12/6, thí sinh cả nước hoàn thành bài thi môn Địa lý. Đây là môn thi tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đề thi như sau:

(Phần viết trên đề là bài làm của thí sinh, không phải gợi ý đáp án)

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Tri Thức - Znews giới thiệu gợi ý đáp án môn Địa lý do giáo viên tại Tuyensinh247 thực hiện:

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Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.

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