De Paul là tiền vệ hay nhất châu Âu hiện tại?

Theo DataMB, De Paul sở hữu những thống kê ấn tượng của một tiền vệ trung tâm. Anh dẫn đầu các giải hàng đầu châu Âu trong hàng loạt thông số như tỷ lệ chuyền chính xác hướng lên phía trước (99%), tỷ lệ chiến thắng khi tranh chấp tay đôi (97%), tỷ lệ tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội (96%) và tỷ lệ kéo bóng thành công từ phần sân nhà (85%).

Ở trận thắng 2-1 của Atletico Madrid trước Leverkusen tại Champions League hôm 22/1, De Paul cũng có màn trình diễn ấn tượng. Anh chuyền chính xác 88%, trong đó có 6 lần chuyền dài thành công và 5 lần tranh chấp hiệu quả.

Tấm thẻ đỏ của Pablo Barrios ở phút 76 khiến áp lực lên hàng tiền vệ của Atletico là rất lớn. Nhưng De Paul và đồng đội vẫn xuất sắc giành 3 điểm.

HLV Diego Simeone ca ngợi tầm ảnh hưởng của De Paul: "Cậu ấy đang là nhà vô địch thế giới. Trong khoảng thời gian qua, De Paul có màn trình diễn xuất sắc tại Atletico. Cậu ấy rất quan trọng với đội. Chúng tôi kỳ vọng De Paul sẽ đá như thế này qua từng tuần. Tầm ảnh hưởng của cậu ấy có thể quyết định đến cuộc đua vô địch của Atletico".

Ngoài khả năng đóng góp vào lối chơi, De Paul còn ghi 3 bàn và có 3 kiến tạo cho Atletico ở La Liga mùa này. Phong độ cao của De Paul, Julian Alvarez hay Alexander Sorloth giúp đội bóng thành Madrid xếp nhì bảng ở La Liga, kém Real Madrid 2 điểm.

Tại Champions League, Atletico cũng xếp thứ 5, vị trí đủ có vé trực tiếp vào vòng knock-out. Đội sẽ chạm trán Salzburg trên sân khách ở lượt trận cuối vào ngày 30/1.

